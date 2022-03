В Алматы наградили победителей FIRST

Всего в казахстанском финале международного соревнования по робототехнике приняло участие более 600 школьников со всей страны.

В Алматы 25–27 февраля прошел национальный финал международного соревнования по робототехнике для школьников FIRST. Организатором и оператором FIRST в Казахстане стал фонд «USTEM Robotics». Темой соревнования FIRST в 2022 году стали «Грузовые перевозки». Поэтому роботы, которых демонстрировали участники, перевозили небольшие грузы, сортировали товары и учились обходить препятствия с авариями. Также участники представили инновационные проекты: они исследовали проблемы по темам логистики и транспорта в своем регионе и презентовали возможные решения.

Победителями соревнования, которые поедут на международный финал FIRST в США, стали старшеклассники Quantum STEM School г. Нур-Султан и «Назарбаев Интеллектуальная Школа» физико-математического направления г. Алматы, а также команды «4D» из Алматы и «Champions» из Нур-Султана. Помимо них 10 команд отправятся на региональные соревнования FIRST в Москву, другие 6 — в Красноярск. Четыре школьника получили гранты на обучение в Suleyman Demirel University.

«Особенно хочется отметить детей, которые приехали на чемпионат из небольших сел и городов Казахстана, — отметил Нурдаулет Досмагамбет, сооснователь фонда „USTEM Robotics“. — Мы проводили до этого тренинги и конкурсы по робототехнике для школьников и учителей в Туркестане, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, Атбасаре в Акмолинской области, видели интерес ребят и преподавателей. Приехав на чемпионат, они смогли сами увидеть, что ничуть не хуже по знаниям школьников из больших городов».

Помимо школьников награды FIRST получили шесть учителей в номинации «Best Mentor Award». Одна из обладательниц этой премии Асем Касым преподает информатику и спортивную робототехнику в Карагандинской областной специализированной школы-интерната для одаренных детей «Дарын».

«Важно проводить постоянно мероприятия наподобие FIRST не только для детей, но и для учителей, чтобы мы могли обмениваться опытом. Робототехника — довольна сложная наука, к ней нужно подходить с нескольких сторон: помимо программирования и инженерии для нее нужно развивать творческий потенциал», — говорит Асем Касым.

В следующем году организаторы FIRST «USTEM Robotics» планируют расширить географию чемпионата и сделать его открытым для стран Центральной Азии, в первую очередь — для школьников Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также привлечь больше денежных грантов для поддержки школьников и учителей и в целом развития образовательной робототехники в Казахстане.