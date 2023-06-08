Блогеров обяжут платить налоги и будут штрафовать за ложь

Депутаты мажилиса одобрили проект Закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» в первом чтении.

Казахстанские блогеры будут платить налоги и могут получить штраф за распространение ложной информации. Законопроектом вводятся понятия «пользователь онлайн-платформы» и «инфлюенсер (блогер)», а также устанавливаются их права и обязанности, передает Sputnik.

«Наряду с действующей уголовной ответственностью вводится административная ответственность для пользователей онлайн-платформ, размещающих или распространяющих ложную информацию, в размере от 20 МРП, а для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью — от 40 МРП», — сказал депутат Асхат Аймагамбетов, озвучивая заключение.

Кроме того, собственники онлайн-платформ будут обязаны сотрудничать с госорганами по борьбе с недостоверной информацией и укрывательством от уплаты налогов.

«Для этого предусматривается требование по установлению программы для определения количества пользователей этим ресурсом в интернете и назначению законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом», — отметил Аймагамбетов.

По его словам, в случае выявления противоправного контента законному представителю онлайн-платформы будет направлено уведомление о необходимости его удаления. Если же это требование не будет выполнено, тогда уполномоченный орган вправе ограничить деятельность онлайн-платформы.

«Устанавливаются обязательства для пользователей онлайн-платформ по маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах, а также обязательному ведению своей деятельности в соответствии с предпринимательским законодательством», — резюмировал мажилисмен.