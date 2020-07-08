Нариман Мукушев покинул пост вице-министра по цифровизации

С июня 2018 года он являлся вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

Постановлением правительства Нариман Мукушев освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения.

Нариман Мукушев родился 9 мая 1984 года в Карагандинской области. Окончил университет имени Сулеймана Демиреля, Международную академию бизнеса. Трудовую деятельность начал в 2006 году. В различные годы работал в коммерческих структурах. С ноября 2014 по июнь 2018 года занимал должность управляющего директора в АО «Казпочта». В июне 2018 года был назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

«С сегодняшнего дня (7 июля 2020 г.) я не являюсь вице-министром труда и социальной защиты населения РК. Это решение далось мне нелегко, долго раздумывал над этим, ведь я очень полюбил эту сферу и то, как можно здесь применить цифровые технологии. Но настало время двигаться дальше. За два года мы с коллегами старались упростить жизнь граждан при помощи цифровизации. В частности, в вопросах трудоустройства, занятости и социальной защиты. Что удалось, а что не очень, конечно же, решать людям, получателям государственных услуг. В свою очередь, хочу поблагодарить наших граждан. За то, что не остаетесь равнодушными к вопросам социально-трудовой сферы и ее цифровизации, за ваши комментарии к нашим проектам. Это стало для меня большой мотивацией. Своих наставников и руководителей — за доверие и возможность реализовать цифровые подходы и решения. Коллег по цеху — за поддержку и продуктивную работу. Ну и, конечно, свою семью, близких людей, свою вторую половинку — за безусловную веру в меня. Впереди новые вызовы и задачи», — написал Нариман Мукушев на своей странице в Facebook.

Он поделился проектами, которые удалось реализовать за два года. Среди них:

— Электронная биржа труда Enbek.kz, на которой по состоянию на июль 2019 г. отечественные работодатели размещали 70% своих вакансий. Промежуточные результаты проекта — 1 млн трудоустроенных граждан, 17% рост трудоустройства, экономия 1,6 млрд бюджетных средств.

— Единая система учета трудовых договоров E-HR. В мае 2020 года Президент подписал изменения в Трудовой Кодекс РК, что сделало ведение трудовых договоров в системе обязательным. Промежуточные результаты проекта — 43 тыс. организаций, 1,6 млн договоров.

— Социальная карта семьи, которая охватывает 100% населения. Система интегрируется с ИС восьми госорганов.

— Социальная ID-карта гражданина (109 тыс. карт, 11 тыс. транзакций). По состоянию на июнь 2020 г. проект реализуется в девяти регионах — Нур-Султан, Алматы, Актобе, Караганда, Актау, Петропавловск, Павлодар, Кызылорда, ВКО.

— Портал социальных услуг (5,5 тысяч заказов от лиц с особыми потребностями). К июню 2020 г. на портале доступно 24 вида технических средств реабилитации из 51.

— Перевод услуг социально-трудовой сферы в электронный и проактивный форматы (14 — через SMS, 24 — на eGov, 4 — через Telegram-бот EgovKzBot2.0).