Почему все больше майнеров выбирают Казахстан?

Ежедневный оборот криптовалют насчитывает миллиарды долларов, и если страна освоит 1% от оборота, то эти деньги осядут в Казахстане в виде инвестиций, налогов и зарплат.

Два месяца назад Китай признал майнинг нежелательной деятельностью. Это привело к рекордному падению хешрейта и переезду майнеров в более лояльные страны, а Казахстан воспользовался открывшимися возможностями. Отключение китайских установок привело к падению мощности Bitcoin-сети со 190 EH/s до 70 EH/s, однако со второй недели июля началось восстановление показателя — текущее значение находится на отметке в 108,8 EH/s. Рост мощности произошел из-за развертывания оборудования китайскими майнерами в других странах. Так, крупнейший в провинции Сычуань майнинг-пул BTC.com переезжает в Казахстан. Выбор страны не случаен: Казахстан имеет общую границу с Китаем, предоставляет дешевую электроэнергию и лояльно настроен к криптодобытчикам, передает Елорда Инфо.

Казахстан увеличил свою долю в мировом хешрейте с 4% до 7%, а появление нормативно-правовой базы способно сделать страну столицей майнинга. Например, криптобиржи, зарегистрированные в Международном финансовом центре «Астана», скоро начнут работать с местными банками, а граждане смогут легально покупать и продавать криптовалюту. Пока это пилотный проект: операции на биржах будут доступны только юрлицам.

По словам старшего координатора Ассоциации блокчейн в Казахстане Сергея Путра, ежедневный оборот криптовалют насчитывает миллиарды долларов, и, если страна освоит 1% от оборота, то эти деньги осядут в Казахстане в виде инвестиций, налогов и зарплат. Майнеры также обогатят казну: с 2022 года устанавливается дополнительная комиссия в 1 тенге за каждый израсходованный киловатт. Таким образом, при текущем уровне потребления в 3,5 ТВт/ч поступления составят 3,5 млрд тенге в год.