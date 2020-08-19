Полиция Алматы вооружилась дронами

Они будут помогать патрулировать дорожное движение.

Начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов в ходе брифинга рассказал о том, как планируется обеспечивать патрулирование дорог в мегаполисе. Так, в воздушном патрулировании помимо вертолетов теперь используются дроны. Они должны помочь в осуществлении анализа и мониторинга дорожной обстановки.

«Согласно поручению министра мы провели вертолетный облет в местах, где наблюдается транспортный поток в „час пик“. Кроме этого мы сейчас используем дроны и другие технические средства, чтобы проанализировать, где и на каких участках имеются проблемы», — рассказал спикер.

Кроме того, стало известно, какую роль выполняют системы видеонаблюдения в обеспечении безопасности города. Так, с начала года с их помощью в Алматы было раскрыто свыше трех тысяч преступлений. Для отслеживания оперативной обстановки, обеспечения охраны общественного порядка, дорожной безопасности, а также профилактики и раскрытия правонарушений в городе используются возможности камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, в метрополитене, на дорогах, вблизи исправительных учреждений и др. Всего на различных объектах города установлено порядка двух тысяч видеокамер, на объектах Универсиады–2017 — 1173 видеокамеры, на объектах образования — 3962 камеры. Кроме того, на 6766 объектах различных форм собственности установлено 43847 видеокамер.

По принципу «Безопасный двор» в многоквартирных домах установлено 33454 видеокамеры, на перекрестках улиц частного сектора — 4210, во дворах индивидуального жилого строительства — 33014. А по проекту автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения» введено в эксплуатацию 105 постов, включающих в себя 694 видеокамеры.