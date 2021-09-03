PROFIT Culture Day 2021: где цифровая панацея для культуры?

Информационные технологии прочно проникли во все сферы жизни человека, включая и сферу искусства.

Период карантинных ограничений поставил перед учреждениями сферы культуры и досуга задачу по переходу в онлайн-формат. Многие театры, концертные площадки и музеи были вынуждены срочно оцифровывать свою деятельность, чтобы удержать внимание зрителя. Как показала практика, такой подход, хотя он был вынужденным и где-то весьма затратным, позволил охватить больше «зрителей-пользователей» и приобщить их к прекрасному. О том, как и какие цифровые технологии способны помочь учреждениям культуры и досуга в их повседневной деятельности и в общении со зрителями, мы поговорили на конференции PROFIT Culture Day.

Безусловно, нельзя не затронуть техническую сторону вопроса — цифровые решения, позволяющие доносить искусство до зрителя в Digital-среде. Именно Digital-среда и является камнем преткновения, ведь культура и искусство — это то, к чему человек предпочитает «прикоснуться», ощутить в реальности. За всю историю технического прогресса только кино и музыка относительно успешно смогли уйти в онлайн. Почему «относительно»? Потому что, по мнению многих, они стали своеобразным фаст-фудом, который пользователи потребляют, зачастую даже не задумываясь. Массовость и технологии «убили» искусство в кино и музыке, превратив киностудии и звукозаписывающие компании в машины по производству контента.

К слову, в рамках PROFIT Culture Day состоялся интересный диалог с известным музыкантом Маратом Бисенгалиевым. Он высказал свою точку зрения на тему того, являются ли искусство и технологии врагами либо союзниками, а также поделился цифровым опытом в собственном творчестве.

Сегодня эксперты уже заговорили о глобальной войне стримеров, которые скупают контент по всему миру для удержания внимания подписчиков. Так, например, Disney+ (стриминговый сервис, который является эксклюзивной площадкой для показа новинок Walt Disney Studios, входит в сегмент Disney Media and Entertainment Distribution) с момента своего запуска в ноябре 2019 года достиг 100 миллионов платных подписчиков всего за 16 месяцев. Netflix понадобилось 7 лет, чтобы достигнуть такой отметки. Сейчас Disney+ примерно на полпути к тому, чтобы догнать базу подписчиков Netflix, которая в начале марта 2021 года составляла 204 миллиона. Аналогичные амбициозные планы по захвату стримингового рынка строят также Apple+, HBO Max, Amazon.

А за искусством именно в традиционном понимании люди по-прежнему идут в офлайн — на концерты, в театры и музеи. Точнее — шли (до пандемии). Ведь недаром, даже учитывая, что коллекции Лувра, например, уже давно оцифрованы, в очереди на его посещение можно простоять несколько часов. Еще один пример — продажи бумажных книг, которые до сих пор не снижаются кардинально, несмотря на множество онлайн-библиотек, как платных, так и пиратских. Более того, по данным Statista в сегменте физических книг число читателей к 2025 году составит 2357,1 млн пользователей, а в сегменте электронных — 1166,3 млн.

Возможно, именно поэтому если раньше мы и говорили о технологиях в искусстве и культуре, а также в сфере развлечений, это скорее были сервисные и вспомогательные технологии — онлайн-продажа билетов, электронные афиши, сайты театров и т. д. Пандемия все сломала и заставила культуру масштабно переходить в онлайн, пытаясь донести до своего зрителя то, что раньше он получал в офлайне. Конечно, в Казахстане пока не идет речь ни о войне стримеров, ни о переизбытке цифрового контента, особенно местного. Но учитывая интернет-реалии, всеобщую удаленку и многие другие факторы, местным учреждениям культуры придется бороться за внимание зрителя не только на внутреннем рынке, но и на мировом.

Как отметил Игорь Назаренко, менеджер по проекционному оборудованию и сервису компании Epson, активность отечественных учреждений досуга и культуры в отношении приобретения цифровых решений стала заметна лишь в последние несколько лет. Очевидно, что побудительным толчком к этому стала именно пандемия. К сожалению, до недавнего времени цифровизации объектов культуры уделялось крайне незначительное внимание.

«Активность действительно маловата, особенно по сравнению с соседними странами. По моему опыту, театры, которые имеют довольно большую историю, несколько инертны в принятии новых идей и использования технологий. Зачастую, чаще и активнее новые технологии применяют более современные объекты культуры. Возможно, проблема в наличии и подготовке кадров, а также в недостаточном понимании того, как реализовать ту или иную идею. Epson со своей стороны может предложить широкий ассортимент различного оборудования, включая решения для цифровых проекций и цифровых декораций. Конечно, мы не сможем заменить сотрудников театра, но мы можем дать идею о том, как можно использовать ту или иную технологию при конкретных задачах. А в реализации проектов непосредственно на местах могут помочь наши партнеры», — говорит Игорь Назаренко.

Нуржан Сатыбалды, заместитель директора по общим и организационным вопросам Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева, считает, что все дело в непонимании самими представителями культуры, как цифровые технологии могут применяться в этой среде, каким образом их можно внедрить. Кроме того, он уверен, что цифровые решения до сих пор не готовы удовлетворить нужды культуры.

«К сожалению, цифровые технологии не всегда могут предложить что-то, что заменит тот традиционный продукт, который предлагают учреждения культуры. Какое-то время назад на технологии возлагались достаточно большие надежды — виртуальные музеи, выставки и т. д. Но разрыв между тем, что нужно культуре, и тем, что может предложить ИТ-индустрия, не был преодолен. То есть, это обоюдный процесс непонимания. Тот, кто найдет решение вопроса, цифровую панацею, получит, я думаю, достаточно большие дивиденды», — высказался Нуржан Сатыбалды.

По его мнению, готовность к цифровизации уже назрела. Театры, музеи готовы принять новые адаптированные к их специфике решения. Но чего-то радикального, что изменило бы само представление о работе объектов культуры, о репрезентации хранящегося культурного наследия, на рынке пока не наблюдается.

О том, как сегодня уживаются цифровые технологии и культурное наследие в музее им. А. Кастеева, рассказала Екатерина Резникова, ученый секретарь государственного музея. Сегодня численность коллекции «Кастеевки» превышает 27 тысяч единиц хранения. Это самая значительная художественная коллекция в стране, и коллектив музея старается максимально полно донести это культурное наследие до общественности.

«Вопрос внедрения и освоения цифровых технологий в организациях культуры особенно важен сегодня. Главной целью этого в музейном контексте является активизация интереса к уникальному культурному наследию, которым обладает наш музей. Мы развиваемся по четырем основным направлениям — это система QR-кодов в экспозиционном пространстве, сайт музея для удаленного взаимодействия со зрителями, оцифровка экспонатов и создание 3D-моделей для дальнейшей демонстрации в каталогах и мультимедийных информационных киосках, а также учет коллекций музея в информационной системе. Но возможности применения цифровых технологий гораздо шире. Технологии важны не только для коммуникации со зрителем, но также и для научной работы. Все возможности и перспективы цифровизации в полной мере нам еще предстоит оценить», — поделилась Екатерина Резникова.

Павел Когай, руководитель PR медиа-группы театра «Астана Балет», уверен, что цифровизация культурных объектов идет в правильном русле. Нельзя внедрять решения ради решений, все должно быть оправдано рынком — на это должен быть спрос, плюс необходим качественный контент. Вместе с тем, сейчас идет прощупывание рынка. Например, театры начинают проводить онлайн-спектакли, музеи оцифровывают свои коллекции. Так, «Астана Балет» первым в Центральной Азии запустил спектакли в формате 360°, в тестовом режиме они проходят с начала текущего года. Более того, одним из первых в мире «Астана Балет» изменил саму концепцию спектакля. Если раньше актеры обращались в зрительный зал, и в лучшем случае все это действие снимали камеры, то в новой концепции само театральное действие, сюжетная линия ориентированы именно на камеру.

«Наш рынок постепенно приходит к потребности перехода в онлайн. Но когда мы сталкиваемся с реализацией тех или иных решений (например — онлайн-просмотр), мы понимаем, что нет такого высокого спроса, как нам бы хотелось. К слову, на международном рынке такой спрос есть. Мы ведем нашу историю по развитию цифровизации культурных объектов постепенно. Мы изучаем эти вопросы, рассматриваем новые идеи. Нельзя просто оцифровать все театры и спектакли — это затратный процесс. В ближайшие 2-3 года, я думаю, мы придем к тому, что на мировом рынке мы не будем уступать немецким или японским театрам», — уверен Павел Когай.

Тему продолжил Таир Каримов, заместитель директора Казахского Национального театра оперы и балета имени Абая. Он поддержал своих коллег, высказав мнение о том, что существуют проблемы востребованности и конкурентоспособности «продукта» учреждений культуры. Причем из-за онлайна теперь речь идет уже о международном рынке.

«Все это и приводит к тому, что на госзакупках мы видим два ноутбука и одну энергосберегающую лампочку. Кроме того, нельзя забывать, что чаще всего новые проекты обкатываются внутри, своими силами. И только после того, как мы уверены в проекте, он идет на реализацию. Тогда и появляются большие запросы на госзакупках на покупку аппаратуры и привлечение специалистов. Вторая сторона — в Казахстане до сих пор наблюдаются проблемы с поставщиками оборудования. Например — камеры 360° продаются только в консьюмерском сегменте, а профессиональные приходится заказывать из-за границы. Что касается готовности к цифровизации — на данный момент мы готовим новый продукт. И то, насколько он понравится зрителям, и будет говорить о нашей готовности», — говорит Таир Каримов.

Кроме прочего, эксперты подчеркнули, что на отечественном рынке заметна нехватка квалифицированных кадров, нехватка ИТ-специалистов в учреждениях культуры, а также недостаточная цифровая «продвинутость» работников культуры в целом. И для перехода на новый уровень казахстанским театрам необходимо не просто техническое оснащение, но и полная цифровая перезагрузка. Такая же перезагрузка потребуется и зрителям, поскольку многие из них по-прежнему не приемлют гаджеты и цифровые новшества.

Немного лучше дела с цифровизацией обстоят в других сегментах культуры. Так, например, весьма положительным опытом о том, как провести международный фестиваль, не выходя из дома, поделилась Олеся Колесниченко, организатор Международного фестиваля мобильного кино. В октябре прошлого года Mobile Blockbuster film festival (короткометражки, снятые на смартфон) подвел итоги уже во второй раз, собрав на этот раз участников из 12 стран мира. В нынешнем, третьем сезоне, организаторы обещают не только сохранение онлайн-формата фестиваля, но и некоторые новшества. В этом году обновили состав жюри, оптимизированы конкурсные категории, а также введена новая номинация — съемка вертикального видео. «На самом деле, специалистам, которые работают в медиасфере, индустриях Digital и коммуникаций, необходимо постоянно следить за трендами и не просто опережать их, но и задавать самим», — подчеркнула Олеся Колесниченко.

Еще один положительный опыт представила Бакытжамал Оспанова, директор Национальной библиотеки РК. Она рассказала о том, как проходит цифровизация в библиотеках Казахстана. И на самом деле, эта история началась задолго до того, как мы массово стали задумываться о цифре в повседневной жизни. Еще в 1989 году в стране была создана республиканская автоматизированная библиотечно-информационная система «АБИС». К ней подключились Национальная библиотека РК, областные библиотеки, Республиканская детская и юношеская библиотека, Библиотека КазНУ им. Аль-Фараби и Библиотека Академии управления. В 1992 году была создана локальная вычислительная сеть, сформирован электронный каталог НБ РК, а также тематические базы данных. В 1992 году создана первая Библиографическая БД «Казахстан: прошлое и настоящее» на трех языках. 2000 год отметился созданием Республиканской автоматизированной библиотечно-информационной системы (РАБИС), а в 2002 году появился Казахстанский центр корпоративной каталогизации (КЦКК), чьей основной задачей являлось создание сводного электронного банка данных о Казахстане. В 2012 г. система РАБИС получила развитие — была разработана отечественная система WEB-RABIS, которую внедрили впоследствии в Национальной библиотеке РК, а затем и в библиотеках республики. Сегодня в этой программе работает более тысячи библиотек страны.

Что касается оцифровки архивов, то еще в конце 1990-х годов и начале 2000-х были оцифрованы книги из архивного фонда «Казахстаника», казахские газеты 1913–1932 гг., а также фонд редких книг и рукописей по программе «Письменное наследие Казахстана». В 2005 году состоялось открытие Студии создания изображений в рамках реализации Государственной программы РК «Культурное наследие», а в 2013 году — создан Центр оцифровки документов.

Как пояснила Бакытжамал Оспанова, Национальная библиотека РК активно участвует в создании культурной среды, стараясь расширять ассортимент информационных услуг, оказываемых населению. Интересно, что ежедневно Национальную библиотеку посещает 2500-3000 читателей, причем 70% контингента — молодежь.

«Наши библиотеки ничем не уступают международным библиотекам. Мы ежегодно встречаемся на международных форумах, и в чем-то наши библиотеки даже опережают», — отметила Бакытжамал Оспанова. Она также напомнила, что в Казахстане запущен сайт Казахстанской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ, Kazneb.kz), где пользователи могут найти и прочитать любые необходимые им книги, энциклопедии, рукописи и т. д.

Как видим, в различных сферах культуры подход и отношение к цифровизации кардинально различаются. Вместе с тем все спикеры сошлись во мнении относительно необходимости внедрения цифры в те или иные аспекты культуры и досуга. Вопрос только в том, чтобы технологии внедрялись обдуманно, с фокусом на конечных пользователей.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Culture Day 2021.

Презентации и выступления спикеров доступны на официальном сайте PROFIT Culture Day 2021.

Видеозапись конференции: