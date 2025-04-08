Beeline: итоги 2024 года

Рост инвестиций, Massive MIMO, строительство школы и KAZ-LLM.

В Beeline Казахстан сообщили, что компания является лидером по количеству абонентов с базой более 11,6 млн казахстанцев.

«Постоянный рост количества абонентов в условиях технологической конкуренции, экономической турбулентности, увеличения количества жителей крупных городов-миллионников и их застройка стимулируют компанию работать над улучшением качества сети и широтой покрытия, а также развивать продукты в разных направлениях: от новых стандартов качества сети до языковых моделей», — отметили в пресс-службе оператора.

В 2024 году компания наблюдала стабильный рост интернет-трафика, который ежегодно потребляют казахстанцы. В общем пользователи Beeline использовали около 2 141 млн терабайт за год. В разрезе пяти лет этот показатель вырос больше чем в два раза. Сегодня пользователи Beeline используют 22,4 Гб в месяц, в то время как среднемировой показатель в 2024 году составил 16 Гб (по данным GSMA).

В ответ на рост потребления трафика компания построила более 500 новых сайтов (это позиция с несколькими базовыми станциями), модернизировала 3 000 объектов. В Астане, Алматы и Шымкенте был запущен проект Massive MIMO. Это технология, которая позволяет базовым станциям обслуживать больше пользователей одновременно. Также было запущено строительство ОДН (опоры двойного назначения), которые Beeline начал устанавливать в столице. Суть проекта — замена обычных фонарных столбов на усовершенствованные, которые можно использовать, в том числе, как антенны в городах с высокой плотностью жителей и среди радиофобов. За 2024 год капитальные расходы компании составили 85 млрд тенге. Всего за пять лет компания инвестировала более 300 млрд тенге на поддержание инфраструктуры сети (CAPEX).

Всего в 2024 году к сети интернет было подключено 217 сел или 178 тысяч казахстанцев в разных уголках страны. Сегодня LTE доступен абонентам Beeline на 99% покрытия сети.

В 2024 году компания активно расширяла сеть. За год почти 275 000 домохозяйств подключили домашний интернет от Beeline, что является абсолютным рекордом в стране. Домашний интернет от Beeline появился в городах Жетикара, Сатпаев, Шу, Шахтинск и Кандыагаш. Кроме того компания начала предоставлять инновационную скорость 10 Гбит/сек в жилом комплексе 4YOU в Алматы, открывая пользователям новые возможности для работы, развлечений и учебы. Также 50 000 семей, живущих в частных секторах по всему Казахстану, получили доступ к высокоскоростному интернету. По итогам 2024 года около 730 000 семей по всей стране выбирают домашний интернет от Beeline.

В сентябре компания возглавила список самых инновационных компании Казахстана по версии Kazakhstan Growth Forum. Команда Beeline Казахстан поддерживает и развивает более 60 внутренних и внешних цифровых продуктов, которые связаны в экосистему. В 2024 году общий MAU этих продуктов достиг отметки в 13,3 млн пользователей. Среди них — суперапп Janymda (ранее Мой Beeline), в котором пользователи смотрят фильмы, играют в игры, слушают музыку, совершают оплату, берут кредиты, хранят свои данные в облачном сервисе.

Весной компания традиционно провела IT-конференцию BeeTech conf, на которой собралось более 1000 участников. В мае Beeline Казахстан подписала меморандум с Суперкомпьютерным центром Барселоны для изучения возможности сотрудничества в области развития искусственного интеллекта для малых языковых групп. Также в прошлом году необанк Simply получил очередную награду от Visa за развитие финтех-инноваций и стал одним из первых участников Антифрод-центра НБ РК.

Для IT-команды год завершился презентацией президенту Токаеву национальной языковой модели KAZ-LLM. Модель разработана Институтом умных систем и ИИ (ISSAI NU) в партнерстве с Beeline Казахстан, QazCode и Astana Hub (QazCode — дочерняя ИТ-компания Beeline). Обучение ISSAI KAZ-LLM ускорилось благодаря опыту в формировании языковых моделей Beeline Казахстан, в частности, Kaz-RoBERTA, а также благодаря поддержке компании в виде предоставленных серверов с необходимыми вычислительными мощностями. Они обрабатывают архив из 1 млн фотографий за секунды, тогда как обычному компьютеру на это потребуются дни.

Ключевые факты

Сеть

— 11,6 млн казахстанцев пользуется Beeline на конец 2024 года.

— 2 141 107 терабайтов — столько трафика мобильного интернета казахстанцы использовали в 2024 году.

— В Шымкенте и Туркестанской области живут самые активные пользователи мобильного интернета. В среднем они используют от 30 Гб в месяц. По стране этот показатель составляет около 22,4 Гб.

— 225 млн часов исходящих звонков зафиксировано за год в сети. Это примерно на 7% меньше, чем в 2023 году.

— Самые «разговорчивые» казахстанцы живут в Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях. Здесь на одного пользователя в месяц приходится около 5,8 часов разговоров. В среднем по стране этот показатель составляет 3,8 часов.

— 280 тысяч домохозяйств по всей стране подключили в 2024 году «Интернет дома» от Beeline.

Janymda (ранее Мой Beeline)

— 4,6 млн пользователей — средний MAU приложения в 2024 году (MAU — количество уникальных пользователей в месяц). Из них 2,7 млн пользователей получили 16 млн наград в виде бесплатных мегабайтов в разделе «Награды».

— Около 334 дней (454 млн минут) пользователи провели в «Играх». «Фруктовая пара» — самая популярная игра, в ней пользователи провели 200 тысяч часов.

— Более 20 млн транзакций совершили пользователи внутри приложения: оплачивали проезд, коммуналку, брали доверительный платеж и оплачивали другие сервисы и услуги партнеров в приложении Janymda.

Simply

— 3,2 млн — MAU приложения в 2024 году.

— 90 млн транзакций совершили пользователи Simply: оплачивали покупки и услуги, совершали переводы и платежи.

— 3,6 млрд S! бонусов было начислено клиентам необанка в виде кешбэка за покупки и платежи.

— Суббота — самый популярный день для покупок среди пользователей. Чаще всего это были траты на продукты, такси и АЗС.

— Турция, Великобритания, Китай, ОАЭ — топ зарубежных стран по количеству совершенных покупок пользователями Simply. А самые отдаленные покупки были совершены в Аргентине, Новой Зеландии, Бразилии, Колумбии и Мексике.

BeeTV

— В 2024 году число активных пользователей BeeTV достигло отметки в 1 000 000. За год они провели на платформе 251 млн часов.

— Зрители BeeTV обожают спортивные события и следят за ними. В 2024 году более 850 тысяч пользователей смотрели матчи и соревнования на платформе.

— Самое просматриваемое спортивное событие среди пользователей — Евро 2024, его посмотрели более 277 тысяч зрителей.

— Среди пользователей популярны комедии, драмы и боевики. Самые популярные фильмы (по количеству просмотров): «1+1», «Робот әйел» и «Мегалодон». «Робот әйел», «Тарлан», «Аруак и Аферист» — самые популярные казахстанские фильмы.

— Самые популярные сериалы среди пользователей: «Нархоз. Студент көке», «Дом Дракона», «Мал Айы». «Жана Жанель» — первый сериал, снятый по заказу BeeTV и IZI, был официально запущен в середине декабря 2024. На конец января 2025 года его посмотрели 1,2 млн раз.

ESG

— 41,5 тысяч абонентов из эвакуированных из затопленных населенных пунктов, были обеспечены бесплатной голосовой связью и интернетом от Beeline общей стоимостью более 165 млн тенге.

— Beeline Казахстан делает шаги в сторону экологической устойчивости. В 2024 году на базовых станциях по всей стране началась замена свинцовых батарей аккумуляторов на литий-ионные, которые служат дольше. Это позволит сократить объем утилизируемых батарей по всей сети.

— 1 млрд тенге компания выделила для помощи пострадавшим от паводков в Западно-Казахстанской области.

— 45 квартир было куплено на эти деньги в сентябре 2024. Еще одна квартира была куплена на взносы, которые собрали 34 тысячи пользователей Beeline и Simply.

— 900 казахстанских школьников — столько вмещает новая трехэтажная школа, которая появилась благодаря финансированию Beeline Казахстан и корпоративному благотворительному фонду Zhyly Zhurek в селе Шелек Алматинской области.

— 4 656 детей получают качественное современное образование в 8 сельских школах, обновленных до стандартов лучших интеллектуальных школ страны на средства Beeline Казахстан.

— 7 социальных организаций страны, которые занимаются лечением, развитием и социализацией детей и взрослых с инвалидностью, бесплатно пользуются безлимитным скоростным интернетом от Beeline. Проекту «Безграничные возможности», в рамках которого компания помогает социальным учреждениям, в 2024 году исполнилось 10 лет.

— Компания заботится не только об абонентах и казахстанцах в целом, но и о своих сотрудниках, создавая комфортные условия для работы и содействуя развитию каждого. В 2024 году создано сообщество предпринимателей внутри компании для развития культуры предпринимательства и самоорганизации. 404 менеджера компании обучилось по программе «Management Freestyle» во внутренней школе Beeline Academy. Еще 640 сотрудников из разных департаментов прошло обучение по программе RPA Booster и Low code. Они роботизировали 228 процессов и создали 21 приложение. Осенью компания вошла в топ-5 работодателей в Казахстане согласно исследованию HR-агентства ProHunters. А также в топ-10 ИТ-работодателей согласно исследованию ЭКОПСИ.