Казахстан ежеминутно отражает тысячи DDoS-атак

В Минцифры сообщили, что за 9 месяцев 2023 года на ресурсы госорганов и критически важные объекты Казахстана совершено более 163 миллионов кибератак.

На казахстанский сегмент интернета ежеминутно совершаются тысячи DDoS-атак, которые отражают силы служб обеспечения информационной безопасности. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает Sputnik.

«Мы знаем, что происходят тысячи DDos-атак на казахстанский сегмент сети интернет ежеминутно — это нормальное явление, в любой стране эти атаки отражаются», — сказал министр на пресс-конференции в рамках технологического форума Digital Bridge 2023.

Мусин отметил, что Казахстан и далее будет совершенствовать оборудование, чтобы повышать уровень информационной безопасности.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщала, что за 9 месяцев 2023 года на ресурсы госорганов и критически важные объекты Казахстана совершено более 163 миллионов кибератак, все они были отражены силами служб обеспечения информационной безопасности. В сентябре 2022 года АО «Государственная техническая служба» зафиксировала масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент интернета из нескольких зарубежных источников, что привело к росту нагрузки на магистральные каналы операторов связи.