«Казахтелеком» подвел итоги деятельности за 2023 год

Прошедший год в компании считают непростым, но продуктивным с точки зрения реализации стратегически важных проектов.

9 февраля в АО «Казахтелеком» рассказали об основных итогах деятельности за 2023 год. По оценке руководства компании, при аудировании финансовых данных выручка за 2023 год сложится в пределах запланированного «коридора». На это указывают и промежуточные данные за девять месяцев прошлого года — выручка Группы компаний «Казахтелеком» составила 504 млрд тенге, с ростом на 6% по отношению аналогичного показателя за три квартала 2022 года. Показатель EBITDA сложился на уровне 235 млрд тенге, а чистая прибыль — 89 млрд тенге. К слову, по итогам первого полугодия 2023-го «Казахтелеком» показал рост практически по всем основным показателям. Полные результаты финансово-экономической деятельности компании за 2023 год будут обнародованы после публикации консолидированной аудированной отчетности на портале Казахстанской фондовой биржи.

Стоит отметить, что прошедший год в компании считают непростым, но продуктивным с точки зрения реализации стратегически важных проектов, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры не только самой компании, но и страны в целом. При этом одним из самых существенных успехов минувшего года топ-менеджмент телеком-оператора считает сохранение комфортного уровня ликвидности в компании при существенном росте ее капитальных затрат, направленных на наращивание, строительство и модернизацию своей сети. Рост выручки за девять месяцев 2023 года прошел на фоне роста затрат, связанного с реализацией таких крупных проектов, как развертывание сети 5G, строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспия, осуществление масштабной миграции клиентов с устаревшей технологии ADSL на «оптику» GPON и ряда других.

«2023 год для компании оказался действительно, продуктивным и богатым на события. В частности, мы вышли на активную фазу реализации стратегических проектов страновой важности — это развертывание сети 5G и финальная подготовка к строительству Транскаспийской ВОЛС. Как известно, в конце прошлого года президент страны дал поручение Группе компаний „Казахтелеком“ изучить возможность ускоренного внедрения сети 5G к концу 2025 года. Мы разработали соответствующий план по строительству более семи тысяч базовых станций стандарта пятого поколения. Таким образом, в текущем году в стране появится более 2,7 тыс. станций и около 3,2 тыс. — в следующем. На данный момент наша компания первой и пока единственной на пространстве СНГ внедрила технологию 5G в промышленную эксплуатацию — во всех областных центрах РК уже развернуто и подключено к сети порядка тысячи базовых станций, поддерживающих стандарт связи пятого поколения», — прокомментировал Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком».

Кроме того, в прошлом году «Казахтелеком» и «AzerTelecom» создали на паритетной основе совместное предприятие CASPINET B.V. в рамках реализации уникального не только для Казахстана, но и для всего прикаспийского региона проекта по строительству Транскаспийской подводной магистрали. Уже согласована «Дорожная карта». В АО «Казахтелеком» отмечают, что реализация проекта позволит значительно повысить телекоммуникационную безопасность и информационный суверенитет Казахстана, увеличить транзитные мощности каналов связи между Европой и Азией по маршруту Франкфурт-Гонконг, а также диверсифицировать подключения к международным точкам обмена интернет-трафиком.

Как отметила Людмила Атамуратова, главный финансовый директор АО «Казахтелеком», в компании придают большое значение реализации этого проекта, поскольку появление дополнительного международного транзитного канала «Европа-Азия» в перспективе позволит создать в Казахстане крупный международный телекоммуникационный хаб, позитивно влияющий на процессы цифровизации экономик стран всего региона.

«Мы понимаем всю важность этого проекта для страны. Он послужит драйвером для ускорения создания нового цифрового телекоммуникационного коридора и позволит Казахстану выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, создавать новые транзитные магистрали или сеть дата-центров. Вложения в Транскаспийскую ВОЛС открывают большие возможности для компании и Казахстана в обозримом будущем. Так же, как и наши инвестиции в строительство сети пятого поколения и перевод казахстанцев на „оптику“. Отмечу, что Группа компаний „Казахтелеком“ только за девять месяцев прошлого года направила 342 млрд тенге (68% от выручки) на проекты по развитию и модернизации сети, строительство 5G и на реализацию прочей инвестиционной программы ГК», — прокомментировала Людмила Атамуратова.

Если говорить о планах на текущий год, то помимо реализации крупных проектов «Казахтелеком» планирует перевести с устаревших медных линий на современные оптические более 60 тысяч абонентов, а 50 тысячам клиентов будут заменены модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками. Кроме того, телеком-оператор намерен за счет наращивания своих инфраструктурных возможностей продолжить активную интернетизацию сел и районов, в том числе отдаленных, с применением различных современных технологий. Помимо этого «Казахтелеком» намерен продолжить совершенствование качества своего сервиса. В 2023 году все показатели одноименной программы — 90% подключений за 24 часа, 95% устранений повреждений за 12 часов и 90% решений всех проблем клиентов с первого раза — были достигнуты.

Оператор продолжит инициативу по повышению качества услуг и продуктов. Одним из таких продуктов является телевизионная платформа TV+, которая в прошлом году нарастила свою аудиторию вдвое и с показателем в 548 тысяч точек подключения стала самой популярной платформой казахстанского сегмента IPTV. Помимо этого «Казахтелеком» продолжит работу по локализации зарубежного трафика на своей сети, что повысит качество интернета в стране.

Чтобы достигнуть всех намеченных целей «Казахтелеком» продолжит цифровизацию внутренних бизнес-процессов с использованием, в числе прочего, собственных наработок в сегменте Big Data. Кроме того, учитывая сосредоточенность Казахстана на инициативах искусственного интеллекта, о чем недавно говорил Президент в своем выступлении, в текущем году «Казахтелеком» намерен создать новое подразделение, которое будет заниматься разработками в области ИИ. Соответствующие инструменты и продукты на его основе будут внедряться как внутри самой компании, так и на стороне заказчиков в самом ближайшем будущем.

Руководство АО «Казахтелеком» подчеркивает: все вышеуказанные инициативы и проекты позволят телеком-оператору обеспечить лояльность клиентов и укрепить свои рыночные позиции.