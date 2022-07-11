Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-мае 2022 года

По сравнению с прошлым годом, операторы заработали на 7% больше.

Январь–май 2022-го

По данным Бюро национальной статистики РК, за пять месяцев этого года объем телекомрынка достиг 433,2 млрд тенге, что на 7,2% больше объема услуг связи в январе–мае 2021 года. Объем услуг местной телефонной связи в январе–мае текущего года составил 12,16 млрд тенге, что на 17,7% меньше объема аналогичного периода 2021 года; услуг сети интернет — 181,3 млрд тенге (на 14,6% больше) и услуг сотовой связи — 101,16 млрд тенге (на 1,6% меньше). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 92,4 млрд тенге (+15,8%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка.

«Большая тройка» концентрирует в себе около 86,7% всего рынка телекоммуникаций республики.

Май 2022

В мае 2022 года, операторами связи https://profit.kz/companies/all/telecom/telecommunications/, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано услуг на сумму 89,87 млрд тенге, что почти на 9% больше объема услуг связи в мае 2021 года https://profit.kz/news/61554/Dohodi-ot-uslug-svyazi-v-Kazahstane-v-yanvare-mae-2021-goda/, однако нет роста по сравнению с предыдущим месяцем — апрелем 2022.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в мае 2022 года составила 1,54 млрд против 1,6 млрд годом ранее — это почти на 4% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,48 млрд тенге (сокращение на 15%). От услуг интернета операторы выручили 38,4 млрд тенге (+20%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,8 млрд тенге против 3,6 млрд тенге годом ранее (+6%); от услуг мобильной связи — 21,1 млрд (-2%); от прочих телекоммуникационных услуг — 18,7 млрд тенге против 16,8 млрд тенге за аналогичный период 2021-го (на 11% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В мае 2022 года число фиксированных телефонных линий составило 2,939 млн (-5 тысяч к апрелю текущего года — здесь и далее), количество абонентов мобильной связи составило 24,48 млн единиц (без изменений), из них почти 16,96 млн имеют доступ к интернету (-40 тысяч). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 69,3% (71,8% по итогам февраля 2022-го). Наконец, количество абонентов фиксированного интернета достигло 2,81 млн (+20 тысяч).

Самое главное

Пока телекому удается поддерживать высокую жинамику роста, но уже заметно, что темпы в 2022-м начинают сдавать. И вскоре мы увидим отражение этого застоя на реальных цифрах.