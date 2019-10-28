Отключение сотовой связи объяснили в министерстве

С 1 января операторам запрещено предоставлять услуги связи незарегистрированным абонентским устройствам.

Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировал массовое отключение сотовой связи. Председатель Комитета, Виталий Ярошенко напомнил, что 1 января 2019 года в РК завершился процесс регистрации абонентских устройств, сообщает Tengrinews.kz.

«Операторам запрещается предоставлять услуги по абонентскому устройству, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов. Аппарат, привязанный к вашему ИИН, будет работать только с теми SIM-картами, которые зарегистрированы на вас. С другими SIM-картами он работать не будет. Проверить привязку вашего ИИН к телефону вы можете посредством специального сервиса», — сообщил он.

Отметим, что в Казахстане резко возросло число жалоб, связанных с отключением услуг связи. Как отмечают в ведомстве, это связано с тем, что абоненты отключают номера, к которым они не имеют отношения, но которые каким-то образом оказались зарегистрированы на них. Так, например, жительница Петропавловска выяснила, что за ней числится 50 тысяч абонентских номеров.