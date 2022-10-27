PROFIT Logistics Day. Казахстан

Конференция, посвященная теме автоматизации логистики.

Компания Profit Events проведет конференцию PROFIT Logistics Day, где будут обсуждаться темы цифровизации грузоперевозок, таможни и управления складами, а также вопросы логистики в ритейле.

Спикеры и эксперты конференции обсудят цифровые решения, способные повысить эффективность логистики в период экономической турбулентности, а также подискутируют о самых актуальных вопросах, связанных с темой мероприятия — рыночные тренды и инновации, автоматизация бизнеса, оптимизация работы с партнерами и заказчиками.

Приглашаем к сотрудничеству и участию в конференции представителей госрегулятора, транспортные компании, перевозчиков, занятых в сферах логистики и городского транспорта, службы такси, ответственных за управление дорожным движением, владельцев складов. Это ваш шанс заявить о себе, пообщаться с коллегами, узнать об инновациях и поделиться наболевшим.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.