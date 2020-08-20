В РК идет активная подготовка к новому учебному году в дистанционном режиме

В планах работ — «дежурные классы», обеспечение учебниками и закуп компьютеров.

В 2020-2021 учебном году в связи со сложившимися эпидемиологическими условиями обучение планируется начать в дистанционном формате для 1-11 классов во всех школах страны, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ и «дежурных» классов начальной школы при строгом соблюдении всех санитарных норм.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, в текущем году в 7391 школе Казахстана будут обучаться более 3,3 млн человек, в т. ч. в 1 классе — более 396 тыс. детей. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил доработать методологию обучения и организовать республиканское родительское собрание в онлайн-режиме с подробным информированием о предстоящем учебном процессе. Правительство страны обеспечит передачу порядка 500 тыс. компьютеров для пользования детям из наиболее нуждающихся семей. До 25 августа необходимо полностью подготовить учащихся и педагогов к дистанционному началу учебного года, провести соответствующее обучение учителей, подготовить в полном объеме нужный контент на интернет-платформах и телевидении.

Выдача учебников будет завершена до 25 августа. Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытом доступе. Также необходимо обеспечить доступность и устойчивость работы образовательных ресурсов, качество и скорость интернета в населенных пунктах.

По итогам четвертой четверти были собраны предложения педагогов и учащихся. За лето МОН поработал над модернизацией интернет-платформ. Подготовлен учебный материал по предметам первой и второй четвертей. Каждый акимат должен обеспечить подключение интернет-платформы со стриминг-возможностью для проведения онлайн-обучения. Также проведена большая работа по контентному обеспечению и подготовке ТВ-уроков.

Новый учебный год в дистанционном режиме начнут и колледжи. Традиционный формат будет организован по индивидуальному графику при проведении производственного обучения, профессиональной практики для обучающихся первых и выпускных курсов, а также в отдаленных колледжах с малым контингентом с усилением санитарного режима. По высшему образованию обучение преимущественно будет организовано в дистанционном режиме. Традиционный формат также будет проходить по индивидуальному графику для проведения лабораторных работ, производственного обучения и профессиональной практики.

В г. Нур-Султан на обеспечение ноутбуками и роутерами школьников из социально-уязвимой категории выделяется почти 6 млрд тг. Таким образом, компьютерами и роутерами будут обеспечены все дети из данной категории: дети из малообеспеченных семей, дети с особыми потребностями, дети-сироты, из многодетных семей. В общей сложности охват составит почти 34,5 тыс. детей.

Кроме того, разработана электронная платформа «Столичная электронная школа», на которой размещены краткосрочные планы уроков, видео-уроки и занятия, образовательные цифровые ресурсы и т. д. Педагоги всех уровней образования получат свободный доступ на эту платформу.

В г. Алматы в рамках подготовки к новому учебному году начата необходимая работа, в том числе по обеспечению детей, первоочередно из социально уязвимых семей, компьютерной техникой. По результатам мониторинга количество нуждающихся учащихся и учителей составляет свыше 70 тыс. человек.

Данная задача будет выполнена по пяти направлениям: передача имеющейся на балансе школ компьютерной техники на временное ответхранение; приобретение ноутбуков за счет экономии бюджетных средств организациями образования; централизованное приобретение ноутбуков; приобретение планшетов для малообеспеченных семей для передачи на безвозмездной основе за счет средств Фонда всеобуча; приобретение компьютерной техники за счет получения средств из резервного фонда правительства.

Обеспечение нуждающихся детей компьютерами, ноутбуками и планшетами планируется в конце августа и начале сентября т. г. Кроме того, проведен мониторинг наличия доступа к интернету в районах города, где мобильная связь имеет низкую пропускную способность и для которых мобильными операторами связи будут установлены дополнительные антенны.

В г. Шымкент нуждающимся в интернете учителям и учащимся школ будут предоставлены «универсальные номера», а также необходимые роутеры, которые подключены к сети интернет. На сегодняшний день школы мегаполиса полностью готовы к дистанционному обучению на интернет-платформе «BilimIand». В связи с переходом на дистанционное образование 35% из 222 050 учащихся нуждались в компьютерной технике. В целях полного охвата 35 798 детей из семей, нуждающихся в социальной помощи, направлен запрос на приобретение из республиканского бюджета 31 160 компьютеров на сумму 4,8 млрд тг. В июле т. г. приобретено 10 975 компьютеров, общее количество компьютеров составило 20 201. За счет средств местного бюджета планируется приобрести дополнительно 4 800 компьютеров. Посредством временного предоставления учащимся школьных компьютеров будет охвачено 41 900 детей из 24 955 семей.

Дистанционное обучение в 30 колледжах города будет проводиться на цифровой образовательной интернет-платформе «Smart Nation College». Стоит отметить, что студенты, обучающиеся по педагогическим, ИТ, социально-гуманитарным специальностям, будут учиться дистанционно, а студенты, обучающиеся по технологическому, аграрному, медицинскому направлениям, а также по направлению искусства, перейдут на смешанное обучение. В частности, лекции и семинары будут проходить в режиме онлайн, а лабораторные занятия и производственная практика — в очном формате.

В ВКО 109 665 школьников или 58% будут обучаться в дистанционном формате. Для разъяснения моментов дистанционного обучения до начала учебного года будут проведены единые классные часы для детей, а также единые родительские лектории. На сегодняшний день в наличии в школах области имеется 33 200 компьютеров. Компьютерную технику имеют 166 779 детей (88%), 22 476 детей не имеют. В этой связи проводится работа по передаче 17 101 компьютера на возвратной основе из организаций образования 197 педагогам и 16 904 учащимся, в первую очередь, детям из категории социально-уязвимых семей.

Дополнительно до 25 августа для школ области приобретаются 9 548 единиц компьютерной техники на сумму 1,6 млрд тг. Также планируется выделение средств из правительственного резерва на приобретение более 26 509 единиц компьютерной техники на общую сумму 4,1 млрд тг.

Из 189 255 учащихся в регионе 170 924 имеют доступ к сети интернет, 18 331 ребенок не обеспечен интернетом, из них 11 454 детей (3 276 семей) имеют техническую возможность к подключению. Для данных учащихся приобретены 5 620 роутеров с SIM-картами, подключены тарифы с повышенным интернет-трафиком. Кроме того, ведется работа по увеличению скорости сети интернет во всех населенных пунктах, где проживают дети школьного возраста. До 1 сентября 2020 года будет увеличена скорость доступа к сети интернет в 52 населенных пунктах, на эти цели планируется направить 136,6 млн тг.

В Карагандинской области всех учителей и учеников, задействованных в дистанционном обучении, обеспечат компьютерной техникой. Им будет передана во временное пользование школьная техника. В первую очередь особое внимание будет уделено детям из социально уязвимых семей. Их в области около 28 тыс. человек. При выдаче компьютеров будет учитываться количество детей в семье. К примеру, если в семье четверо школьников, и ни один из них не посещает дежурный класс, то им будет положено как минимум две единицы техники. За счет областного бюджета дополнительно уже куплено около 9 тыс. компьютеров, еще 5 тыс. приобретут до начала учебного года. Порядка тысячи компьютеров закупят за счет спонсорских средств. За счет республиканского бюджета для карагандинских школ приобретут еще 28 тыс. единиц техники. Таким образом, к началу учебного года в области будет 47,5 тыс. пригодных для дистанционного обучения компьютеров.

Также в регионе закупают модемы и роутеры, для того чтобы обеспечить бесперебойным интернетом учителей и школьников. Низкая скорость интернета отмечается в отдаленных аулах, но там дети, как уже было отмечено, будут учиться в школах, а не дистанционно. На сегодняшний день низкая скорость интернета сохраняется в 116 населенных пунктах, где расположены 122 сельские школы, в которых учатся 6 999 детей. В этом году проводится активная работа по улучшению скорости интернета до 3G и 4G в 85 населенных пунктах. Это позволит дополнительно подключить к обучению на интерактивных платформах более 5 тыс. учащихся из 73 сельских школ.

В Костанайской области в летний период произведен закуп 6 тыс. компьютеров на 1,4 млрд тг, что позволило обновить компьютерный парк организаций образования области на 50%. Дополнительно Министерством образования и науки РК планируется выделение средств из правительственного резерва на приобретение более 15 тыс. единиц компьютерной техники на общую сумму 2,4 млрд тг. В целом, этих ресурсов достаточно, чтобы закрыть потребность в компьютерной технике у педагогов и школьников. В этой связи проведена работа по передаче компьютеров на возвратной основе из организаций образования педагогам и учащимся, в первую очередь, детям из социально-уязвимых категорий семей. На сегодняшний день уже передано 11 188 единиц компьютерной техники, из них — 11 012 учащимся и 176 педагогам.

Для обеспечения доступом к интернету за счет различных источников финансирования приобретаются модемы для мобильного интернета. Также все 490 школы области до начала нового учебного года будут подключены к высокоскоростному интернету (от 4 Мбит/с), на эти цели в 2020 году выделено 163,5 млн тг.

В Мангистауской области в новом учебном году в двух школах обучение будет вестись в традиционном формате, а во всех остальных — дистанционно. Выявлена потребность в компьютерных устройствах у 49 652 учащихся школ (20 939 семей). Если в семье до трех учащихся, им будет предоставлено по одному компьютеру, если 4-6 учащихся — по два компьютера, 7-8 учащихся — по три компьютера. Также 1 218 учителей в области нуждаются в компьютерах. Для обеспечения компьютерными устройствами из резерва правительства РК на неотложные затраты и из местного бюджета будет приобретено 30 641 компьютерное устройство. Кроме того, 4 850 компьютеров, находящихся на балансе школ, будут переданы в пользование учащимся. В результате 35 491 компьютерное устройство будет распределено во временное пользование, прежде всего, учащимся из малообеспеченных семей, сиротам и детям, нуждающимся в особом образовании. Кроме того, планируется приобрести около 400 компьютерных устройств за счет спонсоров, профсоюзов и в рамках акции «Дорога в школу». На приобретение четырех серверных устройств для беспрепятственного функционирования образовательных платформ при дистанционном обучении выделено 12 млн тг.

В Акмолинской области 307 школ начнут год дистанционно. На обеспечение компьютерами детей из уязвимых категорий из средств резерва правительства будет закуплено более 23 тыс. единиц компьютерной техники, которые будут поставлены в течение 3-4 кварталов. В школах обучаются 25 472 учащихся из социально уязвимой категории. Учителям, не имеющим компьютерной техники, за счет отраслевого профсоюза работников образования будут приобретены и переданы в пользование ноутбуки. Из 14 868 педагогов имеют личные компьютера/ноутбуки — 13 204 (89%), смартфоны — 1 618.

В области проводится большая работа и по обеспечению учащихся и педагогов доступом к интернету. Сегодня все общеобразовательные школы области подключены к широкополосному скоростному интернету. Совместно с АО «Казахтелеком» проводится работа по увеличению скорости интернета до 8 Мбит/с еще в 35 школах области. Ориентировочно ее планируется завершить к первому сентября. Из 132 тыс. учащихся в домашних условиях имеют доступ интернету 124 400 детей или 94%, не имеют — 7 800 учащихся (6%). Для решения данного вопроса в пользование учащимся будут предоставлены Wi-Fi роутеры, флеш-карты с мобильным интернетом.

В настоящее время Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности с представителями мобильных операторов проводятся переговоры по запуску льготного тарифного плана для учащихся и педагогов «Білім» со стоимостью 990 тенге в месяц. Данный тарифный план предусматривает безлимитные звонки между учителем и учеником, а также бесплатный доступ на образовательные ресурсы, определенные Министерством образования и науки.

В Северо-Казахстанской области детям будет передано 15 тыс. новой компьютерной техники. В первую очередь компьютеры получат дети из семей с низким уровнем дохода, сироты и «особые» дети. Также во временное пользование будут переданы компьютеры 373 учителям. Все дети будут обеспечены бесплатными учебниками.

На сегодня в СКО из 635 населенных пунктов 437 имеют широкополосный доступ к интернету. В этом году к качественному интернету будут подключены еще 133 сел. Таким образом, до конца т. г. 570 сел будут охвачены широкополосным интернетом (90% населенных пунктов области). Сегодня к широкополосному интернету подключено более 96% школ. Для отдаленных сел закуплены 1,5 тыс. роутеров и USB-модемов. Все они будут переданы детям из семей с низким уровнем дохода.

В Западно-Казахстанской области 160 городских и сельских школ с охватом более 90 тыс. учащихся будут переведены на дистанционный режим обучения. Школы с дистанционным режимом обучения подключаются к образовательным порталам BilimLand, Daryn.online, Edupage. Обучающиеся в удаленном режиме, в соответствии с потребностями, будут обеспечены компьютерами. Для перехода к новому режиму обучения предусмотрено обеспечение педагогов и учащихся компьютерными устройствами. Если проблема обеспечения учителей компьютерной техникой будет решена за счет профсоюза и путем передачи в пользование школьных компьютеров, то для обеспечения детей на возвратной основе предусматривается приобретение более 20 тыс. компьютеров.

В Алматинской области на укрепление материально-технической базы выделено 5 млрд тг, для приобретения компьютеров — 4 млрд тг, закупа учебников и учебно-методического комплекса — 3,4 млрд тг. В настоящее время идет работа по отгрузке учебников и учебно-методических пособий.

В Атырауской области 16 693 школьникам необходима компьютерная техника, 3000 учащихся нуждаются в подключении к сети интернет. В данное время АО «Казахтелеком» проводит работы по подключению нуждающихся к сети интернет. Кроме того, проведены переговоры с сотовыми операторами по закупке 3000 роутеров из фонда всеобуча, на безвозмездной основе. В целях решения проблемы нехватки компьютеров для учащихся до начала нового учебного года 15 246 школьных компьютеров будут переданы на возвратной основе. На приобретение 1611 ноутбуков из местного бюджета выделено 282 млн тг. Также планируется приобретение 1389 ноутбуков на сумму 250 млн тг, выделенных из республиканского бюджета. В общей сложности будет приобретено 3000 единиц компьютерной техники. Дополнительно направлен запрос на приобретение 18510 единиц компьютерной техники за счет республиканского трансферта.

В Кызылординской области новый учебный год в 243 школах 163 491 учащихся (83%) начнут первую четверть в дистанционном формате. Дистанционное обучение будет проводиться через доступные интернет-платформы, для которых установят специальный сервер. В области у 9 687 учащихся отсутствуют электронные устройства. Кроме того, 8 307 детей не охвачены интернетом (3 853 семьи). Учащимся, не имеющим устройств, предоставляются во временное пользование компьютеры, находящиеся на балансе школ. А за счет меценатов и отдыхающих выдаются ноутбуки и планшеты. Правительством на приобретение более 22 тыс. единиц компьютерной техники было выделено 3,5 млрд тенге.

В Актюбинской области дистанционно начнут год учащиеся 195 школ. В настоящее время проведена ревизия всех компьютеров, находящихся на балансе организаций образования, по результатам которой установлено, что только 12 тыс. 550 компьютеров находятся в исправном состоянии. Они будут распределены между семьями из социально-уязвимых слоев населения. Потребность в компьютерах учреждений технического и профессионального образования составляет 538 единицы. Для решения этого вопроса планируется выделение средств из местного бюджета. В целях обеспечения доступа к высокоскоростному интернету за счет бюджета планируется приобрести 24605 роутеров и модемов.

В Туркестанской области 92% учащихся будут обучаться дистанционно. На сегодняшний день у большей части учащихся из малообеспеченных семей нет компьютеров. Для учащихся региона приобретут более 57 тыс. компьютеров, их предоставят во временное пользование детям из малообеспеченных семей и педагогам для дистанционного обучения до конца первой четверти. Следует отметить, из 838 населенных пунктов области жители 707 имеют доступ к сети интернет и сотовой связи, в 131 населенных пунктах сеть интернет отсутствует. Для оптимального решения этой проблемы Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также сотовые операторы совместно с АО «Казахтелеком» разрабатывают двухлетнюю программу развития.

В Павлодарской области 173 школы (100 935 учащихся) планируют начать первую четверть в формате дистанционного обучения. На сегодняшний день в области насчитывается 21 907 компьютеров. Кроме того, дополнительно приобретается 18 078 компьютеров — они передаются нуждающимся детям и педагогам.

В области 43 организации ТиПО подготовились к дистанционному образованию. Шесть малокомплектных аграрно-технических колледжей планируют начать учебный год в штатном режиме. Студенты колледжей полностью обеспечены компьютерами и доступом к интернету. К новому учебному году за счет собственных средств колледжей закуплено 450 новых компьютеров.