Банковский счет для криптовалюты можно будет открыть в Казахстане

Операции с цифровыми активами станут доступными для казахстанцев

Об этом сообщили в Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров. Криптобиржи, зарегистрированные на базе Международного финансового центра «Астана», в ближайшее время начнут работать с банками. Официально и открыто работать с криптовалютой казахстанцы смогут после запуска пилотного проекта МФЦА с банками второго уровня, передает «Хабар 24».

Как пояснили в Ассоциации, пока не известно, какие это будут финансовые институты. Их список определяется. С помощью проекта правительство сможет оценить, какие риски и выгоду несут в себе цифровые активы. Пока их оборот в РК запрещен.

Проект МФЦА с банками рассчитан на год. После его завершения участники рынка ждут, что табу в отношении криптовалюты станет менее категоричным, а может быть, даже вообще сойдет на нет. Чтобы попасть на криптобиржу, нужно быть владельцем юридического счета в одном из банков, зарегистрированных в Международном финансовом центре «Астана». С этого счета предприниматель сможет переводить деньги, покупать на них криптовалюту, проводить с ней различные операции на бирже. Также у инвестора будет возможность переводить полученный доход обратно на свой счет в виде обычных денег. Банк в данном случае выступает посредником по транзакциям.

Причин для того, чтобы правительство сделало шаг навстречу криптовалюте, несколько, считает старший координатор по связям с госорганами Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане Сергей Путра. В первую очередь, потому что в нашей стране сосредоточено от 6 до 8 процентов мирового объема майнинга. Также некоторые казахстанцы уже довольно активно торгуют различными цифровыми активами. Сделки, по словам эксперта, оцениваются в миллионы долларов. Еще одна из причин — это мошенничество. Есть случаи, когда наши сограждане вместо криптовалюты покупают пустышку.

«Глобальная предпосылка — это то, что обороты крипты — это достаточно большие объемы финансов, это миллиарды долларов ежедневных оборотов по всему миру. И даже если Казахстан возьмет какую-то долю процента, еще лучше один процент от этого оборота, это серьезные деньги, которые придут в РК в виде инвестиций, останутся здесь в виде налогов, в виде рабочих мест, зарплат. Это очень большая индустрия, которую Казахстан до сих пор обходит», — отметил Сергей Путра.