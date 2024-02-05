Багдат Мусин подвел итоги двух дней Digital Almaty 2024

На площадке форума министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провел брифинг по итогам первых двух дней.

Глава Минцифры отметил, что Казахстан занимает 8 место в мире по развитости онлайн-сервисов. По итогам 2023 года 50 млн услуг оказано в онлайн, 92% услуг граждане могут получить, не выходя из дома.

«Сейчас у нас сформирована огромная экосистема электронного правительства, в которую наряду с государственными порталами вошли банковские приложения и начинают входить другие сервисы и стартапы. Мы как государство уже предоставляем множество инструментов для создания продуктов и сервисов. Являясь одним из лидеров по Govtech, мы видим за собой ответственность делиться нашими компетенциями и даже готовыми продуктами», — сказал Багдат Мусин.

Digital Almaty 2024 по итогам первых двух дней посетило более 20 тысяч человек. В завершающий день запланировано проведение 14 панельных сессий с участием экспертов IT-отрасли, а также подписание четырех меморандумов.

В рамках форума состоялось пленарное заседание ЕАЭС с участием глав правительств Казахстана, Беларуси, России и Узбекистана. Премьер-министр Алихан Смаилов отметил в своем выступлении, что сегодня мы наблюдаем стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, роботизации, а также цифровой трансформации процессов жизнедеятельности человека.

«Вспомним прошлое. Приходилось тратить много времени, чтобы получить документы в бумажном виде. Сегодня цифровизация оптимизировала все эти процессы. Более 90% госуслуг теперь в электронном формате. Благодаря Цифровой карте семьи данные 6,3 млн казахстанских семей оцифрованы. В целом 40 видов госуслуг оказываются в проактивном формате», — отметил премьер-министр.

Алихан Смаилов поделился планами Казахстана стать ключевым участником «Шелкового пути» в цифровом мире. Для решения вопроса квалифицированных IT-кадров запущена программа «TechOrda», которая позволяет обучиться новой IT-профессии в кратчайшие сроки людям от 18 до 45 лет. На сегодня уже более 6000 человек получили IT-образование.

Вместе с тем проведено 29 панельных сессий. Всего в деловой программе запланировано участие почти 300 спикеров, 70 из которых — зарубежные эксперты. В нескольких сессиях принял участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Вице-министры обороны, здравоохранения, науки и высшего образования, а также труда и социальной защиты поделились достижениями автоматизации услуг в государственном секторе. Так, на сегодня казахстанцы имеют возможность, не выходя из дома, подать документы в вуз, получить отсрочку от армии по причине получения образования, трудоустроиться, записаться на прием в поликлинику, зарегистрировать недвижимость, оформить цифровую ипотеку и т. д.

В ходе панельных сессий опытом цифровой трансформации поделились зарубежные эксперты. Среди них — министр цифрового развития Кыргызской Республики Нурия Кутнаева, министр связи, технологий и инноваций правительства Сьерра-Леоне Салима Бах, профессор Сингапурского технологического института Якоб Ибрагим, директор по стратегии и инновациям, глава венчурного банка «Международный коммерческий банк» (ОАЭ) Джованни Эвердуин, генеральный менеджер по поддержке стартапов министерства связи и информационных технологий Саудовской Аравии Мохаммед Аларифи, директор по цифровым технологиям Программы развития ООН Роберт Опп. Также в работе форума приняли участие старший исполнительный вице-президент TusHoldings, TusPark Хеберт Хонгбо Чен, главный операционный директор T-Hub (Индия) Аниш Энтони, специалист по международным отношениям Центра прогресса и развития Ирана при администрации Президента Ахмадиния Масуд и др.

О достижениях в цифровизации рассказали казахстанские эксперты: главный исполнительный директор холдинговой корпорации Freedom Тимур Турлов, председатель правления АО «Кселл» Асхат Узбеков, генеральный директор White Hill Capital Аслан Султанов, исполнительный директор республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец и др.

Наряду с дискуссионными площадками для гостей мероприятия работала выставка, где представлены цифровые проекты порядка 230 отечественных и международных IT-компаний, а также ведущих международных экспертов по цифровизации. Помимо таких «зрелых» компаний, как Freedom Bank, Yandex, Кселл и Tele2 свои проекты представили и молодые стартапы Sergek, Target Ai, Awara, Med365, IKOD, Datanomix, «Интеллект Сервис», Documentolog, Robotics Education, Alabs, BTS Digital, Axellero, Artson Build Invest и др.

Представители компании Sergek Group рассказали о запуске совместного пилотного проекта в Индонезии. Экспортировать казахстанские специалисты будут такие свои решения как интеллектуальную транспортную систему для анализа, мониторинга и транспортного прогнозирования, а также решения в сфере экологии и дорожной безопасности.

Digital Almaty 2024 стал площадкой для налаживания партнерских отношений и обмена опытом в области цифровизации. Здесь состоялось порядка 60 встреч в формате B2B и более 50 питчингов между недропользователями и стартапами. По итогам первых двух дней подписано порядка 30 меморандумов. Так, Freedom Holding Corp. подписал меморандум с Исполнительной дирекцией Международного фонда спасения Арала. В ходе форума Тимур Турлов представил проект «Эко-карты в поддержку Аральского моря», основной идеей которого является перечисление 10-процентного кэшбека в фонд спасения исчезающего моря.

Поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance Казахстан подписал меморандум с ведущим казахстанским стартапом Biometric.vision. Теперь при помощи технологии Biometric.vision казахстанцы смогут осуществлять регистрацию и проходить процедуру проверки личности без необходимости предоставления физических документов.