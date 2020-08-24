Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июле 2020 года

За 7 месяцев текущего года операторы заработали почти полмиллиарда тенге. Новый рекорд.

Январь–июль 2020-го

В целом, весь рынок телекома за анализируемый период, по данным Комитета по статистике РК, составил 499,7 млрд тенге против 440,7 млрд тенге годом ранее. Это +13,4%. Как мы уже отмечали, такой внушительный рост связан с локдауном — он резко подстегнул спрос на телеком-услуги.

Рассмотрим компоненты рынка. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–июле 2020 года составили 12,15 млрд против 15,34 млрд за аналогичный период прошлого года, что почти на 20,7% меньше; от услуг местной телефонной связи операторы выручили 20,8 млрд тенге против 22,3 млрд тенге (на 6,7% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 29,8 млрд тенге против 21,7 млрд тенге (на 37,3% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 22,6 млрд тенге против 20,4 млрд тенге (на 10,7% больше); от услуг мобильной связи — 131,9 млрд тенге против 129,2 млрд тенге (+2%); от интернета — 185,4 млрд тенге против 152,6 млрд тенге (+21,5%); от прочих телекоммуникационных услуг — 97 млрд тенге против 79 млрд тенге (+22,8% больше). Как заметно, из 7 компонентов рынка, 5 показали рост, причем 4 из них — двузначный.

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–июле 2020 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

Структура доходов от услуг связи в Казахстане в январе–июле 2020 года

«Большая тройка» концентрирует в себе 82,91% всего рынка телекоммуникаций республики.

Июль 2020-го

В июле текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 74,2 млрд тенге против 68 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в июле 2019-го — рост составил почти 9%. С динамикой на горизонте четырех лет можно ознакомится на графике ниже.

Доходы телекоммуникационного сектора Казахстана, помесячно, 2017–2020 гг, млрд тенге

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июле 2020 года составила примерно 1,73 млрд против 2,4 млрд — это на 28% меньше объема июля 2019-го. Снижаются объемы и в секторе местной телефонной связи — доходы в 2020-м составили 2,96 млрд тенге (на 2,5% меньше). От услуг интернета операторы выручили 28 млрд тенге против 24 млрд тенге годом ранее (на 16,7% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,25 млрд тенге против 3,1 млрд тенге годом ранее (+5,9); от услуг мобильной связи — 19,9 млрд тенге против 19,7 млрд тенге годом ранее — здесь рост на 1%; от прочих телекоммуникационных услуг — 14 млрд тенге против 12,1 млрд тенге за аналогичный период 2019-го (на 15,4% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июле 2020 года число фиксированных телефонных линий составило 3,09 млн единиц (годом ранее — 3,25 млн), абонентов сотовой связи — 24 млн единиц (годом ранее — 25,8 млн), из них 15,3 млн имеют доступ к интернету (годом ранее — 14,8 млн единиц). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи достигло 64%. Наконец, абонентов фиксированного интернета — 2,46 млн единиц (годом ранее — 2,5 млн).

Самое главное

Телеком с двузначными темпами роста остается в авангарде экономики. Более того, на первый взгляд, выглядит оторванным от реальности на фоне резкого падения ВВП Казахстана. Как долго продолжится этот «праздник жизни»?