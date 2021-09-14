Светофоры для «поколения с опущенной головой» появились в Нур-Султане

Стартовало тестирование инновационных средств регулирования дорожного движения.

В Нур-Султане начали тестирование инновационных средств регулирования дорожного движения, передает официальный сайт акимата города со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. На перекрестках города заработали пешеходные светофоры с подсветкой. Новый светофор производителя SWARCO дополняет обычную функцию пешеходного сигнала, направляя луч красного света на тротуар. Таким образом, светофор не только выполняет функцию наземного освещения, но и привлекает внимание «поколения с опущенной головой» обратно на дорогу и вносит значительный вклад в безопасность пешеходов.

«Новая модель пешеходного светофора позволит получить следующие преимущества — это лучшее восприятие красного сигнала светофора из-за красных освещенных краев тротуара в сумеречное время и ночью, повышение безопасности пешеходов за счет отражения дополнительного красного сигнала светофора непосредственно на дисплее смартфона и более быстрое восприятие пешеходов автомобилистами благодаря участкам, отмеченным красным цветом на краю тротуара. Экспериментальные модели светофоров установлены на девяти светофорных объектах.

Помимо применения светофоров с подсветкой произведена установка новых пешеходных светофоров со встроенным звуковым сопровождением. Эта модель обеспечивает эффективное информирование пешеходов и особенно слабовидящих участников дорожного движения, существенно повышая безопасность пешеходного перехода. Такие светофоры установлены на семи перекрестках города.