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На 63,6% выросла скорость мобильного интернета в РК

Возобновил работу онлайн-супермаркет Arbuz

Заказать продукты можно даже при отсутствии интернета.

11 января 2022 11:42, Profit.kz
Рубрики: Общество

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz начал принимать заказы на доставку продуктов питания в городах Нур-Султан с 9 января и Алматы с 10 января (ВОАД + выше проспекта Аль-Фараби). Заказы можно сделать на сайте или через приложение. Поставщики скоропортящейся продукции возобновляют доставку свежего хлеба, молока, овощей и фруктов, мяса и курицы.

Важно отметить, что сервис работает в том числе «без интернета». Оплата заказов может быть сделана онлайн или наличными.

«Это будет удобно тем, кто пока не может выходить за продуктами. Особенно болеющим и семьям с маленькими детьми, пожилым», — отметили представители онлайн-супермаркета.

Доставка заказов осуществляется с 10.00 до 18.00. Заказы в сервисе можно размещать круглосуточно.

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