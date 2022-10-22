PROFIT Healthcare Day: цифровизация здравоохранения – это не «бантики»

На 4-й ежегодной конференции обсудили проблемы ацифроза медицины в Казахстане.

14 октября в Алматы прошла конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении. Событие собрало онлайн и офлайн гостей для обсуждения того, как сегодня в Казахстане развивается цифровая медицина, какие технологии берут на вооружение медучреждения, и какие проблемы наблюдаются в этой сфере.

Партнерами конференции выступили компании ЛинкМастер Казахстан, Inform Medical, Actual Optic, а также информационные ресурсы Profit.kz и 103.kz. А благодаря Profit Live конференция прошла в гибридном формате — прямую трансляцию посмотрело более двух тысяч человек.

Конференцию PROFIT Healthcare Day 2022 с обзором текущей ситуации по построению цифрового здравоохранения в Казахстане открыла Гульнара Искакова, директор Алматинского городского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения.

«Мы готовы показать те новшества, которые происходят в сфере здравоохранения в Казахстане. Сегодня основной фокус сосредоточен на электронном паспорте здоровья граждан. Нам необходимо собрать все данные о пациенте в единое окно, в единую папку, чтобы независимо от того, где находится пациент, врачи могли получить данные о нем на любом уровне — начиная от врачей скорой помощи и заканчивая участковым врачом. Мы уже рассказывали, что на уровне eGov есть личный кабинет, где можно найти определенные данные, также работает и развивается удаленный мониторинг состояния здоровья, который был запущен еще во времена пандемии, граждане также активно пользуются мобильными приложениями, получает развитие телемедицина. Службы скорой помощи также переходят на цифровизацию — информация от них поступает как в электронный паспорт здоровья, так и врачам. У нас также присоединяется искусственный интеллект — это ЛИС, PACS, а также виртуальная реальность», — отметила Гульнара Искакова.

В настоящее время Министерство здравоохранения проводит работы по обеспечению интеграции частных медицинских ИС с ИС минздрава с целью оперативного и корректного формирования учетно-отчетной документации, мониторинга и анализа информации, принятия эффективных управленческих и клинических решений. Кроме того, проводятся работы по интеграции с ИС других государственных органов для оперативного обмена данными. Сейчас все системы переведены в облачный режим, и между ними идет интеграция. Вместе с тем Гульнара Искакова подчеркивает, что это пока еще не та интеграция, которую бы хотелось врачам, но какая-то ее часть уже действует, работы продолжаются.

Архитектура eHealth, о которой давно говорят в РК, будет представлять собой центр, единое ядро, куда будет стекаться вся информация и уже в зависимости от необходимости будет идти ее распределение. Минздрав нацелен на обеспечение безопасности медицинских ИС. На ежеквартальной основе РГП «ГТС» проводит мониторинг соответствия состояния ИС МЗ РК требованиям информационной безопасности, также РГП «РЦЭЗ» ежегодно проводит обучение специалистов в области ИБ. В частности, в 2018 году предотвращено более 15 тыс. внешних атак, в 2021–2022 гг. — более 92 тыс. атак.

Если говорить о реальных эффектах цифровизации, Гульнара Искакова раскрыла следующие цифры:

— экономия на закупе бумаги на медицинскую документацию составила 336,5 млн тг;

— сокращение количества закупаемых расходных материалов для медизображений (флюорография, рентген, маммография и т. д.) — на 252,6 млн тг;

— на 30% сократились живые очереди в медучреждениях за счет предварительной записи через электронные сервисы, а в целом визиты в поликлиники снизились на 8,3%;

— на 50% сократилось время нахождения пациентов в поликлинике до получения услуг;

— в 1,8 раза сократилось время получения результатов лабораторных исследований.

Сегодня в РК уже работает сервис «Электронные рецепты» в eGov mobile, где отображаются сведения по поликлиникам и врачам, выписавшим рецепты, а также сами сведения о рецептах пользователя. Также запущены SMS-уведомления на мобильные номера граждан об оказанных медицинских услугах (выписка рецепта, изменение места прикрепления, выписка из стационара, направление на плановую госпитализацию, плановый осмотр беременных).

Помимо этого, идет развитие дистанционных медицинских услуг — граждане могут получать онлайн услуги через мобильные гаджеты, просматривать список врачей с рейтингами, выбирать врача и записываться на консультации, получать рецепты.

«Электронный паспорт здоровья на уровне eGov сегодня дорабатывается. Будут новые кейсы, будет новая информация, будет доступна возможность видеть не только паспорт вакцинации, но и результаты оказания клинических услуг. Пока в eGov мы можем видеть только выписку с диспансерного учета и рецепты. В будущем планируется расширить этот перечень и отражать электронные амбулаторные карты. До конца 2022 года перед министерством стоят большие планы, есть также долгосрочные планы до 2025 года. То есть, здравоохранение не стоит на месте. Мы движемся семимильными шагами и надеемся, что все кейсы и вся информационная система получат наивысшую точку интеграции и, соответственно, будут удобны как медицинским организациям, так и пациентам», — подытожила Гульнара Искакова.

Важную тему о защите персональных данных пациентов поднял Адилетхан Кабдеш, руководитель управления по защите персональных данных Комитета по информационной безопасности МЦРИАП. Он сделал обзор уже предпринятых мер, а также рассказал о планах, которые будут реализованы в текущем году. Так, в РК запущен Государственный сервис контроля доступа к персональным данным. В нынешнем году в него интегрировано 48 информационных систем, еще 107 будет интегрировано до 2023 года.

«Мы планируем ужесточать ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных. Граждан будут информировать об утечках их данных. Будет также внедрен государственный контроль в сфере защиты персональных данных, будет повышаться грамотность населения в вопросах их защиты», — рассказал представитель МЦРИАП.

Стоит отметить, что пандемия дала серьезный толчок развитию информационных технологий, в том числе и в здравоохранении. По большому счету, пандемия заставила сделать рывок в ИТ. При этом стоит отметить, что по окончании Covid-19 эта тенденция продолжилась. Гульнара Искакова отмечает, что уже сегодня в Казахстане многие процедуры, связанные с получением и оказанием медицинской помощи, оцифрованы. И в какой-то мере это произошло именно благодаря пандемии, она дала толчок по переводу многих сервисов в цифровой формат. В частности, Гульнара привела в пример проактивные SMS-уведомления, которые сегодня приходят гражданам по получению тех или иных государственных услуг, включая и услуги в здравоохранении. По сути, после пандемии информационные технологии стали неотъемлемой частью здравоохранения.

Гульнару поддержал Бахытжан Алимов, руководитель отдела телемедицины Национального научного медицинского центра. Он отметил, что в период постпандемии отмечается именно острая востребованность технологий телемедицины и дистанционных медицинских услуг. «Эта востребованность будет развиваться и дальше, и мы должны приложить усилия к развитию этих технологий в Казахстане», — подчеркнул Бахытжан Алимов.

Интересно, что до пандемии такого понятия, как телемедицина, в Казахстане, по сути, не было. То есть, существовало понимание необходимости ее внедрения ввиду отсутствия качественных медицинских услуг в регионах и отдаленных населенных пунктах. Однако телемедицина как таковая не развивалась и не могла ничего предложить гражданам. А сейчас в Казахстане создана Ассоциация телемедицины QazTEH. Она создана медицинскими клиниками весной текущего года.

«С одной стороны, клиники являются одними из стейкхолдеров. А с другой, клиники — это то место, где непосредственно все цифровые продукты используются как инструменты. Это и медицинские информационные системы, и носимые гаджеты для дистанционного мониторинга и многие другие решения. То есть, любые цифровые продукты используются именно в клиниках. И сегодня мы вынуждены констатировать, что несмотря на большую проделанную работу, работа для врача только усложнилась. И это стало одним из открытий для главы МЦРИАП Багдада Мусина, который посетил клиники Астаны и непосредственно присутствовал при процессах внесения данных в медицинские информационные системы, в учетно-отчетные формы и так далее. Поэтому на сегодняшний день стоит задача цифровой трансформации. Важно сделать процесс работы медперсонала удобным и понятным для всех», — подчеркнула Лейла Даирбаева, президент Казахстанской ассоциации телемедицины и электронного здравоохранения QazTEH.

На сегодняшний день в ассоциации состоит более 15 участников. Однако ассоциация открыта для всех игроков рынка. Это могут быть любые компании, которые заинтересованы в развитии цифровизации здравоохранения в Казахстане, и телемедицины в том числе.

Ассоциация QazTEH подготовила предложения по оптимизации цифровой трансформации в здравоохранении. В частности, предлагается избавиться от избыточных форм и ненужных требований, внедрить планирование объемов медицинских услуг, реализовать прозрачное тарифообразование и экспертизу качества. Сейчас в Казахстане лишь имитация цифровизации в здравоохранении, уверены эксперты, и эту проблему нужно решать комплексно.

«Совершенно справедливо было сказано, что все новые технологии, которые вошли в нашу жизнь, с одной стороны помогли осуществить доступ пациента к медицинским услугам, но с другой — очень сильно нагрузили непосредственно медперсонал. А в пандемию вообще пришлось в очень короткие сроки развернуть какие-то технологические решения для того, чтобы продолжать осуществлять оказывать медицинскую помощь гражданам. И если говорить о компетенциях именно менеджеров здравоохранения, то это достаточно сложный вопрос. Рынок заставляет управленцев этим заниматься, пациенты требуют каких-то цифровых решений, а знаний и понимания методологии очень мало», — согласился с коллегами Сулейман Джумазов, директор по развитию Казахстанской Ассоциации менеджеров здравоохранения.

Сулейман Джумазов добавил, что менеджер должен быть компетентен в том, как подойти к вопросу цифровизации в медучреждении, вне зависимости от того, частное оно или государственное. «На самом деле, цифровая трансформация здравоохранения — это естественный этап эволюции отрасли. Мы не можем рассматривать это как некий отдельный процесс, оторванный от основных процессов здравоохранения. Мы все придем к этому. Нам всем предстоит большая работа в нынешних реалиях. Нам всем нужно пройти путём цифровой трансформации. То есть, мы из „лампового“ пациента должны сделать цифрового пациента, из „лампового“ врача — цифрового, прийти к цифровым клиникам, из „ламповых“ менеджеров и организаторов здравоохранения мы должны стать действительно настоящими Digital-менеджерами, которые способны управлять всеми этими процессами», — высказалась Лейла Ишбаева, председатель Наблюдательного совета Сети первичной медицинской помощи ТОО «Салауатты Астана».

Она отметила, что здесь очень много подводных камней. И самое сложное — это не изобрести какие-то технологии или придумать новые решения. Самое сложное — это имплементировать все это в голову обычного человека. И это то, с чем придется сталкиваться каждый день. «Интересно, что даже на уровне регулятора, Минздрава, многие не понимают разницу между медицинскими данными и медицинской информацией. Они не понимают, что управление сегодня должно строиться не на управлении отчетными формами, а на управлении данными. И к вопросам телемедицины тоже нельзя относиться халатно. Если на том конце „провода“ пациент что-то поймет не так, и ему будет нанесен ущерб, вся эта история одномоментно закончится. Поэтому все эти игры в телемедицинские консультации, в дистанционные консультации — здесь мы ходим на грани пропасти. И мы как медицинское сообщество, ИТ-сообщество, наш юридический контур должны очень серьезно задуматься над этими вопросами. Нам предстоит очень четко разделить пул проблем, которые нам предстоит пройти на этом большом пути. То есть, на этом пути цифровой трансформации нам нужно пройти между безопасностью и эффективностью», — обозначила глобальную задачу Лейла Ишбаева.

Вместе с тем эксперты отмечают, что вопрос цифровизации — это не задача «прикрутить куда-то бантик». Это в первую очередь вопрос того, как повысить эффективность системы в условиях ограниченных ресурсов. Сегодня в Казахстане наблюдаются большой дефицит кадров, огромное увеличение объема медицинской информации, недофинансирование сферы здравоохранения в целом. Именно эти проблемы можно решить с помощью процессного подхода, оптимизации бизнес-процессов и цифровизации.

Тему о том, как решить проблему долгой, дорогой и неэффективной цифровизации в здравоохранении, поднял Владимир Верхоланцев, директор по развитию бизнеса Inform Medical. Inform Medical — ведущий разработчик социально значимых медицинских систем, работает на рынке уже 18 лет и 100-процентно охватила все центры крови РК, автоматизировав их. Компания входит с состав ГК InformConsulting, обладает командой профессионалов более 50 человек и является резидентом Astana Hub.

«Основные проблемы цифровизации здравоохранения сегодня — это отсутствие высококвалифицированных специалистов, плохая оснащенность клиник с точки зрения ИТ-инфраструктуры, избыток поставщиков МИС (их более 30) и большое количество интеграций с сервисами МЗ РК, в которых наблюдаются перебои в работе. А отсутствие единого информационного пространства для здравоохранения усугубляет ситуацию. Наш опыт показывает, что эти и многие другие проблемы можно решить путем внедрения сервисной модели, которая предполагает аренду оборудования и ПО, а также оплату по подписке. Пример сервисной модели реализован в нашей информационной системе для лабораторий Info Lab. Это полноценный инструмент для управления работой лаборатории. Вообще, на данный момент по сервисной модели мы построили три системы — это Система 3-H, IoT-телеметрия и Info Lab. И наш основной посыл состоит в том, что сервисная модель — это реалии сегодняшнего дня. Подписывайтесь на эти услуги, пилотируйте, пробуйте, сравнивайте. Давайте вместе двигаться вперед», — предложил Владимир Верхоланцев.

Со стороны вендоров и производителей оборудования на PROFIT Healthcare Day выступила Назира Бокаева, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан». На примере решений компании Brady, производителя и поставщика продукции в области идентификации и безопасности производственных предприятий, технологических процессов и персонала, она рассказала об эффективном применении маркировки в сфере медицины.

«В частности, речь идет об этикетках для лабораторных образцов, маркировке имущества медучреждений, этикетках для предотвращения несанкционированного доступа, браслетах для быстрой проверки истории болезни пациентов и т. д. Такие этикетки выдерживают воздействие жидкого азота, могут использоваться в морозильных камерах и автоклавах, способны выдерживать воздействие лабораторных химикатов. Кроме того, этикетки для пробирок могут печататься и наноситься автоматически. В портфеле решений Brady для медицинских учреждений присутствует линейка принтеров для этикеток, включая и портативные устройства. Это такие модели, как M210, ВМР61, а также стационарные, как, например, модель ВBP12», — рассказала Назира Бокаева.

По традиции, в ходе конференций PROFIT Day, говорится не только о различных технических и технологических продуктах, софте и информсистемах, но и о проектах по цифровизации, которые реализованы в той или иной сфере. Так, на PROFIT Healthcare Day 2022 выступили спикеры, представившие различные отечественные кейсы в области цифровой медицины.

Бахытжан Алимов, руководитель отдела телемедицины Национального научного медицинского центра, рассказал о развитии мобильной телемедицины в стране. Так, согласно статистике телемедицинских консультаций в разрезе регионов, наиболее активными в сфере телемедицины являются Туркестанская, Акмолинская и Мангыстауская области. «Востребованность телемедицинских консультаций АО „ННМЦ“ в регионах остается на высоком уровне», — подчеркнул Бахытжан Алимов.

Алибек Полатбеков, специалист центра инноваций и образования АО «Центральная Клиническая Больница», представил проект внедрения сервиса «Student’s book» для набора резидентов на практику. «Основные проблемы с оформлением резидентов — это отсутствие должного отбора кандидатов, временные затраты на сбор документов, невозможность отслеживать количество желающих пройти практику и отсутствие единого способа записи на практику. Student’s book облегчает процесс отбора обучающихся на прохождение практики и повышает осведомленность о деятельности подведомственных структур УДП РК», — отметил Алибек Полатбеков.

Тамара Газашвили, руководитель центра инструментальной диагностики ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова (Москва), рассказала о преобразовании отделения ЭКГ в цифровой формат, внедрении ИТ-центра ЭКГ и его преимуществах. А Софья Сименюра, эксперт по развитию телемедицинских услуг, порассуждала об использовании медицинских гаджетов в борьбе с глобальным бременем болезней (на примере артериальной гипертензии).

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Видеозапись конференции: