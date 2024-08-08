Telegram в Казахстане ускорится, пообещали в Казахтелекоме

Глава Казахтелекома Багдат Мусин обещает улучшить качество и скорость популярного мессенджера.

Работа Telegram Messenger в Казахстане ускорится. Такое обещание дал казахстанцам глава Казахтелекома Багдат Мусин. Он встретился с Павлом Дуровым и обсудил, как улучшить работу популярного в Казахстане мессенджера. Ускорить Telegram намерены за счет обмена трафиком между сетями напрямую, без транзитных операторов. И это улучшит не только качество для казахстанских абонентов, но и надежность работы сервиса в Казахстане, передает Sputnik.

Как рассказал Багдат Мусин, Казахтелеком совместно со специалистами Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram, что позволяет передавать данные между сетями быстрее, и без промежуточных операторов.

«Сейчас мы получаем трафик около 19 Гбит/с от Telegram, и эта цифра будет расти в будущем. Трафик получаем для наших фиксированных абонентов. Благодаря этому сервис Telegram в квартирах и офисах должен стать лучше. Самое главное — мы теперь полностью сами контролируем путь прохождения трафика. И у нас большой запас по емкости, так как соединение выполнено на уровне 100 Гбит/с», — сообщил Багдат Мусин.

У мессенджера Telegram более 8 миллионов активных пользователей в Казахстане. А в 2023 году приложение стало топовым по числу скачиваний среди всех мессенджеров в стране.