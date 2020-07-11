29 место в рейтинге ООН по электронному правительству занял Казахстан

Улучшение позиции сразу на 10 баллов стало результатом комплексной работы в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан».

Опубликован новый обзор ООН по уровню развития электронного правительства. Исследование проводится раз в два года. В 2018 году Казахстан находился на 39 месте, а в этом году занял 29 место среди 193 стран-членов ООН. Таким образом, наша страна поднялась на 10 позиций.

Топ-10 стран с наилучшими показателями возглавили Дания, Южная Корея, Эстония, Финляндия, Австралия, Швеция, Великобритания, Новая Зеландия, США и Нидерланды. Среди стран СНГ Казахстан занимает первое место, опередив Россию, Беларусь, Молдову, Украину, Азербайджан, Узбекистан и Армению. Среди стран, не имеющих выхода к морю, Казахстан занял первое место с самым высоким EGDI (0,8375). А среди стран Азии с самым высоким показателем EGDI Казахстан занял 6-е место, уступив Южной Корее, Сингапуру, Японии, Кипру и ОАЭ.

По индексу открытых данных правительства Казахстан занял 1 место среди азиатских стран. По индексу онлайн-услуг — 3 место среди стран Азии и 11 место в общемировом рейтинге. Кроме того, Казахстан опередил в рейтинге такие страны как Люксембург, Израиль, Бахрейн, Бельгия, Китай, Италия, Малайзия, Португалия и Румыния. По уровню развития местных онлайн-услуг г. Алматы расположился на 29 месте среди 100 городов мира.

В математическом плане EGDI — это среднее арифметическое трех основных показателей, оценивающих наиболее важные аспекты электронного правительства: широта и качество онлайн-услуг (Online Service Index), уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication Infrastructure Index) и объем человеческого капитала (Human Capital Index). По сравнению с 2018 годом индекс развития электронного правительства (EGDI) Казахстана вырос на 10,2%.

Наибольший рост отмечается по развитию телекоммуникационной инфраструктуры (22,7%), между тем, по уровню электронных услуг Казахстан получил практически максимальный бал — 0,92 из 1. По уровню электронного участия (E-participation) Казахстан поднялся на 16 позиций, заняв 26 место. Индекс электронного участия показывает вовлеченность граждан в процесс принятия решений, прозрачность и открытость деятельности государства, что соответствует политике «слышащего государства».

Улучшение позиции Казахстана стало результатом комплексной работы в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан». Так по направлению «Цифровое государство» сейчас 83,7% государственных услуг предоставляются гражданам в режиме онлайн. В этом году планируется довести уровень предоставления услуг в электронном виде до 90%.

В настоящее время в госпрограмму вносятся изменения, и делается это путем постоянного диалога власти и общества и вовлечения граждан в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач. Таким образом, воплощается в жизнь концепция «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Главой государства принят закон «О государственных услугах». За прошлый год в электронном формате, с учетом всех онлайн-каналов, было оказано более 54 млн услуг.

Во время чрезвычайного положения в стране гражданами получено свыше 13,8 млн электронных госуслуг. В 3 раза увеличилось ежедневное получение услуг в электронном формате.

К 2021 году планируется полностью перейти на стадию eGov 3.0, хотя уже сейчас ряд ее элементов либо внедрены, либо находятся на стадии внедрения. Например, производится интеграция информационных систем, в рамках проекта «Smart Bridge» внедряются элементы искусственного интеллекта, реализуются проактивные услуги.

Цифровые вице-министры, назначенные в пяти министерствах (здравоохранение, образование, социально-трудовая сфера, цифровое развитие, налогово-таможенная служба, индустрия и энергетика), а также сформированные Офисы цифровизации в центральных и местных государственных органах проводят работу по усилению цифровизации отраслей своих министерств.

«Как показывают результаты обзора электронного правительства ООН 2020 года, Казахстан проделал отличную работу в области цифровой трансформации, — говорит Ричард Керби, президент Richard Kerby LLC, в недавнем прошлом работавший в качестве старшего советника ООН по электронному правительству и управлению знаниями. — Страна входит в тройку крупнейших азиатских стран по индексу онлайн-услуг и разделяет верхнюю позицию по индексу открытых правительственных данных в мире. Это связано, прежде всего, с сильным государственным руководством и большим стремлением к тому, чтобы все казахстанцы получали электронные услуги самого высокого качества. Цифровое будущее Казахстана выглядит очень многообещающим».

Как отметил Винченцо Акуаро, руководитель управления по цифровому правительству Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, обзор является единственным глобальным отчетом, в котором оценивается развитие электронного правительства во всех государствах-членах ООН. В этом году Казахстан достиг больших результатов в развитии электронного правительства. Вхождение в число стран с самым высоким рейтингом в мире является результатом текущей работы правительства по цифровой трансформации и улучшению электронных услуг.

«Обзор 2020 года предоставляет глубокий анализ прогресса в развитии электронного правительства и оценивает эффективность электронного правительства в предоставлении государственных услуг. Казахстан стремительно идет вперед в развитии электронного правительства. Государственная программа „Цифровой Казахстан“ зарекомендовала себя как ключевой инструмент для развития электронного правительства и информационных технологий в построении устойчивого и жизнеспособного общества», — прокомментировал Винченцо Акуаро.