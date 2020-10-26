Подведены итоги второго Фестиваля мобильных блокбастеров

В новом сезоне Mobile Blockbuster film festival приняли участие авторы короткометражных фильмов из 11 стран мира.

Завершился второй сезон международного Фестиваля мобильного кино — Mobile Blockbuster film festival. В этот раз свои силы в цифровом искусстве попробовали участники из 11 стран мира. А главный приз, 500 долларов и памятная статуэтка, достались команде из Кыргызстана с фильмом «Опоздавший».

Mobile Blockbuster film festival (MBff) — это Фестиваль короткометражных фильмов, снятых на смартфон. Он зародился в Казахстане в марте этого года. Основной миссией проекта организаторы видят расширение границ культуры, искусства и развлечений, а также создание пользовательского креативного контента. Второй сезон Фестиваля прошел с 15 августа по 15 октября. А 25 октября состоялась торжественная церемония оглашения победителей на YouTube-канале A! baika.

Несмотря на то, что оба сезона прошли в онлайн-формате, Фестиваль уже вышел на международный уровень. Всего команда MBff приняла 50 работ из 11 стран мира — Казахстана, России, Болгарии, Испании, Франции, Чили, Кубы, Кыргызстана, Ирана, Индии и Польши. Одним из нововведений второго сезона стало проведение обучающих мастер-классов. За два месяца проекта прошло девять таких семинаров. Благодаря этой инициативе участники смогли получить начальные знания по темам мобильной видеографии, сценарного мастерства, актерского и ораторского искусств, навыкам продюсирования, продвижения себя и др.

«Благодарю всех участников, партнеров и членов жюри, которым досталась самая ответственная и нелегкая часть — определить сильнейших. Совместный труд большого количества людей превратил Фестиваль в великолепное мировое путешествие по страницам креативности разных стран мира. От всей души поздравляю всех победителей! Пусть наш Фестиваль поможет вам расправить свои творческие крылья и укрепить веру в ваши таланты», — отметил директор Mobile Blockbuster film festival Дмитрий Байназаров.

Победителей Фестиваля определяли члены компетентного жюри, в состав которого вошли Аскар Узабаев, кинорежиссер (председатель), Санжар Мади, актер, Гульбахор Хасанова, продюсер и ведущая, Дмитрий Кириенко, коммерческий директор сети кинотеатров Chaplin Cinemas и Артур Михеев, режиссер (г.Москва). А номинаций было десять: People’s сhoice — видео, которое собрало наибольшее количество «лайков» на YouTube-канале А! baika, Лучший сценарий, Лучший режиссер, Музыкальный клип, Выбор Казахстанской медиа академии, Лучший документальный фильм (приз жюри), Лучший анимационный фильм (мультфильм), Лучшая актриса, Лучший актер и Лучший фильм в категории L (фильм до 12 минут).

«Мы снимали свою работу в последние несколько дней перед завершением приема заявок. Самой главной мотивацией послужило наше желание, мы решили попробовать свои силы. Когда поощряется творческая деятельность, мы видим смысл продолжать снимать дальше. Все мы воодушевлены и наполнены энергией, — мы любим кино и то, что мы делаем. Благодарим организаторов Фестиваля за создание такой площадки, где люди могут проявить свое творчество», — прокомментировал Абай Кубатбек уулу, режиссер (команда Kurado, победитель Mobile Blockbuster film festival).

Все победители также получили памятные статуэтки MBff, электронные сертификаты и ценные призы от Казахстанской медиа академии, сети кинотеатров Chaplin Cinemas и магазина «Меломан».

Победители Mobile Blockbuster film festival, второй сезон:

1. People’s сhoice: Правдивая история, Асия Сактанова, Казахстан, Алматы.

2. Лучший сценарий: Яблоко, Умбеталиев Эрик, Казахстан, Алматы.

3. Лучший режиссер: Killer Brownie, Игнасио Лопез Вакас/Ignacio López Vacas, Испания, Мадрид.

4. Музыкальный клип: Туган Як (Родной край), Руслан и Мария Бахтигареевы, Казахстан, Алматы.

5. Лучший анимационный фильм (мультфильм): #StayAtHome, Мириам Фонтейн/Myriam Fontaine, Франция, Ля-Рошель.

6. Выбор Казахстанской медиа академии: Элемент, Александр Д’Оро, Россия, Москва.

7. Лучший документальный фильм (приз жюри): Портал в прошлое, Макешова Алия, Кыргызстан, Бишкек.

8. Лучшая актриса: Портал в прошлое, Макешова Алия, Кыргызстан, Бишкек.

9. Лучший актер: Опоздавший, Команда Kurado, Кыргызстан, Бишкек.

10. Лучший фильм в категории L (фильм до 12 минут): Опоздавший, Команда Kurado, Кыргызстан, Бишкек.