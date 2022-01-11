Возобновил работу онлайн-супермаркет Arbuz

Заказать продукты можно даже при отсутствии интернета.

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz начал принимать заказы на доставку продуктов питания в городах Нур-Султан с 9 января и Алматы с 10 января (ВОАД + выше проспекта Аль-Фараби). Заказы можно сделать на сайте или через приложение. Поставщики скоропортящейся продукции возобновляют доставку свежего хлеба, молока, овощей и фруктов, мяса и курицы.

Важно отметить, что сервис работает в том числе «без интернета». Оплата заказов может быть сделана онлайн или наличными.

«Это будет удобно тем, кто пока не может выходить за продуктами. Особенно болеющим и семьям с маленькими детьми, пожилым», — отметили представители онлайн-супермаркета.

Доставка заказов осуществляется с 10.00 до 18.00. Заказы в сервисе можно размещать круглосуточно.