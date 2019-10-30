До конца 2021 года 5G появится в Нур-Султане

Далее с 2023 года будет проводиться работа по внедрению во всех областных центрах страны.

На правительственном часе в мажилисе парламента РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал, когда и где в Казахстане появится 5G, передает Zakon.kz.

«Министерством ведется работа по внедрению сети 5G в Казахстане. В связи с этим утверждена дорожная карта. В настоящее время проводится работа по определению стандарта новой технологии мобильной связи 5G. Тестовые испытания проведены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент», — сказал он.

По итогам испытаний будет проведен анализ возможностей применения технологии для развития Интернета вещей, телемедицины, цифровизации промышленности, Умных городов.

«В связи с большим объемом привлекаемых инвестиций внедрение технологии 5G на первом этапе планируется в городах республиканского значения — это Нур-Султан (до конца 2021 года), Алматы, Шымкент. Далее с 2023 года будет проводиться работа по внедрению во всех областных центрах страны», — пояснил Жумагалиев.