Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-апреле 2021 года

С начала года операторы связи заработали более 316 млрд тенге.

В апреле 2021 года, по данным Агентства по статистике РК, оказано услуг связи на сумму 81,5 млрд тенге, что почти на 16% больше объема апреля 2020 года.

Январь-апрель 2021

За январь–апрель текущего года объем телекоммуникационного рынка составил 316,3 млрд тенге, что, по данным статведомства, на 11,1% больше объема января–апреля 2020-го. Объем услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–апреле 2021 года составил 6,43 млрд тенге, что на 11,2% меньше объема января–апреля 2020 года; услуг сети интернет — 123,8 млрд тенге (на 18,6% больше); услуг сотовой связи — 79,4 млрд тенге (на 5,6% больше).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе 84% всего рынка телекоммуникаций республики.

Апрель 2021

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в апреле 2021 года составила 1,67 млрд против 1,84 млрд годом ранее — это на 9,2% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в апреле 2021-го незначительно снизились и составили 2,93 млрд тенге. От услуг интернета операторы выручили 31,7 млрд тенге (+21,5%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,61 млрд тенге против 3,24 млрд тенге годом ранее; от услуг мобильной связи — 20,8 млрд (+16%); от прочих телекоммуникационных услуг — 16,8 млрд тенге против 14,2 млрд тенге за аналогичный период 2020-го (на 18,3% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В апреле 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,08 млн единиц (несколько ниже к марту 2021-го), количество абонентов сотовой связи составило 24 млн единиц (без изменений), из них почти 16,1 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи не изменилось — 67%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,67 млн (некоторое увеличение).

Самое главное

Пока нет причин для печали, говоря о телекоме: отрасль продолжает генерировать устойчивый доход, при темпах роста существенно выше ВВП.