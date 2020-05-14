Коронавирус стал драйвером для безналичных платежей

Объем безналичных карточных платежей, совершенных на территории РК, в марте 2020 года вырос на 16%.

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным платежам по состоянию на 1 апреля 2020 года. Жесткие меры властей, принятые в марте для борьбы с Covid-19 и включающие приостановление деятельности торговых сетей, бизнес-центров и серьезные ограничения на перемещение по улицам, значительно ускорили переход Казахстана к cashless-экономике. Так, объем безналичных карточных платежей, совершенных на территории РК, в марте 2020 года вырос на 16% и составил 2 146,7 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается более выраженный рост — в 2,8 раза с показателя в 777,2 млрд тенге.

«Объем безналичных платежей в марте продемонстрировал дальнейший рост на фоне таких разовых факторов, как покупки необходимых товаров и медикаментов перед введением режима карантина и самоизоляции, приобретение других крупных импортных вещей и изделий в ожидании роста цен. Выбор в пользу безналичной оплаты логичен, в том числе — ввиду желания граждан ограничить контакты с наличностью», — отметил Константин Пак, директор Центра по развитию инноваций и финансовых технологий АФК.

Тройка лидеров по объему карточных платежей, совершенных на территории РК, по итогам марта выглядит следующим образом: Алматы — 34% (-0,6%), Нур-Султан — 16% (-0,8%) и Шымкент с Туркестанской областью — 8% (+0,5%). Отношение объема безналичных платежей по карточкам к снятию наличности в банкоматах в марте выросло со 145% до 161%, что говорит об устойчивом превалировании безналичных оплат над снятием наличности в банкоматах. Напомним, в марте 2019 года этот показатель составлял всего 65%.

Вместе с тем суммарный объем операций по платежным картам в Казахстане в марте достиг отметки 3 484 млрд тенге, продемонстрировав рост за месяц на 11,3%. Из них 62% приходятся на безналичные платежи (+3%).

В региональной разбивке наибольшие изменения в абсолютном выражении продемонстрировала южная столица — здесь объем транзакций за март вырос на 87,6 млрд тенге. Динамика платежей по карточкам на территории остальных регионов также оказалась положительной, как в сравнении с предыдущим месяцем, так и с мартом 2019 года. «Средний чек» по безналичным платежам с использованием карточек в марте вырос на 14,9% до отметки 13 279 тенге, в то время как средний размер суммы снятия в банкомате увеличился на 5,6% и составил 48 184 тенге.

«Рост снятия в банкоматах, вероятно, обусловлен необходимостью формирования наличной массы для осуществления покупок в тех местах, где оплата безналичным путем ограничена или невозможна. Немаловажным фактором для роста снятия наличности могло послужить и закрытие офисов БВУ на период с конца марта по вторую половину апреля», — считает Константин Пак.

Между тем 78% (ранее 74%) от объема безналичных карточных платежей, совершенных на территории РК в марте, или 1 678,5 млрд тенге приходятся на оплату в интернете, в то время как 21% (ранее 25%) — на оплату через POS-терминалы (450,6 млрд тенге). При этом за последние 12 месяцев доля платежей через POS-терминалы в общем объеме транзакций по карточкам в Казахстане снизилась на 17%.

«Виду значительного падения экономической активности в апреле суммарный объем операций по платежным картам в Казахстане может продемонстрировать снижение. Тем не менее, оплата бесконтактным путем, с большой вероятностью, будет превалировать по объему. По предварительным данным, доля локальной e-commerce в апреле продемонстрирует значительный рост, в т. ч., благодаря тому, что большое количество казахстанцев получили первый опыт покупки в локальных интернет-магазинах», — резюмирует Константин Пак.