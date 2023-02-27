Доходы от услуг связи в Казахстане в январе 2023 года

Первый месяц года начался для операторов на высокой волне — доходы выросли на 21%.

Январь 2023

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе 2023 года объем оказанных услуг связи в Казахстане составил 95,04 млрд тенге, что на 21% больше объема услуг связи в январе 2022 года. Доходы в секторе местной телефонной связи — 2,34 млрд тенге (+19,7 — здесь и далее сравнение с январем 2022 года). От услуг интернета операторы выручили 41,5 млрд тенге (+27,1%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4 млрд тенге (+2%); от услуг мобильной связи — 20,5 млрд (+6,3%); от прочих телекоммуникационных услуг — 21 млрд тенге (на 14,5% больше).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе 87,3% всего рынка телекоммуникаций республики.

Уровень проникновения телеком-сервисов

В январе 2023 года число фиксированных телефонных линий составило 2,82 млн единиц (-5,2%), абонентов сотовой связи — 25,05 млн единиц (+2,9%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 17,5 млн единиц (+2,6%), абонентов фиксированного интернета — 2,91 млн единиц (+4,7%). Таким образом, уровень проникновения мобильного интернета составил 69,9%.

Самое главное

Январь для операторов начался столь резво, что возникают справедливые опасения в откате по итогам февраля. Впрочем, это даже не догадка, а статистически выверенное заявление — второй месяц года традиционно слабый для телекома.