В Казахстане проходит обучение ИИ для девушек

Программа поможет девушкам освоить цифровые, этические и управленческие навыки, чтобы они могли создавать инновационные решения и использовать ИИ для решения проблем в своих сообществах.

5-7 февраля 2025 года проходит обучение для девушек в рамках программы «Акселератор навыков ИИ для девушек». В открытии мероприятия приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, а также Региональный директор МСЭ для региона СНГ Наталья Мочу.

Обучение проводится для повышения уровня цифровых навыков девочек и женщин в области новейших технологий искусственного интеллекта. Сектор развития МСЭ и EY объединили усилия для реализации этой двухлетней программы, направленной на обеспечение доступа к передовым технологическим знаниям.

«Глава государства уделяет особое внимание развитию ИИ в нашей стране. Мы планируем внедрить ИИ во все сферы нашей жизни. Ставим для себя высокую планку — обучить 1 млн человек за 5 лет. Это 500 тыс. учеников, 300 тыс. студентов, 90 тыс. госслужащих, 80 тыс. представителей корпоративного сектора и 30 тыс. представителей других сфер. По всем этим направлениям уже имеются определенные пилоты. Также мы планируем внедрить требования, чтобы для всех существующих и будущих госслужащих обучение ИИ стало обязательным. Пилот планируем запустить в марте этого года. Как вы заметили, для всех категорий граждан имеются варианты обучения по ИИ», — отметил Жаслан Мадиев.

За 2 года программа достигнет следующих результатов:

— 1000 девушек пройдут обучение на очных семинарах, получив знания, наставничество и поддержку экспертов.

— Семинары охватят 12 стран по всему миру (по 2 страны на каждый регион МСЭ).

— Участницы смогут участвовать в конкурсе, победительницы которого получат возможность посетить международное мероприятие МСЭ по ИИ.

Проект реализуется Сектором развития МСЭ в партнерстве с EY.

«Развитие навыков в области искусственного интеллекта открывает перед девушками новые горизонты, позволяя им не только освоить передовые технологии, но и применять их на благо своих сообществ. Эта программа — шаг к более инклюзивному и равноправному цифровому будущему», — отметила.

В первую группу стран (2024–2025 гг.) вошли Индия, Иордания, Казахстан, Кения, Мальта и Парагвай.