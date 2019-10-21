Инвестиции в 5G потребуют сотни миллионов долларов

Beeline запустил первую в Казахстане пилотную сеть пятого поколения.

18 октября в Шымкенте заработала первая в Казахстане сеть 5G от Beeline. Тестирование технологии продлится три месяца, по результатам чего сотовый оператор планирует сделать анализ о необходимых инвестициях в технологию и перспективах 5G, а также оценит готовность собственных сетей к повсеместному внедрению сети пятого поколения.

Пилотная зона развернута на 13 кв. км в центре города. Сеть состоит из трех базовых станций и оборудования опорной сети, предоставленных компанией Nokia. Как отметили представители Beeline, этого будет достаточно для тестов скорости и функционала, замеров распространения сигнала снаружи и внутри помещений.

«Казахстан является ключевым рынком в регионе, и мы поддерживаем стремление государства активно способствовать развитию 5G. Этот масштабный пилот, который мы реализуем совместно с нашим стратегическим партнером Beeline, является важным этапом на пути к широкому внедрению технологии 5G в Казахстане, которое принесет пользу как абонентам, так и всей отрасли связи, и экономике в целом», — заявил Микко Лаванти, вице-президент Nokia по странам Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии.

В рамках тестирования Beeline планирует реализовать проекты с несколькими предприятиями по оптимизации и автоматизации их процессов на основе 5G. Кроме того, будут привлечены тестовые абоненты, которым раздадут устройства, поддерживающие технологию.

«С этой территории мы будем собирать данные, которые помогут нам рассчитать необходимые инвестиции в строительство сети 5G и бизнес-кейсы для возврата инвестиций. Помимо технического тестирования 5G наша задача состоит в том, чтобы понять, какие регуляторные вопросы должно решить государство для внедрения технологии. Например, только равный доступ всех операторов к частотам и инфраструктуре, своевременная стандартизация и сертификация 5G госорганами позволит этому стандарту связи получить повсеместное распространение. Мы призываем всех участников рынка объединиться для строительства сети 5G, ведь это очень дорогая и долго окупаемая технология. Мы готовы и хотим работать в этом направлении, чтобы все абоненты сотовой связи в Казахстане имели равную перспективу и могли получить доступ к скоростям и преимуществам 5G», — заявил в ходе презентации Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Он подчеркнул, что расходы на построение сети 5G в Казахстане потребуют сотен миллионов долларов, однако пока не выработаны бизнес-модели и сценарии использования технологии. Аналогичная ситуация сейчас складывается и в других странах, приступивших к тестированию и внедрению сетей пятого поколения. Если посмотреть на мировой опыт, то по состоянию на август 2019 года 296 операторов в 100 странах запустили с ограниченной функциональностью, тестируют или проводят испытания 5G. 56 операторов в 32 странах объявили о развертывании 5G в своих сетях. Такие данные приводит GSA.

Как упомянули представители Beeline, в дальнейшем опыт Шымкента станет готовым бизнес-кейсом по строительству и внедрению 5G. Более того, для холдинга Veon, куда входит Beeline Казахстан, это первое развертывание технологии в СНГ, поэтому опыт Казахстана станет основой для внедрения другими компаниями группы VEON.

«Польза 5G не ограничивается высокой скоростью мобильного интернета, которая для конечного абонента составит не менее 1Гбит\сек. В первую очередь, коммерческое использование этого стандарта связи необходимо для цифровизации экономики, промышленности, городов. Такое направление развития технологий как Интернет вещей с внедрением 5G станет носить массовый характер», — подчеркнули представители Beeline.

Трансляцию с запуска первой в Казахстане пилотной сети 5G смотрите на нашем канале в Facebook.