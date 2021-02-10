На Digital Almaty 2021 обсудили цифровую трансформацию в период пандемии

В сессиях по рассмотрению насущных тем приняли участие главы правительств ЕАЭС и международные эксперты в сфере цифровизации.

5 февраля в Алматы прошел ежегодный международный форум «Digital Almaty 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». В этом году на форуме подняли тему новых цифровых вызовов и глобальных изменений, вызванных пандемией Covid-19. Digital Almaty — одна из ключевых площадок для формирования и обсуждения глобальной и региональной цифровой повестки, вызовов, решений и политики в области цифровизации во всем мире. Поддержка отечественных IT-решений и возможность выхода на новые рынки, продвижение деловых отношений с региональными партнерами и популяризация проектов цифровизации — основные темы форума в этом году.

Форум стартовал с пленарной сессии с участием глав правительств ЕАЭС и международных экспертов в сфере цифровизации. В ней приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси — Роман Головченко, Кыргызстана — Улукбек Марипов, России — Михаил Мишустин, Узбекистана — Абдулла Арипов, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе и председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.

С приветственным словом выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Он поделился своим видением перспектив цифровизации https://profit.kz/tags/digitaltransformation/ в постпандемическую эпоху. Глава государства отметил, что более 90% государственных услуг в Казахстане уже оказывается в электронном формате.

«Школы и вузы перешли на дистанционный формат обучения. Свыше 15 млн человек в Казахстане являются пользователями беспроводного интернета. Мы прекрасно понимаем, что будущее за технологиями и инновациями. Конкуренция в этом направлении очень высокая. По оценкам аналитиков, в 2021 году рынок технических, технологических и программных решений, направленных только на развитие искусственного интеллекта, беспроводных сетей, компактных вычислительных систем вырастет на 35% и составит примерно 12 млрд долларов. Так, уже к 2025 году технология 5G позволит предприятиям проводить облачную обработку до 70% своих данных. В таких условиях нам необходимы гармонизация подходов и деятельности в этой сфере», — завил Президент.

Он предложил в рамках Евразийского экономического союза запустить межгосударственную образовательную инициативу для школьников и студентов в области новых технологий и искусственного интеллекта. Касым-Жомарт Токаев добавил, что на базе Назарбаев Университета совместно со Всемирным банком создается национальный кластер искусственного интеллекта, запускаются центры обработки данных, готовится к внедрению национальная система распределения лекарств и юридическое признание баз документов в электронном формате.

«Госсервисы будут работать с учетом принципа проактивности, композитности, то есть — с единовременным решением проблем граждан. Но эффективность зависит от совместимости национальных информационных систем, бесшовного перетока информации между соседями. Всего мы планируем привлечь 500 млрд тенге инвестиций. Приглашаем партнеров по ЕАЭС и региону к сотрудничеству. В налоговой сфере будет внедрен блокчейн. Налоговые органы уже наладили взаимодействие с Россией по цифровизации», — сказал Президент РК.

Вместе с тем, растущие цифровые возможности предполагают и ответственность за их разумное применение. Внедрение ИТ необходимо вести в правовых рамках, с учетом безопасности и развития человеческого капитала. Президент высказался касательно высвобождения части рабочей силы в связи с повсеместным внедрением новых технологий. По его словам, это сложный вопрос, и идеальное решение еще не найдено.

Пленарная сессия продолжилась приветственным видеообращением президента Всемирного экономического форума Берге Бренде. Он отметил, что данный диалог проходит в как никогда ответственный момент. Во время пандемии каждое третье рабочее место функционирует дистанционно, миллион учащихся смогли сохранить доступ к образованию через онлайн-порталы. Некоторые отрасли промышленности использовали цифровые платформы и их преимущества. Вместе с тем, во время пандемии имело место цифровое неравенство. В настоящее время 3,6 млрд человек в мире находятся оффлайн из-за дорогого доступа к интернету.

«Без доступа к интернету прорыв в экономике невозможен. В Центральной Азии, по оценкам ООН, 73% людей пользуются интернетом. Это многообещающая цифра. Но доступ к высокоскоростному интернету часто ограничен в Центральной Азии, и обходится он недешево. В то время как в Казахстане около 80% населения пользуются интернетом, в других регионах этот показатель снижается до 20%», — подчеркнул спикер.

По данным Gartner, объем затрат на ИТ в 2020 году превысил 3,9 трлн долларов, а объем рынка облачных вычислений вырос более, чем на 20%, до 266 млрд долларов. Вместе с тем, темпы цифровизации в мире были очень неравномерными, что усилило опасения касательно возникновения «технологического разрыва» между развитыми и развивающимися странами. С приветственным словом к участникам форума обратился и вице-президент Google Винт Серф. Он также обратил внимание на цифровое неравенство и доступность интернета, а кроме того подчеркнул, что использованием технологий иногда злоупотребляют те или иные стороны для их собственных целей.

Выступая на пленарной сессии форума, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что в условиях пандемии экономика Казахстана показала высокий уровень устойчивости, что в значительной степени обусловлено ростом проникновения цифровых решений во все сферы государственного и частного секторов.

«Несмотря на очевидные ограничения, мы ускорили работу по повышению доступности и качества цифровой инфраструктуры. В 2020 г. завершен ГЧП проект по строительству 20 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Установлено более тысячи базовых станций мобильной связи, что позволило значительно сократить уровень технологического неравенства в регионах. В результате охват населения Казахстана интернетом сегодня составляет 99%. А повсеместное распространение удаленных форматов работы и обучения позволило стабилизировать функции общества и не допустить коллапса в уровне доходов и качества жизни населения. Как следствие, мы стали свидетелями беспрецедентного роста объема цифровой экономики», — сообщил Аскар Мамин.

По его словам, с учетом новых вызовов и рисков в Казахстане были предприняты решительные меры по наращиванию уровня цифровизации в государственном секторе, реализована возможность для граждан дистанционного получения электронной цифровой подписи https://profit.kz/tags/ecp/ посредством удаленной биометрической идентификации. Активно внедряются такие проекты как облачный документооборот, мобильное рабочее место, онлайн-подходы к кадровому администрированию.

«Все это позволило повысить эффективность и стабильность предоставления госуслуг населению и снизить потребность физического присутствия граждан. Доступность цифровой инфраструктуры стала важнейшим фактором эффективности мер господдержки в период пандемии. Всего доля государственных услуг, доступных в онлайн-формате, была доведена до 93%. Указанный прогресс нашел признание среди международных институтов. В 2020 г. Казахстан занял 29 место среди 193 стран в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства, поднявшись на 10 позиций. Значительные успехи в вопросах внедрения цифровых технологий отмечены и в частном секторе. Объем электронной торговли в структуре розничной торговли в прошедшем году вырос почти в 3 раза — с 3,8% до 9,7%. Объем безналичных операций населения увеличился в 2,5 раза, с 14,1 трлн тг. до 35,3 трлн тг», — рассказал премьер-министр РК.

В Казахстане планируется усилить темпы проникновения цифровизации во все сферы жизни казахстанцев. Ведется работа по глубокой интеграции принципов больших данных в работу государственных органов. Сбор и обработка данных в рамках концепции Data-driven Government станет фактором повышения качества государственных услуг на всех этапах, от разработки до мониторинга эффективности. В течение следующих пяти лет все областные центры и города республиканского значения будут обеспечены покрытием 5G. В 6 раз увеличатся инвестиции в область обработки и хранения данных, с 82 млрд до 500 млрд тг. В два раза будет увеличена доля электронной торговли.

Интересную статистику по развитию цифровизации привел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сфера высоких технологий является самой быстрорастущей отраслью экономики страны. В 2020 году оборот ИТ-компаний Армении составил более 400 млн долларов, по сравнению с предыдущим годом он вырос на 20%. Число работников в этой сфере выросло на 22%.

«На данный момент у нас в стране зарегистрировано более 1200 действующих ИТ-компаний. Для них предусмотрены существенные налоговые льготы. Мы использовали цифровые технологии, инструменты электронного документооборота https://profit.kz/tags/ecm/ и электронного правительства. Благодаря применению соответствующих технологий, нуждающиеся в поддержке социальные группы были определены с высокой степенью точности. Мы предусматриваем внедрение и развитие политики государственных данных, электронных услуг, системы электронного управления, координацию цифровых процессов, создание общих стандартов и цифровой среды. Правительством поощряется использование обществом электронных инструментов, способствующих применению цифровых технологий в частном секторе экономики», — рассказал Н. Пашинян.

По его словам, надо стремиться к тому, чтобы на цифровом уровне исчезли границы между государствами ЕАЭС. Возможности, которые предоставляет цифровизация, можно использовать для повышения эффективности свободы передвижения рабочей силы. Соответствующее мобильное приложение может собрать в «единое окно» всю информацию о рабочих местах на территории ЕАЭС, дать возможность заполнить и предоставить все необходимые документы для получения работы.

Об опыте Республики Беларусь рассказал премьер-министр Роман Головченко. Приоритетность цифровой трансформации в РБ определена и на внешнем, и на внутреннем контуре государственной политики. Выделяя это направление как первостепенное, получилось создать инфраструктурный пул, который характеризуется следующими показателями: число пользователей беспроводного широкополосного доступа к интернету превысило 95 единиц на 100 жителей страны; волоконно-оптические линии связи проведены ко всем населенным пунктам с числом домохозяйств от 100 и более; по оснащенности оптоволокном зданий Беларусь занимает лидирующую позицию в Европе; услугами сотовой связи четвертого поколения (4G https://profit.kz/tags/3g/) охвачена территория, на которой проживает почти 90% населения республики. Итогом этой работы стало 32 место в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, в Беларуси достаточно давно функционирует крупнейший ИТ-кластер в Восточной Европе «Парк высоких технологий». В 2020 году его экспорт превысил 2,5 млрд долларов, что составляет более 20% всего экспорта услуг в Беларуси.

Что касается Узбекистана, то в ближайшие два года на развитие цифровой инфраструктуры будет привлечено 2,5 млрд долларов. Об этом рассказал премьер-министр Абдулла Арипов. Он отметил, что в современных условиях бесспорна высокая роль цифровизации в обеспечении роста национальных экономик, модернизации отраслей и развитии социальной сферы. По инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева принята стратегия «Цифровой Узбекистан», предусматривающая реализацию в ближайшие два года свыше 280 проектов цифровой трансформации регионов и отраслей экономики страны. Цифровая повестка предусматривает решение следующих ключевых задач: предоставление быстрого и доступного интернета в населенных пунктах, расширение масштабов развития электронного правительства, продолжение цифровой трансформации в банковской сфере, расширение цифровизации в сфере здравоохранения https://profit.kz/tags/itvmedicine/, подготовка кадров в сфере информационных технологий, развитие ИТ-индустрии и цифрового предпринимательства. Ожидается, что в ближайшие два года на развитие цифровой инфраструктуры в Узбекистане будет привлечено 2,5 млрд долларов. Предусматривается запуск трех новых дата-центров, расширение фиксированной сети телекоммуникаций и модернизация сетей мобильной связи. В ближайшей перспективе одной из приоритетных задач является увеличение доли цифровых услуг в ВВП в два раза.

«В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном общества, — заявил Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации. — Правительствам государств пришлось принимать непростые решения о закрытии границ, предприятий, социальных и образовательных учреждений, вводить режим самоизоляции, ограничивать перемещения и контакты между людьми. Мы делали все, чтобы предотвратить распространение инфекции, защитить жизни наших граждан. Очень важно было продолжать предоставлять людям государственные услуги, не подвергая их рискам заражения. В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном общества. Это был новый вызов для государства, и мы оказались к нему готовы».

Он рассказал, что для минимизации заражений в ряде стран ЕАЭС уже используется новое мобильное приложение «Путешествия без Covid-19». В будущем оно поможет расширить туристические границы между странами. Михаил Мишустин отметил, что использование этого сервиса Казахстаном стало бы еще одним подходом в сфере цифровизации. «Суть программы в том, что на основании отрицательного результата теста на коронавирус граждане могут путешествовать по воздуху, например в конкретные аэропорты Российской Федерации. Надеюсь, что в ближайшее время Республика Казахстан также присоединится к использованию данного приложения», — отметил спикер.

Подытоживая обсуждения о роли цифровизации, премьер-министр РК Аскар Мамин выступил с предложением усилить Центр компетенций Евразийского банка развития (ЕАБР) и передать ему под управление все цифровые проекты стран-участниц ЕАЭС. Он обратил внимание присутствующих на то, что несмотря на динамичное развитие цифровых проектов, все еще остается общая неудовлетворенность тем, как в ЕАЭС все это развивается. Именно поэтому, чтобы придать динамику и импульс развитию цифровых проектов и обеспечить конкурентоспособность экономик, премьер предложил усилить Центр компетенций, который был создан в Евразийском банке развития. Предполагается, что все предложения от бизнеса, которые поступали в рамках форума, будут переданы под управление этого центра цифровых компетенций. Эту инициативу поддержали Михаил Мишустин и Роман Головченко.

Вместе с тем, спикеры высказали мнение о том, что без решения пяти глобальных цифровых проблем в ЕАЭС, таких, как единые идентификаторы граждан и бизнеса, защита данных, взаимное признание электронной цифровой подписи и цифровая инфраструктура, реализация цифровых проектов невозможна. Именно поэтому важно не останавливаться на достигнутом, особенно учитывая необходимость поднятия экономик в постпандемический период.