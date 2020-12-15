ВКонтакте представляет музыкальные итоги года в Казахстане
Названы самые популярные треки, альбомы и артисты.
ВКонтакте и BOOM поделились музыкальными итогами 2020 года в Казахстане. Рейтинг популярных артистов возглавил рэп-исполнитель и битмейкер Скриптонит. Сразу четыре его сборника попали в рейтинг самых прослушиваемых альбомов, а песня «Москва любит…» вошла в топ-30 треков. Но главным хитом стал трек X.O известного местного R& B исполнителя The Limbа — именно его пользователи ВКонтакте в Казахстане слушали самое большое количество раз.
В топе сразу две песни от Morgenshtern. Он занял третье место среди артистов, а его альбом «Легендарная пыль» оказался наиболее заметным за год.
Интересные факты:
— Первые два места заняли песни, записанные вместе с Andro. Также два трека в рейтинге — у Ramil'. Три трека в рейтинге — у Morgenshtern, а рекордсменом стал JONY: в топ-30 попали сразу четыре песни, записанные исполнителем или совместно с ним.
— Вкусы пользователей ВКонтакте из Казахстана и России сошлись на 14 треках: они попали в рейтинги в обеих странах. Песня X.O, которую чаще всего слушали в Казахстане, заняла пятую строчку в российском рейтинге.
— Шесть из десяти самых популярных исполнителей — родом из Казахстана.
Топ-30 треков
The Limba & Andro — X.O
JONY & Andro — Мадам
Miyagi & Andy Panda — Kosandra
Тайпан & Agunda— Луна не знает пути
RaiM — Двигаться
NECHAEV — 18
MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac
Джаро & Ханза — Ты мой кайф
Gafur & JONY — Lollipop
EMIN feat. JONY — Камин
Ramil' — Сияй
MORGENSHTERN & Витя АК — РАТАТАТАТА
HENSY — Поболело и прошло
JONY — Ты беспощадна
Rauf & Faik — колыбельная
Гуф & Murovei feat. V $ X V PRiNCE — Ураган (feat. V $ X V PRiNCE)
Ramil' — Мадонна
Dabro — Юность
Скриптонит — Москва любит…
Rauf & Faik — я люблю тебя давно
Kambulat — Томас Шелби
ХАНЗА & OWEEK — Вечеринка
Xcho & MACAN — Memories
kairat nurtas feat. Argonya — Маскүнем
Ганвест — Кайфули
Олег Кензов — По Кайфу
AlZaBi — Свела с ума
Intelligency — Август
MORGENSHTERN — Yung Hefner
The Limba — СМУЗИ
Топ-10 артистов
Скриптонит
JONY
MORGENSHTERN
Rauf & Faik
Jah Khalib
V $ X V PRiNCE
Miyagi & Andy Panda
The Limba
Ирина Кайратовна
RaiM
Топ-30 альбомов
ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ — MORGENSHTERN
2004 — Скриптонит
KNCNTRT— V $ X V PRiNCE
YAMAKASI — Miyagi & Andy Panda
Список твоих мыслей — JONY
MOON FLAME — Andro
Я люблю тебя — Rauf & Faik
Калейдоскоп — Gafur
Я дома. — The Limba
7 (Part 2) — Artik & Asti
Buster Keaton — Miyagi
Vinyl #1 — Zivert
? — XXXTENTACION
КИНО БЕЗ СИГАРЕТ — 104
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? — Billie Eilish
Ertegi Emes — 2Rar
Әндетемін — Жугунусов Мирас
A$sorti — V $ X V PRiNCE
Hajime, Pt. 3 — Miyagi & Эндшпиль
Уроборос: Улица 36 — Скриптонит
ВЫХОД В СВЕТ — Jah Khalib
Дом с нормальными явлениями — Скриптонит
Шам — RaiM
After Hours — The Weeknd
58 — Егор Крид
Всем привет! — Мэвл
Buitukereked — Argonya
52 Герца — Santiz
Дом, который построил Алик — Гуф & Murovei
Праздник на улице 36 — Скриптонит
Ранее ВКонтакте представила специальный музыкальный раздел для пользователей из Казахстана. Работы местных исполнителей собраны во вкладке «Обзор»: там доступны блоки «Музыка Казахстана» и «Казахстанский вайб», а также топ-100 самых популярных треков. Кроме того, ВКонтакте объявила октябрь месяцем Казахстана. Именно в октябре компания подготовила образовательный курс для местных авторов и провела онлайн-лекторий для разработчиков. Также VK организовала первый онлайн-концерт современной казахстанской музыки «Здесь слушают» совместно с телеканалом Gakku TV. Для зрителей выступили певец M’Dee и финалистка шоу «Песни» на ТНТ Наzима.