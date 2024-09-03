Beeline подарил школу поселку Шелек

900 детей отметили день знаний в новой школе.

1 сентября в поселке Шелек состоялось открытие новой средней школы. Учреждение было построено на деньги, выделенные Beeline Казахстан и благотворительным корпоративным фондом Zhyly Zhurek. Трехэтажное здание школы, в которой обучение будет вестись на казахском языке, построено по принципу университетского кампуса и спроектировано с учетом требований инклюзивного образования. На основных входах предусмотрены пандусы, в санузлах — поручни, есть пассажирские лифты. 900 школьников будут попадать в здание через один из четырех входов в зависимости от возраста, чтобы избежать скопления и давки. В вестибюле предусмотрена специальная зона ожидания для родителей, а на каждом этаже - зоны коворкинга и рекреации. Общая площадь школы – 13 тысяч кв. м.

Помимо предметных кабинетов, оснащенных интерактивными досками и компьютерами, в школе размещены:

- различные лаборатории и мастерские,

- кабинеты робототехники, графики и проектирования,

- фотостудия,

- два спортивных зала с раздевалками и душевыми,

- столовая на 287 посадочных мест, библиотека с компьютерными рабочими местами, зоной с мягкой мебелью и кабинками для группового чтения,

- актовый зал на 186 мест.

На прилегающей территории расположились баскетбольное и футбольное поля, беговая дорожка, workout-зона и зона для НВП, трибуны и детские площадки. Чуть позже, осенью, начнется озеленение территории: посадят живую изгородь, 85 саженцев сосны, рябины, березы, ивы, яблони, дуба и ясеня, а также 120 кустов сирени и спиреи японской.

Церемонию открытия школы посетили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и аким Алматинской области Марат Султангазиев.

«Количество детей школьного возраста в области увеличивается на 20 000 в год, и более 50 школ вынуждены работать в три смены. Ввод новых школ, которые мы строим в рамках госпрограммы, не успевает за ростом спроса. Мы рады тому, что частный бизнес в лице Beeline Kazakhstan откликнулся на наш призыв о помощи и построил школу Шелеке», - сказал Марат Султангазиев на церемонии открытия.

Это не первый опыт компании Beeline в сфере развития школьного образования. В 2022 году Beeline, акционерами которой являются публичная телекоммуникационная компания VEON и ГК Булата Утемуратова «Верный Капитал», выделила 2 млрд тенге на модернизацию 8 сельских опорных школ. В учебных заведениях проводили ремонт, меняли мебель, обеспечивали техническое оснащение, оборудовали новые зоны - STEM-кабинеты, арт-студии и мастерские.

В 2023 году у Beeline появился корпоративный благотворительный фонд Zhyly Zhurek, и компания решила не останавливаться на достигнутом.

«Результат модернизации сельских школ настолько вдохновил нас, что мы решили выйти на новый уровень – реализовать проект строительства новой школы с нуля, а затем передать ее акимату. Полтора года назад на месте школы был пустырь, а сегодня мы смотрим на горящие глаза детей, которые будут тут учиться, и радуемся, что у нас все получилось», — говорит глава фонда Анар Жумагулова.

Реализованный проект воплощает в себе несколько ценностей компании. Первая – это равные возможности. В рамках своей основной деятельности Beeline устанавливает базовые станции в селах, уравнивая тем самым цифровые возможности жителей городов и аулов. А в рамках корпоративной социальной ответственности помогает маленьким казахстанцам получить качественное среднее образование в комфортных условиях.

Вторая ценность – это развитие локальных талантов. В 2018 году в Beeline было принято решение растить команду IT-разработчиков внутри организации, а не пользоваться готовыми вендорскими решениями. Спустя пять лет эта команда выросла в компанию QazQode, которая разрабатывает цифровые решения не только для Beeline, но и для других казахстанских и зарубежных компаний.

«Школьное образование — фундамент, на котором выстроят свои профессиональные навыки и знания будущие специалисты и эксперты страны. И мы очень рады тому, что поможем сотням детей сделать шаг в этом направлении. Это был большой и сложный проект, но в итоге мы создали комфортную, дружелюбную и технически оснащенную среду для детей, родителей и персонала школы. Здесь хочется проводить время: учиться, играть, заниматься спортом, — делится впечатлениями Евгений Настрадин, CEO Beeline Казахстан.

Сами дети тоже в восторге от новой школы: малыши уже играют на детской площадке, ребята постарше осваивают коворкинг зоны, кто-то играет в настенные шахматы.