Финтех-стартапы спасут бизнес в посткоронавирусную эпоху

15 финтех-стартапов выступили на площадке Astana Finance Days, команды из восьми стран представили свои решения корпорациям из ЦА.

На онлайн-площадке Astana Finance Days прошел марафон стартапов Fintechstars Innovation Day. Финтех Хаб Международного Финансового Центра «Астана» отобрал 15 команд из восьми стран, которые презентовали свои решения корпорациям из Центральной Азии (KPMG, Сбербанк, VTB, Al Hilal Bank, Microsoft, Beeline, Halyk Bank и др).

Участники сессии отметили, что мероприятия такого характера дают импульс развитию финтех-направления в регионе. В базе Финтех Хаба МФЦА собрано уже более 120 финтех-стартапов, которые получают экспертизу, нетворкинг с корпорациями, доступ на мероприятия и др. Кроме того, МФЦА предоставляет многофункциональную юридическую платформу на базе Английского права, благоприятный налоговый режим и льготы на операционную деятельность для компаний-резидентов Центра.

Вместе с тем, эксперты подчеркнули тот факт, что во время пандемии старатапам критично расширять свой круг общения, взаимодействовать с рынком и показывать практические кейсы. В посткарантинную эпоху стартапы смогут помочь бизнесу не только с увеличением прибыли, но и с сокращением издержек.

«В Казахстане и в целом в Центральной Азии есть огромный потенциал по внедрению финансовых инноваций. При подготовке мероприятия мы получили 65 заявок от стартапов из 15 стран мира, что само по себе говорит о высокой привлекательности региона. Мы видим много возможностей по внедрению решений финтех-стартапов в банках, страховании, телеком-компаниях и ритейле. Поэтому одной из наших целей является привлечение к работе в регионе как можно большего количества передовых стартапов из разных стран мира», — отметил руководитель программ поддержки стартапов Финтех Хаба МФЦА Тарас Волобуев.

В рамках Fintechstars Innovation Day 2020 были представлены:

— Multis (Казахстан) — поиск лучшего кредитного предложения;

— ARNI.io (Россия) — разговорный искусственный интеллект с системой умного поиска;

— Boollo.Safe (Гонконг) — страховая платформа, которая позволяет выбрать лучшее предложение среди страховых компаний;

— Upswot (Украина) — помогает банкам получить доступ с поддержкой API к бизнес-системам малого и среднего бизнеса;

— еКредит (Россия) — платформа для управления продажами кредитно-страховых продуктов для автопроизводителей и автодилеров, и др.;

— Bank-Genie (Сингапур) — проект по интеграции банковских решений в жизнь клиентов;

— Chargeback Optimizer (Украина) — платформа для быстрого решения проблем с безналичными платежами;

— DataFuel (Укранина) — решение для улучшения коммуникаций с клиентами, повышения продаж за счет Big Data и персонализации маркетинга;

— Digital ID (Казахстан) — цифровое удостоверение личности;

— IMAN (Узбекистан) — P2P-маркетплейс, который объединяет покупателей с инвесторами;

— Jetbeep (Украина) — платформа для платежей, лояльности, акций и кэшбэков;

— PayDay Service (Казахстан) — сервис по управлению заработной платой;

— SignDesk (Индия) — продукт для автоматической регистрации и проверки цифровых идентификаторов на основе видео, работающий на новейших технологиях Ml и AI;

— UMICO (Азербайджан) — мобильная платформа для умного шоппинга оффлайн и онлайн. Отъединяет коалиционную программу лояльности, финансовые банковские сервисы и маркетплейс;

— Wallet Factory (Украина) — платформа для оркестровки платежей, подключения всех платежных инструментов и обеспечения взаимодействия между клиентами и продавцами.

Всем участникам будут организованы знакомства с банками, страховыми, мобильными операторами и ритейлом из Центральной Азии. Кроме того, в рамках дискуссии «Пост карантин: новые возможности для корпораций и стартапов» Джек Питерс, руководитель по скаутингу предприятий Accelerace, пригласил казахстанские стартапы принять участие в программах Accelerace, ведущего акселератора в Скандинавии.

«Во время пандемии идет широкая государственная поддержка стартапов по всей Скандинавии и Северной Европе. Стартап-сообщество развивается, а у корпораций, в свою очередь, должно быть четкое целеполагание того, чего именно хочет бизнес», — заявил он.

Рынок СНГ для стартапов эксперты называют относительно небольшим, поэтому советуют ориентироваться на глобальный. Интересно, что пандемия открыла хорошие возможности входа, так как рынок снова становится «стартаперным». В условиях пандемии технологическая среда развивается динамичнее, меняются целые рынки и бизнес-модели. Корпорациям, которые в большинстве своем строго регулируются, сложно управлять инновациями, но это очень важно для выживания. Именно поэтому внедрять новые технологии им советуют в сотрудничестве со стартапами.

«Тема развития корпоративных инноваций набирает обороты на рынке не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. В рамках департамента корпоративных инноваций и всего Финтех Хаба МФЦА мы создаем точку притяжения экспертизы и нетворкинг-площадку для компаний, стартапов и госорганов. Именно так мы сможем запустить совместные пилотные проекты, корпоративные программы развития сотрудничества IT-компаний и стартапов с реальным бизнесом», — рассказывает Хамитов Алим, руководитель департамента корпоративных инноваций при Финтех Хабе МФЦА.

Если же говорить о финтех-направлении, то здесь, как и раньше, четко прослеживается потенциал для развития мобильного и интернет-банкингов. Согласно отчету Tech Nation and Dealroom, финтех показал устойчивость во время пандемии. Так, например, в 2020 году на технологические компании Лондона пришлось 39% всех венчурных инвестиций. А в отчете консалтинговой компании deVere Group говорится, что на фоне пандемии жители Европы стали на 72% чаще использовать финтех-приложения. Эксперты уверены, что направление финтеха и появление новых банковских удаленных услуг будут развиваться и дальше. Особенно это касается стран Центральной Азии, где порядка половины населения до сих пор не охвачено финансовыми услугами, а значит — это «чистое поле» для выхода инновационных решений.