PROFIT Finance Day 2022: грядет ли закат банковской эры?

3 июня в Алматы прошла седьмая конференция PROFIT Finance Day, где обсуждаются умные технологии в казахстанском финансовом секторе.

В очередной раз одна из важнейших тем финансовой и ИТ отраслей собрала лучших экспертов рынка. «Закат банковской эры» — насколько скоро в Казахстане стоит ожидать этого? Или, быть может, мы уже наблюдаем угасание традиционных банков?

Конференцию открыла Кристина Морева, менеджер отдела консультационных услуг PwC Казахстан.

«В последние 15 лет мы видим развитие глобальных трендов, которые влияют на развитие финансового сектора во всем мире. Глобализация, снижение рентабельности банковского бизнеса, агрессивная экспансия big tech, ритейлеров и мобильных операторов, трансформация каналов, связанная с взрывным развитием технологий, а также война за внимание пользователя. Все эти вызовы стоят перед финансовыми структурами. Учитывая, что клиенты ускоренными темпами переходят в онлайн, а множество игроков борются за их внимание, для достижения успеха необходимо трансформироваться от продуктовой к клиентоцентричной модели жизненного цикла», — говорит Кристина Морева.

При этом она предлагает посмотреть на проблему шире, и пойти и за пределы финансовых услуг, удовлетворяя не только финансовые запросы клиентов, но и их жизненные потребности в целом. О чем идет речь? Это не только прямые банковские услуги, но и дополнительные сервисы. У розничных клиентов это еда, покупки, отдых, транспорт и путешествия, здоровье, ремонт и т. д. У МСБ и корпоративного сегмента — поддержка запуска бизнеса и решения для поиска клиентов, бухучет и юридические услуги, документооборот, поиск новых партнерств или сотрудников, доступ к базе розничных клиентов и прочее. По сути, мы говорим о создании экосистемы, которая включает и нетрадиционные банковские продукты.

«На одной из прошлых конференций Profit Events кто-то из спикеров высказал мнение о том, что банки должны заниматься исключительно своим core-бизнесом, а технологии оставить ИТ-компаниям. Но маховик раскрутился так, что теперь его уже невозможно остановить, и банки стали флагманами изменения ИТ-процессов. Раньше все было просто: нужен ИТ-продукт — вызвали вендора, поставили какое-то ПО, которое будет работать годами. Но сейчас такой подход не действует. Создание продуктов стало супертехнологичным, сжалось время, нужно оперативно принимать какие-то нестандартные решения и постоянно производить автоматизацию и диджитализацию внутренних процессов, всегда думая о возможности масштабирования», — высказался Нурлан Муханов, Lead DevOps & SRE ТОО «Halyk FinService».

Константин Горожанкин, сооснователь Processing.kz, на примере проекта Ticketon рассказал, как на e-commerce и банки повлияла пандемия. Константин даже назвал это термином «пандемийный рывок», характеризуя то, как сильно скакнула вперед сфера электронной коммерции, а с ней и банки, за вынужденный период всеобщего карантина. Мы уже делились цифрами, собранными, собранными PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан — именно пандемия дала возможность ускорить развитие и адаптацию цифровых услуг, включая и банковские. А Константин напомнил, что популярный сервис по продаже билетов Ticketon был продан именно в пандемию.

«По пальцам одной руки можно пересчитать проекты, которые были проданы с семью нулями в нашей стране», — отметил спикер. Он поддержал тему о необходимости создания банками экосистемы, акцентируя внимание на том, что именно экосистема дает возможность создавать технологии и предоставлять услуги далеко за пределами банковского сектора. Что это за технологии и услуги? В первую очередь — девелопмент, сфера здравоохранения, лайфстайл, телеком, электронная коммерция и B2B-услуги.

Все чаще сегодня при разговоре о банках и развитии их бизнеса подразумевается не только сам финансовый институт и его традиционные услуги, но и новые дополнительные сервисы, о которых упоминали спикеры, открывшие конференцию. И именно тему противостояния аналоговых банков и финтеха, которая так или иначе уже давно всплывает при обсуждении цифровизации банковского сектора, обсудили участники PROFIT Finance Day 2022.

Цифровизация значительно изменила привычные банковские продукты. О том, как эта трансформация проходит у Freedom Finance Bank, рассказал Айдос Жумагулов, советник председателя совета директоров банка. В настоящее время у Freedom Finance Bank уже 80% карт — цифровые. Запущены Apple Pay и Google Pay, а также уникальная для Казахстана возможность выпуска карты в Samsung Pay. Реализована также единая биометрия для открытия счетов, включая онлайн-процесс для юрлиц. А продукт банка «цифровая ипотека», стартовавший в июле прошлого года, стал прорывом для отчественного рынка банковских продуктов, продемонстрировав, как можно наладить синергию государственных и финансовых сервисов.

Еще один любопытный продукт банка — цифровое автокредитование. В его разработку было вовлечено всего 5 разработчиков, между тем он предполагает 39 интеграций с государственными и внешними сервисами. В «цифровом автокредитовании» используется удаленная биометрия для идентификации клиента, модуль оценки стоимости авто, облачная ЭЦП и цифровые документы. Интеграция с информационными системами госорганов позволяет проверять продавца и оценивать машину бесплатно всего за пару минут. При проверке учитываются данные о транспорте, ликвидность, история продаж, возможное участие в ДТП и т. д. По словам Айдоса Жумагулова, механизм онлайн-оценки автомобиля является уникальным в своем роде.

Максимальное количество сервисов Freedom Finance Bank реализовано в одном приложении — тот самый пример единой платформы, Super App, о которых сегодня много говорится, когда речь заходит о новых банковских сервисах. У Freedom Finance Bank в ней уже присутствует банкинг, страхование, Life-сервисы.

«Полтора-два миллиона уникальных пользователей „крутятся“ внутри экосистемы. И вопрос не стоит „когда“. Вопрос — готовы ли мы? Мы именно к этому идем. GovTech и FinTech позволяют сокращать годы и месяцы, превращая их в дни», — отметил Айдос Жумагулов.

А как вообще в Казахстане обстоят дела с экосистемами банков? Достаточно ли они развиты? Асем Нургалиева, исполнительный директор Первого кредитного бюро, считает, что нет.

«На самом деле, у нас не так много игроков и не так много приложений, потому что рынок сузился. Можно даже говорить о дефиците предложений, потому что есть определенная категория людей, которая не покрывается текущими экосистемами. Кто-то ждет дополнительных финансовых предложений, которых еще нет. Много чего мы еще ждем от регулятора — даже если мы умеем делать определенные цифровые продукты, есть препятствия в законодательной сфере, консерватизме закона о цифровизации. А сейчас добавляется еще и санкционная риторика. Все это оказывает влияние. Но сказать, что чего-то у нас стало много, я не могу. И вот чего точно не хватает на рынке — это InsurTech. На рынок страхования нужно обратить внимание и стартапам, и инвесторам. Это однозначно перспективное направление», — говорит Асем Нургалиева.

Ее поддержал Владимир Джабаров, независимый эксперт, подчеркнувший, что в этом вопросе Казахстане ещ в самом начале пути: «Последние два года были очень быстрые. Часто принято говорить о цифровых технологиях именно в контексте инвестиций в технологии. А эти два года дали очень важную вещь — инвестиции в потребительский опыт. Это очень дорого. И как раз возможностей сегодня гораздо меньше, чем уже готовы потреблять мы с вами».

Константин Горожанкин также согласен с тем, что экосистемы в Казахстане находятся в зачаточном состоянии: «Пока мы только понимаем, где удобнее зарабатывать бонусы, а где — покупать товары. Действительно экосистемы я ощутил в США и в РФ. Когда вы приходите в банк и, и с каждым днем вы все больше проникаетесь теми допсервисами, которые он предоставляет. В Казахстане есть очень много классных сервисов, но их надо собирать „в коробочку“. Сейчас это одна из основных задач для банков, потому что кто первый это сделает, тот догонит Kaspi, есть шанс».

А вот Константин Пак, директор сектора финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана, подчеркнул, что мы уже перешли ту грань, когда риски выросли очень сильно, и без интернета зачастую невозможно совершить элементарные действия вроде покупки продуктов. Экосистема помогает бизнесу зарабатывать деньги, но вопрос состоит в том, насколько сбалансированы риски.

«На примере январских событий в Казахстане стоит задуматься — одно дело, когда у вас „отваливается“ только банк, и совсем другое — когда вы привыкли продукты онлайн покупать, что-то еще оплачивать, и у вас „отваливается“ все одновременно. В ИТ это извечный вопрос — что лучше, централизация или кластеризация. Как раз экосистемы — это централизация, когда „падает“ сразу все. И, кстати, еще одна вещь, которую убивают эффективные экосистемы — это конкуренция. А без нее все очень плохо развивается. В краткосрочном периоде год-два-три, все это хорошо живет, а потом становится скучным. Поэтому я не верю, что экосистемы победят. Это, конечно, интересный подход. Но он не всеобъемлющий, не для всех», — предостерегает эксперт.

Как раз продолжая тему предостережений, выступил Назим Латыпаев, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Fortinet. Кибербезопасность в финтехе — стоит ли уже волноваться? Определенно да, учитывая, что активность вирусов-вымогателей за год увеличилась в 10 раз, а их распространенность в сфере банки/финансы/страхование составила 27%.

«Нужно понимать, что новые технологии (банк как платформа и банк как сервис) ведут нас к новым требованиям законодательства, новым комплаенсам, новым решениям, новым вендорам. Появляется большое количество киберрисков, которые нужно учитывать. Их очень много, и не всегда понятно, каким образом с ними работать. 18,5 млн долларов — средняя стоимость киберпреступления за прошлый год для финансовой системы. Поэтому надо понимать — оставаться ли традиционным банком, либо трансформироваться, но защищать всю эту систему. У компании Fortinet есть большое количество инструментов, которые позволяют в автоматическом формате, с помощью машинного обучения и AI следить за инфраструктурой как с точки зрения сети, так и с точки зрения сегментов ИБ. А для финансовых организаций и банковской среды советую присмотреться к решению Fortinet Security Fabric. Это „материя“, которая собирает инфраструктуру в единое целое. Fortinet Security Fabric легко масштабируется (видимость и защита всей поверхности цифровых атак для лучшего управления рисками), встраивается в вашу инфраструктуру (решение упрощает управление и предоставляет доступ к сведениям об угрозах), полностью автоматизированное (самовосстанавливающиеся сети с безопасностью на основе ИИ для быстрой и эффективной работы)», — рассказал Назим Латыпаев.

Ильдар Суханов, старший системный инженер Dell Technologies, продолжил тему построения инфраструктуры, однако предложил посмотреть на вопрос с другой стороны — как финансовой организации пройти трансформацию с наименьшими потерями? Ильдар Суханов представил решения Dell, которые могут лежать в основе цифровой трансформации финансовых организаций. По сути, это гиперконвергентная инфраструктура, быстро разворачиваемая и легко масштабируемая — системы PowerFlex как общая платформа центра обработки данных, CyberSense для защиты, Cyber Recovery UI. Он также рассказал о кейсе, реализованном в Национальном банке Грузии, который перевел свою текущую инфраструктуру на VxRail, HCI решение, разработанное совместно Dell EMC и VMware.

«Наш мир ускорился. 74% всех компаний инвестируют в текущем году в цифровые услуги. А 65% глобального ВВП будет цифровым. Если раньше все ориентировались на оборудование (сервера, хранение и т. д.), то сейчас все сосредоточились на данных, которые могут находиться как локально, так и в облаке. Именно данные стали основным активом», — говорит Ильдар Суханов.

Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан», выступил с презентацией системы мониторинга производительности приложений VIAVI Observer. Компания VIAVI Solutions имеет 50 офисов по всему миру, а годовой доход вендора в 2021 году составил порядка 1,2 млрд. долларов. Системы производительности сети от VIAVI используются в технологических компаниях, на заводах, в здравоохранении, в финансовых структурах и страховых компаниях, ритейле, в правительственных структурах, а также телекоме.

«Цифровизация идет семимильными шагами, и любое предприятие имеет свою инфраструктуру, состоящую из множества точек. Инфраструктура также может быть распределена в пространстве — сети на уровне городов, республики и даже нескольких стран. Сети стали очень сложными механизмами, состоящими из огромного количества узлов, локальных и удаленных. Сервера также распределены — по приложениям, по функционалу и в пространстве. По сути, увидеть полную картину сети уже нереально. Когда у пользователя возникает какая-то проблема, понять ее причину бывает сложно — запрос может идти через множество маршрутизаторов, коммутаторов, обращаться к множеству серверов, и на каждом этапе может случиться проблема. Медленно работает Wi-Fi, что-то блокируется фаерволом, проблемы с маршрутизацией. Как понять, в чем проблема? Так вот, система VIAVI не работает на „синтетических“ запросах, а собирает информацию от реальных запросов и обрабатывает ее. У VIAVI есть улучшенный Net Flow, который расширяет представление о том, что происходит с запросом и как он идет. И мы на каждом этапе можем посмотреть, где возникла проблема. Решение представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными вариантами реализации, в зависимости от того насколько масштабная сеть и насколько большой трафик», — рассказал Андрей Поцелуев.

Между тем, одной лишь инфраструктурой трансформация финансовых учреждений не ограничивается. Еще одна важная часть текущей деятельности, которая в современном мире оказывает прямое влияние на бизнес и привлечение клиентов — маркетинг. И подходы к нему также должны быть пересмотрены. Ксения Мартынова, старший бизнес-аналитик GlowByte Kazakhstan, рассказала о том, как сделать real-time marketing эффективным.

GlowByte Consulting на рынке с 2004 года и имеет офисы в 9 странах мира. Клиенты компании располагаются в 13 странах, а ключевые индустрии — банки, телеком, ритейл и производство. GlowByte имеет большой опыт в клиентской аналитике, промышленной автоматизации, оптимизации бюджетирования, BI, Big Data. Компания не только внедряет комплексные вендорские решения, но и делает кастомные разработки под нужды клиентов. В Казахстане у GlowByte также уже реализован ряд проектов.

«Real-time marketing — это событийный маркетинг. То есть, мы реагируем на события, которые происходят с клиентом — геолокация, транзакционная активность, действия на сайте. Все это можно использовать как триггер для направления клиенту коммуникации, как сервисной, так и непосредственно какого-либо предложения. Благодаря различным сценариям RTM и компоновке решений мы можем управлять продуктом, доходностью. Как итог — у заказчиков растут отклики на коммуникацию, увеличивается pen-rate email-рассылок, происходит рост удержаний клиентов, повышаются продажи продуктов за счет персонализации контента, растет конверсия. При этом, хотелось бы отметить, что недостаточно просто внедрить RTM систему. Она должна органично встроиться в единый оркестр систем CRM-маркетинга в компании и ненавязчиво угадывать желания клиента», — говорит Ксения Мартынова.

На PROFIT Finance Day 2022 помимо обсуждения работы финансовых организаций в современных реалиях рассмотрели и новейшие технологии. Речь идет о цифровом тенге, который сейчас находится в разработке Нацбанка. Казахстан наряду с другими центральными банками изучает вопрос внедрения цифровой валюты и находится уже на стадии пилота. С презентацией проекта выступил Диас Саветканов, советник председателя по развитию и коммуникациям АО «Центр развития платежных и финансовых технологий НБ РК».

«Цифровой тенге имеет ряд преимуществ для экономики РК, на основе которых были разработаны гипотезы для теста. В 2021 году подтверждены следующие гипотезы: снижение издержек создания денег, простой доступ, удобство и безопасность транзакций, снижение издержек обращения, социальные платежи, программируемость, транзакции в оффлайн, аналитика. В 2022 году запланировано исследование, которое оценит количественные метрики и измеримый эффект для потребителей и экономики РК с учетом всех переменных. Запланирована совместная работа с участниками рынка и международными организациями. Вне зависимости от итогового дизайна цифрового тенге критическим фактором успеха проекта будет являться создание экосистемы через активное вовлечение участников рынка и инфраструктурных игроков», — рассказал Диас Саветканов.

Как видим, тема инноваций в финансах весьма обширна. Гости и участники конференции отметили те шаги, которые Казахстан делает на пути финтеха. Однако также не раз отмечалось, что на этом пути есть масса препятствий, одно из которых (и весьма существенное) — госрегулирование.

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Видеозапись конференции: