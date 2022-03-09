Доходы от услуг связи в Казахстане в январе 2022 года

Доходы снизились — в январе весь рынок составил 78,6 млрд тенге.

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе текущего года было оказано услуг связи на 78,6 млрд тенге, что на 1,3% меньше объема января 2021 года. Объем услуг местной телефонной связи в январе 2022-го составил 1,95 млрд тенге, что на 34,9% меньше объема января 2021 года; услуг сети интернет — 31,9 млрд тенге (на 3,2% больше) и услуг сотовой связи — 18,3 млрд тенге (на 9,1% меньше). Прочие телекоммуникационные услуги составили в январе текущего года 18,1 млрд тенге (-7,8% год к году).

Услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. На эти три сегмента приходится 87% от всего объема услуг. Еще в декабре 2021 года эта цифра была на отметке 85,4%. А по итогам 2018-го — лишь 80,7%.

Несколько слов об уровне проникновения телеком-услуг. По итогам января 2022 года число фиксированных телефонных линий составило 2,976 млн единиц (-20 тысяч к декабрю ушедшего года — здесь и далее), количество абонентов сотовой связи составило 24,33 млн единиц (+10 тысяч), из них почти 17 млн имеют доступ к интернету (+130 тысяч). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил почти 70% (68% по итогам декабря 2021-го). Наконец, количество абонентов фиксированного интернета достигло 2,78 млн (+20 тысяч).