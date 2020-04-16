Онлайн-магазин социальных услуг начал работать в Казахстане

В 2021 году планируется полный переход на автоматизированную систему.

С апреля 2020 года на портале социальных услуг Aleumet.egov.kz запущено проактивное оказание государственных социальных услуг. За первые 10 дней работы автоматизированной системы гражданам с особыми потребностями оказано 3136 видов помощи, передает Strategy2050.kz.

В онлайн-магазине пользователям доступно оформление заявок на получение кресел-колясок, сурдо-тифлотехнических и гигиенических средств, протезно-ортопедической помощи, санаторно-курортного лечения, услуг индивидуального помощника (для инвалидов 1 группы) и специалиста жестового языка (для инвалидов по слуху). Сотни граждан с инвалидностью, чьи номера телефонов зарегистрированы в базе мобильных граждан, уже смогли воспользоваться новой возможностью получения услуг через интернет.

На сегодняшний день на портале зарегистрировано около 500 поставщиков товаров, средств и услуг реабилитации. До 2021 года будет действовать переходный период, когда товары и услуги реабилитации будут обеспечиваться одновременно и через Портал социальных услуг, и через систему государственных закупок. В 2021 году планируется полный переход на автоматизированную систему.