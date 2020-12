ВКонтакте представляет музыкальные итоги года в Казахстане

Названы самые популярные треки, альбомы и артисты.

ВКонтакте и BOOM поделились музыкальными итогами 2020 года в Казахстане. Рейтинг популярных артистов возглавил рэп-исполнитель и битмейкер Скриптонит. Сразу четыре его сборника попали в рейтинг самых прослушиваемых альбомов, а песня «Москва любит…» вошла в топ-30 треков. Но главным хитом стал трек X.O известного местного R& B исполнителя The Limbа — именно его пользователи ВКонтакте в Казахстане слушали самое большое количество раз.

В топе сразу две песни от Morgenshtern. Он занял третье место среди артистов, а его альбом «Легендарная пыль» оказался наиболее заметным за год.

Интересные факты:

— Первые два места заняли песни, записанные вместе с Andro. Также два трека в рейтинге — у Ramil'. Три трека в рейтинге — у Morgenshtern, а рекордсменом стал JONY: в топ-30 попали сразу четыре песни, записанные исполнителем или совместно с ним.

— Вкусы пользователей ВКонтакте из Казахстана и России сошлись на 14 треках: они попали в рейтинги в обеих странах. Песня X.O, которую чаще всего слушали в Казахстане, заняла пятую строчку в российском рейтинге.

— Шесть из десяти самых популярных исполнителей — родом из Казахстана.

Топ-30 треков

The Limba & Andro — X.O

JONY & Andro — Мадам

Miyagi & Andy Panda — Kosandra

Тайпан & Agunda— Луна не знает пути

RaiM — Двигаться

NECHAEV — 18

MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac

Джаро & Ханза — Ты мой кайф

Gafur & JONY — Lollipop

EMIN feat. JONY — Камин

Ramil' — Сияй

MORGENSHTERN & Витя АК — РАТАТАТАТА

HENSY — Поболело и прошло

JONY — Ты беспощадна

Rauf & Faik — колыбельная

Гуф & Murovei feat. V $ X V PRiNCE — Ураган (feat. V $ X V PRiNCE)

Ramil' — Мадонна

Dabro — Юность

Скриптонит — Москва любит…

Rauf & Faik — я люблю тебя давно

Kambulat — Томас Шелби

ХАНЗА & OWEEK — Вечеринка

Xcho & MACAN — Memories

kairat nurtas feat. Argonya — Маскүнем

Ганвест — Кайфули

Олег Кензов — По Кайфу

AlZaBi — Свела с ума

Intelligency — Август

MORGENSHTERN — Yung Hefner

The Limba — СМУЗИ

Топ-10 артистов

Скриптонит

JONY

MORGENSHTERN

Rauf & Faik

Jah Khalib

V $ X V PRiNCE

Miyagi & Andy Panda

The Limba

Ирина Кайратовна

RaiM

Топ-30 альбомов

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ — MORGENSHTERN

2004 — Скриптонит

KNCNTRT— V $ X V PRiNCE

YAMAKASI — Miyagi & Andy Panda

Список твоих мыслей — JONY

MOON FLAME — Andro

Я люблю тебя — Rauf & Faik

Калейдоскоп — Gafur

Я дома. — The Limba

7 (Part 2) — Artik & Asti

Buster Keaton — Miyagi

Vinyl #1 — Zivert

? — XXXTENTACION

КИНО БЕЗ СИГАРЕТ — 104

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? — Billie Eilish

Ertegi Emes — 2Rar

Әндетемін — Жугунусов Мирас

A$sorti — V $ X V PRiNCE

Hajime, Pt. 3 — Miyagi & Эндшпиль

Уроборос: Улица 36 — Скриптонит

ВЫХОД В СВЕТ — Jah Khalib

Дом с нормальными явлениями — Скриптонит

Шам — RaiM

After Hours — The Weeknd

58 — Егор Крид

Всем привет! — Мэвл

Buitukereked — Argonya

52 Герца — Santiz

Дом, который построил Алик — Гуф & Murovei

Праздник на улице 36 — Скриптонит

Ранее ВКонтакте представила специальный музыкальный раздел для пользователей из Казахстана. Работы местных исполнителей собраны во вкладке «Обзор»: там доступны блоки «Музыка Казахстана» и «Казахстанский вайб», а также топ-100 самых популярных треков. Кроме того, ВКонтакте объявила октябрь месяцем Казахстана. Именно в октябре компания подготовила образовательный курс для местных авторов и провела онлайн-лекторий для разработчиков. Также VK организовала первый онлайн-концерт современной казахстанской музыки «Здесь слушают» совместно с телеканалом Gakku TV. Для зрителей выступили певец M’Dee и финалистка шоу «Песни» на ТНТ Наzима.