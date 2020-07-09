Нариман Мукушев ушел в BI Group

Строительный гигант стремится в цифру.

С 7 июля Нариман Мукушев, занимавший должность вице-министра труда и социальной защиты населения, покинул свой пост. Стало известно, что он приступил к работе в качестве управляющего директора по IT холдинга BI Group и CEO BI Innovations.

«Проектов в компании очень много, в том числе и цифровых. Моя основная задача — чтобы BI Group стал не только строительным, но и цифровым гигантом. Амбициозных целей и планов очень много! Если у вас есть интересные предложения или идеи, готов их рассмотреть. Как и прежде, открыт для конструктивного общения во всех соцсетях», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним — ранее эту должность занимал Багдат Мусин. Он покинул пост председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 11 мая 2018 года, а до этого был председателем правления АО «Казпочта». Нариман Мукушев также работал в Казпочте — он был главным ИТ-директором компании.