До 90% планируется довести долю безналичных платежей к 2025 году

Предложено внести изменения в законодательство, которые позволят упростить ведение бизнеса в режиме онлайн.

14 мая состоялось очередное совещание рабочей группы по электронной коммерции под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева. Рабочая группа презентовала три направления, над которыми идет активная работа. Это развитие инфраструктуры, развитие внутреннего рынка и выход на внешний рынок.

Основная идея развития инфраструктуры состоит в том, чтобы официально признать маркетплейсы, которые получают средства клиентов, не платежными организациями. По мнению разработчиков, это позволит освободить их от налогообложения.

Что касается остальных направлений, то было предложено внести изменения в законодательных актах в части упрощения процедур ведения бизнеса в режиме онлайн. Кроме того, предлагается разрешить курьерам работать через единый совокупный платеж, чтобы поднять требования к доходу плательщиков ЕСП в два раза. Как отметил эксперт из «Казпочты», это поможет вывести из тени тех самозанятых, которые работают и не платят налоги. Таким образом будут созданы новые рабочие места. С министерством труда этот вопрос уже отработан, теперь планируется его обсудить с министерством экономики и налоговым комитетом.

По итогам совещания министр поручил отработать план мероприятий с другими министерствами и госорганами, чтобы продолжить активную работу по согласованию проектов электронной коммерции.

Напомним, по поручению министра созданы группы по 12 направлениям для внесения предложений в ГП «Цифровой Казахстан». Руководителями рабочей группы по e-commerce являются председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов и основатель и совладелец Chocofamily Holding Рамиль Мухоряпов. Всего в группе 327 участников, из них 240 — представители бизнеса.

Благодаря проводимой работе чрез пять лет в Казахстане планируется создать 500 тысяч новых рабочих мест. Ожидается, что покупки на казахстанских интернет-площадках достигнут 2 036 млрд тенге, а среднее время курьерской доставки внутри города сократится до 60 минут. Стоит отметить, что уже сегодня в Казахстане наблюдается рост интереса пользователей к онлайн-покупкам. Согласно данным от АФК, объем безналичных карточных платежей, совершенных на территории РК, в марте 2020 года вырос на 16% и составил 2 146,7 млрд тенге.