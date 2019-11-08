Госслужащим Казахстана обещают вернуть смартфоны в ноябре

Об этом сообщил Аблайхан Оспанов, добавив, что за утечку важной информации они понесут суровое наказание.

Запрет на использование смартфонов государственными служащими Казахстана снимут в ноябре. Об этом в кулуарах сената сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов. По его информации, постановление о разрешении проносить смартфоны в госучреждения согласовано со всеми госорганами и сейчас находится в стенах правительства, передает Sputnik.

«Проект постановления внесен в правительство, и на одном из заседаний его рассмотрят. Мы надеемся, что в ноябре это произойдет. Вопрос стоит о возвращении смартфонов всем госслужащим без ограничений», — сообщил вице-министр.

На вопрос о том, как в госорганах намерены бороться с утечкой информации, Оспанов подчеркнул, что любой госслужащий несет ответственность за ту информацию, которую он получает в свой работе. И за ее распространение понесет суровое наказание.

Напомним — запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях государственных органов был введен в марте 2016 года. Тогда сообщалось, что эта мера вводится в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечек служебной информации через мессенджеры.