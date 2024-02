Рекорд на Digital Almaty 2024: более 30 тысяч человек посетило цифровой форум

Основной темой мероприятия стала «Индустрия Х: Цифровая эволюция будущего».

В рамках форума состоялось пленарное заседание ЕАЭС с участием глав правительств Казахстана, Беларуси, России и Узбекистана. Наряду с этим проведено 47 панельных сессий. Всего в деловой программе приняло участие почти 300 спикеров.

На полях Digital Almaty 2024 Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о большом интересе к отечественным цифровым решениям со стороны других государств. Доказательством тому является участие в панельных дискуссиях порядка 70 экспертов из зарубежных стран, в том числе министров цифровизации ряда государств. Вице-министры обороны, здравоохранения, науки и высшего образования, а также труда и социальной защиты поделились достижениями автоматизации услуг в государственном секторе.

Наряду с дискуссионными площадками для гостей мероприятия работала выставка, представляющая цифровые проекты порядка 230 отечественных и международных IT-компаний, а также ведущих международных экспертов по цифровизации. Площадка Digital Almaty 2024 дала возможность для налаживания партнерских отношений и обмена опытом в области цифровизации. Здесь состоялось порядка 60 встреч в формате B2B и более 50 питчингов между недропользователями и стартапами, подписано 30 меморандумов.

В завершающий день форума состоялся масштабный Industry 4.0 Startup Battle с общим призовым фондом 180 000 долларов. Из 200 заявок в финал прошло 30 стартапов в сфере цифровизации промышленности, которые поборолись за призовые награды от партнеров. Лучшие проекты отбирали профессиональные члены жюри из числа представителей госорганов, венчурных инвесторов, трекеров, а также недропользователей.

Звание лучших промышленных стартапов завоевали:

— The Best Esg Startup — KazagroTech;

— The Best Digital Oil Field Startup — NeuronOil;

— The Best Smart Mining Startup — Aspans;

— The Most Investable Startup — Wes;

— Gva’s Favorite Startup — Dereknet.

Компании O.R.I.S. by A-business вручили грант VK Cloud на 10 млн тенге. Equipmetry, SmartView, iMedHub Forus получили гранты на 20 тысяч долларов на использование Yandex Cloud. Кроме того, пять стартапов получили сертификаты на участие в выставке в рамках конференции Skolkovo Startup Village 2024 (AIMI, InPro-Tech, Ikem Technologies, KIT Drone, «Гидропонды биологиялық жем»). Ряду компаний вручили путевки на MINEXPO в Лас-Вегас (США) — счастливчиками стали стартапы AIMI, OST engineering, Dereknet, Wes.