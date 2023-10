30 тысяч участников из 30 стран объединил на своей площадке Digital Bridge 2023

Основная тема форума в этом году - Artificial and Human Intelligence: The right balance.

16 октября 2023 18:03 , Profit.kz Интернет, Общество Рубрики: Бизнес









Международный IT-форум Digital Bridge 2023 собрал на своей площадке более 30 тысяч участников, включая делегации из 30 стран, представителей более 300 IT-компаний, 450 спикеров, свыше 100 инвесторов и бизнес-ангелов, а также более 150 стартапов. Традиционно, открытие Digital Bridge прошло в формате пленарного заседания с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидеров мировых компаний, а также приглашенных экспертов из международного и отечественного IT-сообщества и венчурных инвесторов со всего региона. На пленарном заседании также выступили венчурный инвестор, соучредитель Draper Fisher Jurvetson, основатель Дрейпер университета Тим Дрейпер, генеральный директор TikTok Шоу Чу, основатель сообщества Digital Nomads и Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев, исполнительный директор фонда ICPC Уильям Паучер, вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер, основатель онлайн-сервисов Arbuz, Aviata, Pinemelon USA и Ticketon Алексей Ли. В рамках форума прошло 55 панельных сессий, круглых столов и презентаций в формате keynote, на которых обсуждались важнейшие темы развития Казахстана как IT-страны, креативной индустрии, применения GPT в образовании, концепции Smart City, новых перспектив для женщин в цифровой экономике, развития регионального венчурного рынка, влияния 5G на цифровую трансформацию, тренды No Code, а также влияние искусственного интеллекта на развитие казахского языка, вопросы взаимодействия ИИ и демократии, методы управления данными в современном контексте. «Форум активно способствует развитию IT-отрасли в Казахстане, привлекая зарубежные инвестиции и крупные международные компании, что, в свою очередь, положительно влияет на экономическую статистику страны в сфере IT», — отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. На площадке Digital Bridge 2023 государственные органы, крупные компании, международные технопарки и другие организации подписали 29 документов, направленных на развитие IT-инноваций. МЦРИАП РК заключил три меморандума, в том числе с фондом ICPC о проведении чемпионата мира по программированию в 2024 году в Казахстане. Международный технопарк Astana Hub подписал восемь меморандумов, направленных на развитие экосистемы технологических стартапов в Центральной Азии, венчурного рынка Казахстана путем популяризации венчурных инвестиций в регионе, а также по развитию геймдев отрасли. Награды победителям Digital Bridge Awards 2023 вручил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. На участие в престижной премии поступило 337 заявок из Казахстана, Пакистана, Сингапура, Монголии, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, России, Узбекистана и США. В этом году лучшие в области цифровизации определены в семи номинациях. Победителями стали EPAM Казахстан, Ozim Platform, Alem.school, Limon.KG, Kolesa group, Big Sky Capital, Zypl.ai. Еще одно уникальное событие Digital Bridge 2023 — съемка реалити-шоу о стартапах Meet the Drapers. В этом году они впервые провели съемку в Центральной Азии. Четыре казахстанских стартапа, прошедших предварительный отбор, представили свои проекты и только один из них прошел в полуфинал конкурса. Однако, согласно условиям конкурса, пока не разглашается информация о том, кто именно из Казахстана будет бороться за шанс получить инвестиции в размере 1 млн долларов. Тим Дрейпер высоко оценил прогресс Казахстана в цифровой сфере, отметив Министерство цифрового развития РК и подчеркнув важную роль Astana Hub в формировании сильного сообщества стартапов и его положительное воздействие на молодежь. В рамках форума также впервые состоялся саммит Google for Startups. Представители 15 стран-партнеров компании, участвующих в программе акселерации Google for Startups, прибыли в Казахстан, где провели собственное экспертное мероприятие. Это стало логическим развитием успешного сотрудничества между Google for Startups и Astana Hub в рамках Silkway Accelerator. Стоит отметить, что через эту программу прошли 37 стартапов, общая оценка которых составила 400 миллионов долларов. На площадке Digital Bridge 2023 традиционно были организованы многочисленные выставки и разнообразные зоны. На выставках IT-школ и региональных IT-хабов представители 16 лучших IT-школ страны и 14 региональных рассказывали посетителям о развитии цифровизации, об образовательных программах и достижениях стартапов в регионах. На Pitching Zone, а также на выставках VC, стартапов и компаний ІТ-предприниматели представили свои проекты, рассказали о достижениях и планах, получили обратную связь от представителей крупных корпораций в различных сферах, обсудили потенциальное сотрудничество. На ярмарке вакансий Job Fair, которая проходила не только на площадке форума, но и в метавселенной, было представлено более 500 вакансий от 20 крупных компаний. Таким образом, возможность посетить ярмарку онлайн была предоставлена каждому желающему из любой точки мира. В зоне робототехники были представлены инженерно-технические проекты школьников и студентов в областях сельского хозяйства, аэрокосмического строительства и кибербезопасности. Кроме того, здесь прошли соревнования чемпионов мирового движения FIRST в битве роботов, а также гонка дронов под названием Drone Racing. Посетители форума имели возможность пообщаться с чемпионами Международного FIRST Global Challenge 2023, чемпионата мира по робототехнике, который в прошлом году проходил в Швейцарии, а в текущем году — в Сингапуре. Здесь они смогли рассмотреть проекты, которые признаны лучшими среди команд из 190 стран мира. Безусловно, самой захватывающей и долгожданной частью Digital Bridge 2023 стала Astana Hub Battle — одна из крупнейших стартап-битв в мире IT. В баттле приняли участие более 200 IT-компаний из Центральной Евразии, они соперничали за общий призовой фонд в размере $125 000 для дальнейшего развития своих IT-продуктов. В текущем году победители Astana Hub Battle были определены в пяти номинациях, каждая из которых принесла им $25 000. Лучшими признаны MyMind, Porte, Beksar, MyStory и Qtap. «Мы выражаем огромную благодарность всем участникам, гостям, спикерам и спонсорам за поддержку и значительный вклад в развитие экосистемы. Этот форум является одной из ключевых частей нашей миссии в сфере развития технологического предпринимательства в регионе, а также в популяризации отечественной стартап-культуры и поиске новых участников экосистемы. Поздравляем всех причастных с успешным проведением крупнейшего в Центральной Азии IT-форума и с нетерпением ожидаем новых достижений в мире инноваций и стартапов. До встречи на Digital Bridge 2024», — сказал Магжан Мадиев, СЕО Astana Hub. Напомним, 12–13 октября в столице Казахстана прошел Digital Bridge 2023 — крупнейший в Центральной Азии IT-форум. Организаторами форума выступили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, акимат города Астаны и международный технопарк Astana Hub. Генеральный спонсор — Kaspi.kz. Спонсоры и партнеры — Freedom bank, Visa, Yandex, Citix, Ozon, ТТС, Halyk, Eurasian bank, BI Group, Allur, Bereke bank, Huawei, Mycar, Kazakhtelecom, Kcell, Tele2, Altel, Beeline, КазМунайГаз, Qazaqgaz, Битрикс 24, QIC, KDSS, 7Generation, Binance.

Telegram. Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook