MobiEvent 2019: игрокам e-commerce и банкам надо дружить

Залог успешного сотрудничества — в усиленной совместной работе над базой клиентов и данных.

12-13 сентября в Алматы прошла восьмая конференция «Мобильные сервисы и платежи — MobiEvent 2019», которая собрала экспертов отечественного digital-рынка, представителей банков, платежных сервисов, мобильных операторов.

Первый день конференции был посвящен обсуждению ситуации на рынках Центральной Азии и России, а также перспективам развития мобильных платежей и построению финансовых экосистем. Небольшой экскурс в тему сделал Константин Горожанкин, президент Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции. Он рассказал, как сегодня себя чувствуют банки, электронные каналы и экосистемы Центральной Азии.

«Наш рынок меняется очень сильно. И если говорить о рынках Центральной Азии, самые сильные изменения происходят в Казахстане. В топ 10 банков РК по карточным транзакциям в интернете очень хорошо видно, что рынок драйвит один банк — Kaspi. Казком и Халык за три года очень серьезно потеряли свою долю, и вся эта доля, по большому счету, ушла в Kaspi. Еще год назад он отставал, но сегодня банк стал номером один в стране. Серьезно теряют свои позиции и мелкие банки. Игроки же второго уровня так или иначе сохраняют свои позиции. Это то ключевое, что сейчас происходит и характеризует наш рынок», — говорит Константин Горожанкин.

По словам спикера, Алматы остается основным драйвером рынка электронной коммерции — на долю города приходится 66% всех безналичных платежей в стране (более 455 млрд тг.). Интересно, что доля Астаны составила всего 8% (более 57 млрд тг.). Если смотреть по областям республики, то в топе находятся Карагандинская (4%) и Алматинская области (3%).

Рынок Центральной Азии Константин назвал «интересным регионом». Здесь пока наблюдаются определенные сложности с развитием платежных систем, причем ситуация в соседних с Казахстаном странах сильно различается.

«Сложно и пока не с кем работать в Туркменистане. Более интересная картинка по банкам Таджикистана — они развиваются, есть свой e-commerce. По уровню развития электронной коммерции и банковских сервисов Таджикистан можно сравнить с Казахстаном в 2014–2015 годах. Еще более интересная ситуация по Кыргызстану: здесь гораздо больше конкуренции, чем у нас, много иностранных игроков, сам рынок развивается. По уровню своего развития рынок Кыргызстана наиболее близок к Казахстану. И, наконец, Узбекистан. У них сложилась уникальная ситуация — люди привыкли платить онлайн ввиду того, что не развивалась банкоматная сеть. Но все эти транзакции только внутри. В стране достаточно серьезный внутренний e-commerce. К сожалению, долгое время Узбекистан был закрыт от других игроков, там есть определенные сложности с 3D secure и другими системами безопасности. И сейчас, когда местные банки открываются для мира, они встали перед определенным вызовом того, как эти риски закрывать», — рассказывает Константин Горожанкин.

Говоря о драйверах рынка электронной коммерции, спикеры конференции отметили, что сегодня ключевым является ориентир на данные и персонализированные сервисы. Именно это становится залогом быстрого старта и успеха для e-commerce-проектов, а также некоторой «головной болью» для банков, не способных перестраиваться и предлагать клиентам новые цифровые продукты настолько же быстро. Неудивительно, что основным посылом от экспертов рынка прозвучало утверждение о том, что банкам в нынешних условиях важно плотнее работать с игроками e-commerce. Залог их успешного сотрудничества — в усиленной совместной работе над базой клиентов и данных.

Игроки e-commerce могут предложить много интересных сервисов, которые могут использоваться банками. Об этом же, кстати, говорят и аналитики Accenture, которые провели исследование по 120 крупнейшим мировым банкам. Большинство финансовых институтов заинтересованы в развитии своей экосистемы для удовлетворения потребностей клиентов. Реализовано это может быть через предложения партнеров. При запуске новых сервисов банкам следует ориентироваться на партнеров, которые, как раз, и доносят новые предложения до наибольшего числа потенциальных клиентов. При этом аналитики считают, что создание новых направлений для генерации выручки является одним из основных способов по созданию дополнительной ценности в экосистеме для банков. Согласно выводам Accenture, порядка 88% банков расценивают партнерские экосистемы как один из важнейших каналов взаимодействия с клиентами и главный драйвер для создания новых видов бизнес-ценности в банковской отрасли.

Об одном из примеров подобных сервисов, который может использоваться и банками, в том числе, рассказал Владимир Меркушев, менеджер продукта Digital ID. Он раскрыл тему удаленной идентификации. Решение Digital ID, разработанное BTS Digital, должно стать шагом вперед в вопросе безопасной авторизации онлайн.

«Мы ориентируемся на уникальный и персональный фактор идентификации — лицо человека. Сейчас наш продукт работает в пилотном режиме, мы делаем интеграцию для партнеров удобнее, дорабатываем поддержку мобильных браузеров и тестируем технологию в реальных ситуациях. Мобильное приложение Digital ID для платформ iOS и Android уже доступно в AppStore и GooglePlay для всех казахстанцев», — рассказал Владимир Меркушев.

Немалый интерес слушателей вызвала и панельная дискуссия о роли финансовой грамотности в развитии бизнеса. В ходе панельной сессии компания Visa поделилась результатами исследования «Изучение отношения к безналичным платежам предприятий малого и среднего бизнеса Казахстана», которое проводилось в июле–августе текущего года.

«Каждый второй опрошенный предприниматель в Казахстане принимает безналичные платежи, причем каждый десятый из них использует QR-технологии. Остальные 50% респондентов отмечают готовность перейти на цифровые способы оплаты, если узнают больше об их преимуществах для бизнеса, и им поступит предложение от банка», — отметила Алия Чыныбаева, генеральный директор Visa в Центральной Азии.

По мнению Алии, это говорит о необходимости проведения обучающих программ, которые помогут предпринимателям преодолеть барьеры в использовании безналичных платежей, а также позволят выйти на новый уровень и зарабатывать больше за счет использования современных платежных технологий. Именно эту задачу призван решить образовательный проект для МСБ «Бастау», запущенный Visa в партнерстве с АО «Казпочта» и НПП «Атамекен».

Во второй день конференции прошли мастер-классы от экспертов рынка. Свои сессии провели главный научный руководитель ЦК НТИ «Центр распределенных реестров СПБГУ» Виктор Достов, CEO Robokassa Татьяна Глазачева, и президент «Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции» Константин Горожанкин. Кроме того, по уже сложившейся традиции на MobiEvent были подведены итоги рейтинга мобильных приложений Казахстана. В этом году победителями стали Kolesa.kz (1 место), 2GIS (2 место) и Krisha.kz (3 место).