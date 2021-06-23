Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-мае 2021 года

С начала года операторы заработали почти 400 млрд тенге.

Услуги связи в январе–мае 2021

За январь–май текущего года объем телекоммуникационного рынка Казахстана, по данным Агентства по статистике РК, составил почти 399 млрд тенге, что, по данным статведомства, на 11,6% больше объема услуг связи в январе–мае 2020-го. Объем услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–мае 2021 года составил 8 млрд тенге (падение на 10,7%); объем услуг сотовой связи — 100,9 млрд тенге (рост на 7,7% больше), и от интернет-услуг — 156 млрд тенге (рост на 17,8%).

Услуги связи в мае 2021

В мае 2021 года, по данным Агентства по статистике РК, было оказано услуг связи на сумму 82,6 млрд тенге, что почти на 15,2% больше объема мая 2020 года. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в мае 2021 года составила 1,6 млрд против 1,68 млрд годом ранее — это на 4,8% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в мае 2021-го незначительно снизились и составили 2,92 млрд тенге (-2,3%). От услуг интернета операторы выручили 32,1 млрд тенге (+16,7%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,6 млрд тенге против 3,24 млрд тенге годом ранее (+11%); от услуг мобильной связи — 21,6 млрд (+18%); от прочих телекоммуникационных услуг — 16,8 млрд тенге против 13,9 млрд тенге за аналогичный период 2020-го (на 20,9% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В мае 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,07 млн единиц (несколько ниже к апрелю 2021-го), количество абонентов сотовой связи составило 24,1 млн единиц (практически без изменений), из них почти 16,1 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи не изменилось — 67%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,68 млн (незначительное увеличение).

Самое главное

Отрасль продолжает генерировать устойчивый доход, при темпах роста существенно выше ВВП.