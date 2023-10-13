Президент посетил выставочный зал IT-проектов на Digital Bridge 2023

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что цифровизация в стране направлена не только на совершенствование одной отрасли или сферы деятельности, но и на серьезные преобразования в экономике и общественной жизни.

В рамках международного технологического форума Digital Bridge 2023 Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Алихан Смаилов и министр цифровизации Багдат Мусин посетили выставочные зоны робототехники, Social Tech, Creative Economy, AI, FinTech, Industry 4.0, GovTech, Creative Economy, Kaspi.kz и АРФР, Astana Hub и др.

В зоне робототехники представлены проекты Ustem Robotics, Alem School, MakerSpace, членов сборной Казахстана по робототехнике, чемпионов множественных соревнований по робототехнике.

В ходе экскурсии по выставочному залу представители IT-сообщества показали свои разработки и рассказали президенту о том, как минцифры и Astana hub поддерживают молодых стартаперов. Прошлогодний Digital Bridge уже стал ступенью для развития таких стартапов, как UVU, BEEP и др. в большие проекты. Так, IT-стартап UvU Shuttle помогает жителям доступно и безопасно добраться до школы или работы, разгружая пробки и дополняя систему общественного транспорта технологиями. Проект включает в себя искусственный интеллект для диспетчеризации и умное ценообразование. Спустя два года после победы в Battle команда привлекла более 1,3 млн долларов частных инвестиций, имеет свыше 10 тыс. постоянных пассажиров и уже пилотирует решение в ОАЭ и Саудовской Аравии. А в прошлом году компания BEEP во время участия на Digital Bridge получила инвестиции от казахстанских инвесторов (My Ventures, Shanyraq Ventures).

Главе государства представили проекты в сфере цифровизации здравоохранения. Интернет-портал и мобильное приложение Online Damu АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» позволяют частным предпринимателям использовать услуги Фонда онлайн. Также можно отметить проекты «Подтверждение услуги на приеме у врача посредством QR» (еДенсаулык на eGov mobile) Министерства здравоохранения РК.

Президенту рассказали о проектах Astana Hub, реализации программы Google for Startups, Draper University, Tech Orda, Silkroad innovation hub, региональных IT-хабов. АО «Национальные Информационные Технологии» презентовало проект «AiGov» — чат-бот по проведению консультаций и оказанию государственных услуг на основе AI. Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с цифровыми решениями АО «НК «QazaqGaz» и проектом КМГ «Управление поездками» для обеспечения транспортной безопасности и прозрачного мониторинга работы транспорта и спецтехники.

«В последние годы в результате проактивной политики государства наблюдается резкий рост интереса к сфере IT, наблюдается хорошая динамика развития человеческого капитала. К примеру, количество студентов IT-факультетов в высших учебных заведениях увеличивается. В 2022–2023 гг. 53 061 граждан отучились на ІТ-специальностях В сравнении с предыдущим периодом прирост составил 27,6%. В рамках программы TechOrda мы рассмотрели возможность обучения в передовых частных IT-школах по ваучерной системе для казахстанцев, желающих освоить IT-профессию. В настоящее время по программе 2000 человек уже освоили IT-профессии и получили возможность трудоустройства с зарплатой 450 тыс. тенге. Создано 83 IT-школы, выдано 3 273 IT-ваучеров», — рассказал Багдат Мусин.