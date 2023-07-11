Блогеров и пользователей будут штрафовать за фейки в Сети

Президент подписал закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

10 июля Касым-Жомарт Токаев подписал закон о регулировании интернет-платформ и онлайн-рекламы. Документ, в том числе, вводит штрафы для интернет-пользователей и блогеров за распространение фейков. В том случае, если при распространении ложной информации отсутствуют признаки уголовного преступления, пользователь будет оштрафован на 20 МРП (69 тыс. тг.), а блогер — на 40 МРП (138 тыс. тг.).

Ранее законопроект был одобрен депутатами мажилиса.