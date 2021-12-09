Freedom купил Тикетон

Freedom Holding объявил о планах по расширению в Казахстане

8 декабря 2021 Freedom Holding Corp. объявила о планах по приобретению нескольких казахстанских компаний в течение следующих нескольких месяцев. Холдинг намерен расширить свои услуги в регионе за счет покупки поставщика платежных услуг PayBox.money и онлайн-площадки по продаже билетов Ticketon.kz.

PayBox.money со штаб-квартирой в Алматы является агрегатором онлайн-платежей. Он предоставляет бизнесу возможность принимать на сайте и в точках продаж оплату всеми востребованными на рынке методами, а также осуществлять выплаты в адрес клиентов. Сервис будет приобретен после получения одобрения со стороны Комитета по регулированию естественных монополий.

Ticketon.kz — казахстанская онлайн-система продажи билетов на развлекательные и культурные. Компания была основана в 2011 году и в настоящее время имеет представительства в 21 городе со 150 подключенными объектами. Помимо Казахстана Ticketon присутствует на рынках Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Для его приобретения уже получены необходимые разрешения.

Кроме того, холдинг выкупает у Тимура Турлова две страховые компании — Freedom Finance Insurance и Freedom Finance Life. Пока заключено предварительное соглашение, сделку завершат после ее одобрения со стороны регулятора. После завершения процедуры покупки компании продолжат работать в штатном режиме. Их руководителями останутся нынешние председатели правления: у Freedom Finance Insurance — Даулет Акижанов, у Freedom Finance Life — Азамат Ердесов.

«Эти приобретения знаменуют собой важные шаги в нашей региональной стратегии по внедрению онлайн-решений для широкого спектра продуктов финансовых услуг, ориентированных на потребителей. После полной интеграции с нашей брокерской и потребительской банковской платформой эти приобретения еще больше укрепят лидерство в предоставлении удобных и безопасных инструментов для нашей быстро растущей клиентской базы», — прокомментировал Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp.