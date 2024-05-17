Beeline Казахстан и QazCode подписали меморандум с GSMA и Суперкомпьютерным центром Барселоны

Партнеры планируют развивать ИИ на казахском языке.

Глобальный цифровой оператор VEON Ltd (предоставляет конвергентную связь и онлайн-услуги) подписал Меморандум о взаимопонимании с Beeline Казахстан, GSMA (глобальная организация, объединяющая мобильную экосистему для поиска, разработки и внедрения инноваций) и Суперкомпьютерным центром Барселоны (специализируется на высокопроизводительных вычислениях и управляет MareNostrum – одним из самых мощных суперкомпьютеров в Европе) для изучения возможности сотрудничества в области развития искусственного интеллекта для малых языковых групп.

Стороны сосредоточатся на разработке инструментов и материалов по языковым моделям и системам ИИ для языков с недостаточными ресурсами, включая страны, в которых работает VEON. Меморандум о взаимопонимании был подписан четырьмя сторонами в ходе выставки M360 Eurasia. Мероприятие, прошедшее в Баку 15 мая, собрало лидеров глобальных коммуникаций и политиков на два дня обсуждений, дебатов и нетворкинга.

Из почти 7000 языков, на которых говорят по всему миру, только семь поддерживаются в цифровом мире: английский, испанский, французский, мандаринский, арабский, немецкий и японский. Нехватка ресурсов на других языках приводит к языковому разрыву в ИИ, а это сказывается на пользовательском опыте, усиливает предвзятость и цифровое неравенство.

На каталанском языке говорят 10 миллионов человек, проживающих в различных частях Испании и других регионах Европы, таких как Андорра и Альгеро. По этой причине приоритетной задачей подразделения BSC Language Technologies является создание цифровых ресурсов, гарантирующих присутствие каталанского языка в цифровом мире, и одновременно делающих эти ресурсы полезными для других языков с той же целью.

Работая в странах, где проживает 7% мирового населения, говорящего в основном на языках, не имеющих достаточных ресурсов, компания VEON стремится решить проблему языкового разрыва в области ИИ, поддерживая использование языков с низкими ресурсами в ИИ. Начиная с Казахстана, где QazCode, дочерняя компания Beeline Казахстан, уже запустила Kaz-RoBERTA-conversational, модуль ИИ на казахском языке, поддерживающий обслуживание клиентов в цифровых приложениях Beeline Казахстан.

«Искусственный интеллект — это следующий переломный момент в истории технологий, и в наших руках спроектировать и разработать его таким образом, чтобы он способствовал всеобщей интеграции. Возможность использования языков с низким уровнем доступа к ресурсам в мире ИИ позволит сотням миллионов людей по всему миру устранить существующие недостатки в области искусственного интеллекта. Мы рады стать первой операторской группой, которая сотрудничает с Суперкомпьютерным центром Барселоны и GSMA, чтобы изучить возможности решения этой задачи», — сказал Каан Терзиоглу, главный исполнительный директор группы компаний VEON.

«Beeline Казахстан является ведущим оператором в области технологий ИИ на рынках, где работает VEON. Разработав решение на основе ИИ на казахском языке, Beeline Казахстан и QazCode хорошо понимают проблемы и возможности, которые возникают в связи с переходом Казахстана в эту эпоху. Мы очень рады партнерству с Суперкомпьютерным центром Барселоны и GSMA, которое привнесет международный опыт в наш путь разработки новых сценариев использования приложений с ИИ на казахском языке», — сказал Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Ключевым элементом партнерства станет инновационный акселератор GSMA Foundry — инициатива, объединяющая операторов мобильной связи и представителей других технологических отраслей, чтобы помочь участникам сформировать цифровое будущее путем быстрой разработки реальных решений отраслевых задач.

Сотрудничество будет осуществляться в рамках Aina Alliance, совместного проекта правительства Каталонии и GSMA, основанного на проекте Aina. Этот проект, продвигаемый и финансируемый правительством, направлен на поддержку присутствия малых языковых групп в моделях ИИ, позволяя носителям всех языков полноценно участвовать в цифровом мире. VEON стал первым пилотным проектом в рамках этого партнерства. Теперь Aina Alliance приглашает других партнеров, мобильных операторов и компании присоединиться к совместным усилиям по решению проблемы языкового дефицита в ИИ.

«Развитие ИИ также порождает разрывы между языками. Важно их вовремя ликвидировать. Для этого мы предоставляем свои знания и ресурсы, продолжая развиваться в рамках Aina Alliance и заключая стратегическое соглашение с GSMA. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать наш опыт в области ИИ с открытым исходным кодом доступным для международного сообщества. BSC выпустила множество наборов данных и моделей с открытым исходным кодом в рамках проекта Aina, став лидером в обеспечении доступности ресурсов ИИ с открытым исходным кодом», — говорит Матео Валеро Кортес, директор BSC-CNS.

«Проект с VEON и Beeline Казахстан — первый в нашем увлекательном путешествии с BSC. Мы призываем индустрию присоединиться к нам и работать вместе, чтобы сократить языковой барьер в разработке и применении технологий ИИ. Это неравенство усиливает языковой разрыв в области ИИ и связанные с ним проблемы, включая изолированные инновации и расширение цифрового разрыва. Aina Alliance стремится к тому, чтобы ни один язык не остался позади по мере того, как мир движется в будущее, все больше опираясь на ИИ», — добавил Алекс Синклер, директор по технологиям GSMA.