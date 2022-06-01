Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-апреле 2022 года

С начала года телеком-операторы заработали 343,3 млрд тенге.

Январь–март 2022-го

По данным Бюро национальной статистики РК, за четыре месяца 2022 года казахстанские операторы связи заработали 343,3 млрд тенге, что на 7,1% больше объема услуг связи в январе–апреле 2021 года. Объем услуг местной телефонной связи в январе–апреле текущего года составил 9,7 млрд тенге, что на 18,2% меньше объема аналогичного периода 2021 года; услуг сети интернет — 142 млрд тенге (на 13,5% больше) и услуг сотовой связи — 80,3 млрд тенге (на 0,9% меньше). Прочие телекоммуникационные услуги в январе–апреле текущего года достигли отметки 73,7 млрд тенге (+17%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 86,6% всего рынка телекоммуникаций республики.

Апрель 2022

Услуг операторами связи в апреле 2022 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 89,9 млрд тенге, что почти на 10% больше объема услуг связи в апреле 2021 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в апреле 2022 года составила 1,54 млрд против 1,67 млрд годом ранее — это почти на 8% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в апреле 2022-го составили 2,51 млрд тенге (-14%). От услуг интернета операторы выручили 38,3 млрд тенге (+21%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,83 млрд тенге против 3,61 млрд тенге годом ранее (+6%); от услуг мобильной связи — 20,7 млрд (динамика нейтральная); от прочих телекоммуникационных услуг — 19,1 млрд тенге против 16,8 млрд тенге за аналогичный период 2021-го (на 14% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В апреле 2022 года число фиксированных телефонных линий составило 2,944 млн (-11 тысяч к марту текущего года — здесь и далее), количество абонентов сотовой связи составило 24,46 млн единиц (+10 тысяч), из них почти 17 млн имеют доступ к интернету (+20 тысяч). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 69,5% (71,8% по итогам февраля 2022-го). Наконец, количество абонентов фиксированного интернета достигло 2,79 млн (+10 тысяч).

Самое главное

Апрель отметился ускорением роста доходов операторов. Напомним, по итогам первого квартала он составлял 6,4%.