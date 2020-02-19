Социальные ID-карты запустят до конца текущего года

Их внедрят по всему Казахстану.

Апробация социальных ID-карт должна быть завершена до 1 июля, а до конца 2020 года их необходимо масштабировать на весь Казахстан. Об этом заявил Ералы Тугжанов, заместитель премьер-министра РК, передает Liter.kz.

«Пилотное внедрение социальных ID-карт уже идет в регионах. Хорошая работа ведется в Карагандинской области, в Павлодаре и в Нур-Султане. Среди возможностей карты — оплата питания в школах, проезд в общественном транспорте, получение АСП, сюда же дополнительно включены бесплатные лекарства по необходимости», — рассказал он на отчетной коллегии министерства труда и социальной защиты населения.

Ералы Тугжанов отметил, что из 31 тысячи транзакций порядка 10% осуществлено за оплату питания и проезд.

«Проект запущен с сентября, на сегодня результаты требуют более активной работы. Необходимо в этом направлении повысить эффективность. Министерству труда совместно с регионами поручаю завершить пилотную апробацию социальных ID-карт. С учетом того, что эффективность хорошая, по регионам, где идет пилот, до 1 июля 2020 года. И обеспечить запуск карт по всей республике до конца года», — поручил вице-премьер.

Тугжанов также добавил, что доля получателей электронных проактивных госуслуг по итогам 2019 года, в среднем, составляет 56%. В планах — довести эту цифру до 70% в 2020 году.