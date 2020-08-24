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499 млрд тг. — телеком-рынок за январь-июль 2020 г.

Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июле 2020 года

За 7 месяцев текущего года операторы заработали почти полмиллиарда тенге. Новый рекорд.

24 августа 2020 09:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь

Январь–июль 2020-го

В целом, весь рынок телекома за анализируемый период, по данным Комитета по статистике РК, составил 499,7 млрд тенге против 440,7 млрд тенге годом ранее. Это +13,4%. Как мы уже отмечали, такой внушительный рост связан с локдауном — он резко подстегнул спрос на телеком-услуги.

Рассмотрим компоненты рынка. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–июле 2020 года составили 12,15 млрд против 15,34 млрд за аналогичный период прошлого года, что почти на 20,7% меньше; от услуг местной телефонной связи операторы выручили 20,8 млрд тенге против 22,3 млрд тенге (на 6,7% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 29,8 млрд тенге против 21,7 млрд тенге (на 37,3% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 22,6 млрд тенге против 20,4 млрд тенге (на 10,7% больше); от услуг мобильной связи — 131,9 млрд тенге против 129,2 млрд тенге (+2%); от интернета — 185,4 млрд тенге против 152,6 млрд тенге (+21,5%); от прочих телекоммуникационных услуг — 97 млрд тенге против 79 млрд тенге (+22,8% больше). Как заметно, из 7 компонентов рынка, 5 показали рост, причем 4 из них — двузначный.

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–июле 2020 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

Структура доходов от услуг связи в Казахстане в январе–июле 2020 года

Структура доходов от услуг связи в Казахстане в январе–июле 2020 года

«Большая тройка» концентрирует в себе 82,91% всего рынка телекоммуникаций республики.

Июль 2020-го

В июле текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 74,2 млрд тенге против 68 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в июле 2019-го — рост составил почти 9%. С динамикой на горизонте четырех лет можно ознакомится на графике ниже.

Доходы телекоммуникационного сектора Казахстана, помесячно, 2017–2020 гг, млрд тенге

Доходы телекоммуникационного сектора Казахстана, помесячно, 2017–2020 гг, млрд тенге

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июле 2020 года составила примерно 1,73 млрд против 2,4 млрд — это на 28% меньше объема июля 2019-го. Снижаются объемы и в секторе местной телефонной связи — доходы в 2020-м составили 2,96 млрд тенге (на 2,5% меньше). От услуг интернета операторы выручили 28 млрд тенге против 24 млрд тенге годом ранее (на 16,7% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,25 млрд тенге против 3,1 млрд тенге годом ранее (+5,9); от услуг мобильной связи — 19,9 млрд тенге против 19,7 млрд тенге годом ранее — здесь рост на 1%; от прочих телекоммуникационных услуг — 14 млрд тенге против 12,1 млрд тенге за аналогичный период 2019-го (на 15,4% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июле 2020 года число фиксированных телефонных линий составило 3,09 млн единиц (годом ранее — 3,25 млн), абонентов сотовой связи — 24 млн единиц (годом ранее — 25,8 млн), из них 15,3 млн имеют доступ к интернету (годом ранее — 14,8 млн единиц). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи достигло 64%. Наконец, абонентов фиксированного интернета — 2,46 млн единиц (годом ранее — 2,5 млн).

Самое главное

Телеком с двузначными темпами роста остается в авангарде экономики. Более того, на первый взгляд, выглядит оторванным от реальности на фоне резкого падения ВВП Казахстана. Как долго продолжится этот «праздник жизни»?

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