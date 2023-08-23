«Казахтелеком» и «AzerTelecom» создают совместное предприятие

Оно обеспечит реализацию Транскаспийского проекта.

Телеком-операторы Казахстана и Азербайджана, АО «Казахтелеком» и ООО «AzerTelecom», в рамках реализации проекта Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии подписали договор о регистрации совместного предприятия. Оно будет ответственно за строительство ВОЛС.

Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи является частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией. Цель проекта — повышение качества интернет-соединения в странах Центральной Азии и Южного Кавказа. Длина кабельной линии по морскому дну, которая соединит Казахстан и Азербайджан, составит 380 км, а пропускная способность новой магистрали будет доходить до 400 терабит/с. К текущему моменту сторонами уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-level design) будущей подводной магистрали и утверждена детальная дорожная карта реализации проекта.

«Мы стремимся к сотрудничеству, которое позволит сделать наш проект самым значимым в регионе. В наши цели также входит установление новых партнерских отношений, способствующих стимулированию роста цифровых услуг и созданию новых продуктов, которые будут распространяться от Азии до Европы», — высказался о важности проекта управляющий директор по развитию бизнеса с государственными органами АО «Казахтелеком» Акимжан Ахылбеков.

Проект ВОЛС стартовал в конце 2018 года, был подписан меморандум о сотрудничестве, а уже в 2019 году — подписан договор о совместном строительстве. В июне текущего года в рамках визита премьер-министра РК Алихана Смаилова в Азербайджан «Казахтелеком» и «AzerTelecom» подписали соглашение акционеров о создании совместного предприятия, отвечающего за строительство и эксплуатацию Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии по маршруту «Азербайджан-Казахстан». Документ детально распределяет действия сторон в рамках реализации Транскаспийского проекта. А накануне в Амстердаме на основании ранее подписанного акционерного соглашения Акимжан Ахылбеков, управляющий директор по развитию бизнеса с государственными органами «Казахтелекома», Сергей Назаренко, генеральный директор по операционным вопросам «AzerTelecom», подписали финальный документ о регистрации совместной компании.

«Создание совместного предприятия — это еще один важный шаг, который стороны сделали на пути реализации Транскаспийской кабельной системы. Этот шаг подтверждает приверженность проекту, имеющему международное значение. Совместное предприятие будет инвестировать в создание важнейшего элемента „Цифрового Шелкового Пути“ — Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии. Она обеспечит передачу мульти-терабитных объемов данных между Азией и Европой. „Цифровой Шелковый Путь“ сыграет важную роль в улучшении деловой среды, экономическом развитии и усилении позиций наших стран на мировой арене, откроет новые возможности для регионального сотрудничества», — отметил Сергей Назаренко.

Развитием и реализацией мероприятий по проекту «Цифровой Шелковый путь» занимаются государственные органы и национальные компании. На мероприятии «Global Strategic Infrastructure Leadership Forum», проходившем в США, проект был признан одним из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии. Благодаря Digital Silk Way планируется значительно увеличить информационный обмен между странами Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой.