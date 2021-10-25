КЗПП и QazTrade обсудили с Ozon увеличение казахстанских товаров на площадке

Сегодня на Ozon уже зарегистрировано 200 предпринимателей из РК.

21-22 октября на площадке QazTrade и при содействии Торгового представительства РФ в РК прошли встречи представителей маркетплейса Ozon с экспертным составом Министерства торговли и интеграции РК, а также ряда государственных органов. Одна из встреч состоялась с участием представителей Комитета защиты прав потребителей и руководством QazTrade. На ней стороны обсудили практические вопросы взаимодействия в части защиты прав покупателей, возврата продукции, а также вывода отечественных товаропроизводителей на площадку.

Генеральный директор QazTrade Азамат Аскарулы напомнил, что в июне 2021 года казахстанским компаниям открылся доступ на платформу Ozon. На сегодняшний день там зарегистрировано 200 казахстанских предпринимателей. В ходе встречи стороны обсудили также дальнейшие планы, способствующие увеличению количества казахстанских товаров на торговой площадке.

Недавно стало известно о том, что одним из шагов по расширению деятельности Ozon в Казахстане стало назначение Мольдер Рысалиевой на должность директора по развитию бизнеса. Торговая площадка намерена открыть витрину с товарами из Казахстана для российской, а затем и казахстанской аудитории.

Представители QazTrade уточнили, что ведомство оказывает информационно-консультационную поддержку отечественному бизнесу по выходу на международные маркетплейсы. Начиная с 2020 года казахстанские компании при содействии QazTrade получили свыше 150 аккаунтов «Золотой поставщик» на платформе Alibaba и совершили экспортных сделок на сумму порядка 71 млн долларов.